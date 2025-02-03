А вы знали? В 1985 году в рамках всесоюзной премьеры фильма «Военно-полевой роман» в Нижний Тагил приезжали режиссёр Пётр Тодоровский и актриса Инна Чурикова

В советское время существовала традиция устраивать всесоюзные кинопремьеры художественных фильмов, которые считались потенциально кассовыми. Проводились эти мероприятия в один день во всех городах СССР в так называемых «премьерных» кинотеатрах. А в некоторые города, кроме самой копии фильма, привозили членов съёмочной группы, и тогда кинопремьера проходила в расширенном формате: просмотр фильма и встреча зрителей с участниками съёмочного процесса.

В 1965 году в Нижнем Тагиле состоялась творческая встреча со съёмочной группой киноэпопеи «Война и мир» (16+). Тогда в наш город приехали оператор Александр Шеленков, художник кино Эдуард Маликов, актёры Ирина Скобцева, Станислав Чекан, Александр Лебедев и Лев Поляков. Премьера проходила в первом в Свердловской области широкоформатном кинотеатре «Россия». Несмотря на то, что режиссёр и исполнители главных ролей были заняты на съёмках следующих серий фильма, творческая встреча прошла с большим успехом.

Другая громкая кинопремьера, сопровождаемая творческой встречей с актёрами, состоялась в 1974 году на всесоюзной премьере кинофильма «Любовь земная» (16+). В этот раз на встречу с тагильскими зрителями приехали оператор Александр Ренков и звёзды советского кино, снимавшиеся в фильме, Валентина Владимирова и Зинаида Кириенко. Зинаида Михайловна Кириенко приезжала в Нижний Тагил ещё раз в 1977 году на премьерный показ художественного фильма «Судьба» (16+). Встречи со зрителями проходили в кинотеатрах «Родина» и «Россия».

В 1985 году во время всесоюзной премьеры фильма «Военно-полевой роман» (16+) в Нижний Тагил приезжали: режиссёр фильма Пётр Тодоровский, художник Валентин Коновалов, актёры Александр Мартынов, Инна Чурикова, Всеволод Шиловский и Екатерина Юдина. Показ фильма и встреча с творческим коллективом состоялись в «Современнике». Несмотря на то что фильм участвовал в программе Берлинского кинофестиваля (18+), где Инна Чурикова была награждена «Серебряным медведем» за лучшую женскую роль, а также был номинирован на премию «Оскар», в Нижнем Тагиле он не собрал ожидаемую кассу.

Художественный фильм «Взломщик» (16+) приехал в наш город, уже имея 4 приза международных кинофестивалей. Привёз его уроженец Нижнего Тагила, режиссёр фильма Валерий Огородников. На творческую встречу с тагильскими зрителями Валерий Геннадьевич приехал один; заявленный ранее исполнитель главной роли Константин Кинчев не доехал до Тагила и остался в Свердловске у друзей-музыкантов.

© 2025. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»