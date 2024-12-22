Из истории «Тагиллага». Осколок «Волгостроя»

В годы Великой Отечественной войны на территории Свердловской области к Ивдельлагу и Севураллагу добавилось ещё пять лагерных систем — Лобвинлаг, Тавдинлаг, Востокураллаг, Богословлаг и Тагиллаг. Тагиллаг был организован в ноябре 1941 года. Главной причиной его появления стало решение Совнаркома и Государственного комитета обороны «О строительстве 2-й очереди Ново-Тагильского металлургического завода, коксохимического завода и объектов рудничного хозяйства ВРУ». Лагерь сразу же был передан в подчинение Главному управлению лагерей промышленного строительства — Главпромстрою НКВД. Указом Совнаркома СССР и ЦК ВКП (б) от 13 ноября 1941 года строительство НТМЗ и коксохимического завода было передано из системы Народного комиссариата строительства в ведение НКВД.

События развивались стремительно: через две недели, 28 ноября 1941 года, уполномоченный от Наркомстроя СССР сдал стройку века на Федориной горе уполномоченному НКВД. Фактически трест «Тагилстрой» перешёл в подчинение НКВД.

До сих пор ряд историков спорят о дате «дня рождения» «Тагиллага». Некоторые считают таким днём дату, приведённую выше — 13 ноября 1941-го; некоторые — 27 декабря 1941 года, когда вышло постановление Совнаркома о создании лагерной системы в Нижнем Тагиле; некоторые — 27 января 1942 года, когда глава НКВД Лаврентий Берия подписал соответствующий Приказ по своему ведомству. Согласно этому приказу, вся ответственность за выполнение строительной программы и обеспечение треста «Тагилстрой» в 1942 году необходимыми ресурсами возлагалась на коллектив «Волгостроя», крупнейшего строительного треста Главгидростроя НКВД. Тресту «Волгострой» предстояло стать основой строительства НТМЗ и КХЗ, построить жилые бараки и всю лагерную инфраструктуру в Нижнем Тагиле, и осуществить переброску оборудования со стройучастков в Рыбинске на Урал.

Первые эшелоны с заключёнными «Волгостроя» начали прибывать на строительные площадки Нижнего Тагила в начале февраля 1942 года, в самый разгар суровой уральской зимы. Первая партия заключённых составляла немногим больше пяти тысяч человек, из которых 1100 человек оказались больны, в том числе инфекционными болезнями, около 300 человек были инвалидами, а у 250 не было зимней одежды.

В приказе от 11 февраля 1942 года по управлению строительством Тагилстроя НКВД говорилось:

«В связи с усиленным прибытием этапов, заключённых для срочного их размещения, приказываю:

1. По мере прибытия последующих этапов в количестве 1200 человек направить их на лагпункт «Высокая гора» с предварительной санобработкой и с дальнейшим сохранением карантина.

2. На весь прибывший состав з/к из Волголага НКВД, тюрем и колоний наложить карантин и расселение прибывших по баракам проводить поэтапно, запретив хождение з/к из барака в барак.

3. К 15 февраля перевести до 2000 человек з/к на лагучасток «Пионерплощадка», в первую очередь, людей, занятых на производственных объектах.

4. На лагучастке «Пионерплощадка» в течение 5 дней построить суховоздушную камеру и баню-времянку, одновременно приступить к постройке стационарной бани и кухни.

5. До 20 февраля перевести 2500 человек в лагпункт «Коксострой».

В марте 1942-го в систему Тагиллага были включены и трудармейцы из числа депортированных советских немцев — спецотряды №18-74 и №18-75, а также строительный батальон, сформированный из отозванных с фронтов бойцов РККА — этнических немцев.Вслед за первыми этапами заключённых в Нижний Тагил прибыл и начальник строительства — генерал-майор инженерно-технической службы, старший майор госбезопасности (законы того времени позволяли носить одновременно звание в РККА и звание в НКВД) Яков Давидович Раппопорт.

Я. Д. Раппопорт и М. И. Калинин (фото неизв. автора, 1936 г. / фрагмент ориг изображения)

(https://yarwiki.ru/uploaded/c/e/ceb6ebc3f81f73ed06370c038443542c-1000.jpg)

