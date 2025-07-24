В Нижнем Тагиле автоинспекторы проведут «скрытое патрулирование»

С 25 по 27 июля в Нижнем Тагиле и муниципальном округе Горноуральский пройдёт рейд «Безопасная дорога», — сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Автоинспекторы будут осуществлять тотальные проверки транспортных средств. Прежде всего полицейские намерены выявлять и пресекать грубые нарушения Правил дорожного движения, связанные с управлением транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, лишенными права управления и не имеющими водительского удостоверения. Сотрудники правопорядка не оставят без внимания и пресечение нарушений ПДД пешеходами, а также водителями транспортных средств, при проезде пешеходных переходов», — отметили в ГАИ.

В ведомстве отмечают, что будет использоваться и формат «скрытого патрулирования», когда патрульные автомобили, не имеющие цветографического обозначения будут фиксировать нарушения.

В ГАИ напомнили, что в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, водителям в состоянии опьянения грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от 18 до 24 месяцев и штраф в размере 45 тысяч рублей.