Яков Раппопорт родился в Риге в октябре 1898 года в еврейской семье поставщика мяса. Во всех анкетах он писал, что его отец был мелким служащим, который «с восторгом принял революцию и советскую власть». Правда, люди, знавшие его хорошо, утверждали, что дед Якова был шибаем (мелким лавочником, перекупщиком) в Воронеже, а его отец записался купцом 2-й гильдии, но вскоре разорился и переехал в Ригу, где поступил на службу в муниципалитет. В январе 1917 года Раппопорт вступает в партию, а год спустя становится заместителем председателя Воронежской губернской ЧК, и быстро добивается стопроцентного раскрытия дел. Правда, делал он это через изощрённые пытки, но в период «красного террора» это не возбранялось, особенно на периферии. С 1922 по 1924 год Раппопорт работал в товариществе «Ларёк», а затем попадает на службу в Наркомат земледелия РСФСР, где проработал считанные недели. Дальнейшая судьба Якова Давидовича была связана с ОГПУ и НКВД. Старательного работника быстро заметили и пустили вверх по карьерной лестнице. В 1930-м он — помощник начальника управления лагерей ОГПУ СССР. В 1932 году — заместитель начальника ГУЛАГа, а с ноября 1932-го — замначальника строительства Беломорстроя. После чего он строит Беломорско-Балтийский комбинат, а затем Рыбинский и Углический гидроузлы.

С 14 февраля 1942-го по 30 мая 1943 года Раппопорт провёл на посту начальника «Тагилстроя-Тагиллага» НКВД. При нём осуществлялось строительство бараков для заключённых, при нём началось расширение Тагиллага за счёт прибытия десятков тысяч новых заключённых.

Численность заключённых «Тагиллага» быстро росла, и к концу 1942 года достигла 43 000 человек. Нижнетагильский ИТЛ НКВД (Тагиллаг) состоял из 18 лагерных подразделений и включал 26 участков, расположенных как на стройплощадке НТМЗ, так и за её пределами. Для размещения заключенных было построено 103 барака и 57 землянок. Тагиллаг имел специализированные стационары на 3 000 коек и 11 амбулаторий (фельдшерских пунктов), 21 баню-прачечную с дезо-камерами и ряд коммунально-бытовых служб. Существовали и магазины, где заключённые могли купить продукты и предметы первой необходимости. Для многих читателей это будет открытием, но заключённые получали на руки зарплату. Правда, не деньгами, а специальными талонами, и далеко не все заработанные ими деньги. По нормам и правилам, установленным в ГУЛАГ НКВД, из заработной платы заключенных удерживались «по средней стоимости расходов по лагерю, в целом стоимость гарантированного питания, выдаваемой одежды и обуви, и подоходный налог с тем, чтобы при всех условиях работающим заключённым на руки выдавалось не менее 10% фактического заработка».

«Расчётная квитанция» в системе ГУЛАГ СССР (фотоскан неизв. автора / фрагмент)

(https://coins.lave.ru/forum/pic/4241570.jpg)

Вместо наличных денег заключённому выдавали эквивалент его заработка в разных суррогатах: расчетных квитанциях, талонах, купонах и тому подобное. Оборот этих «эрзац-денег» происходил исключительно внутри лагерной системы, это позволяло представителям администрации ИТЛ присваивать и те, остающиеся для выдачи заключённым 10% заработанных денег.

Строительство промышленных объектов и собственно лагерь были разбиты на районы, которые привязывались к определенным хозяйственным единицам: строительным, лесозаготовительным (на Ясьве и в Решах), сельскохозяйственным (в селе Петрокаменское), железнодорожным и погрузочным участкам.

Система «Тагиллага» обладала сложной административной структурой, которая была связана со спецификой производственной деятельности треста «Тагилстрой». Из 15 лаграйонов восемь находились на территории Нижнего Тагила: №№ 1 и 2 – на Новой Кушве (на месте нынешней ИТК - 13), № 3 – на строительстве КХЗ (коксохимического завода), № 4 – на заводе огнеупорных материалов; № 5 и 6 – на территории НТМЗ; № 7 – на горе Высокой, и № 8 – на Лебяжинских карьерах (район Зайгоры). Остальные лаграйоны находились за чертой города: № 9 – в деревнях Ясьва и Каменка (лесозаготовки); № 10 – в Лобве (лесозаготовки); № 11 – в селе Петрокаменское (подсобные овощеводческие и животноводческие хозяйства); № 12 – в Метелёвом Логу (лесозаготовки и песчаный карьер); № 13 – «штрафной» участок в Винновке, № 14 – в Асбесте, и № 15 – в Туле (конструкторское бюро и опытное производство).

Вагон-теплушка тип НТВ, в которых перевозили заключённых (фото неизв.. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://i.pinimg.com/originals/86/fc/4c/86fc4c701cab8923cc06c977e62ae57f.jpg)

На первом этапе существования «Тагиллага» его название едва не стало именем нарицательным. Трагедия в Каменке, где зимой 1942 года от холода, голода и пневмонии почти целиком вымер спецотряд № 18-75, стала не единственной. В марте 1943 года в лагерных бараках были отмечены очаги заболеваний сыпным тифом, дизентерией, пневмонией. Начальнику «Тагиллага» Якову Раппопорту неоднократно докладывали о возрастающей смертности среди заключённых, но тот не предпринимал никаких шагов для изоляции и лечения заболевших. Более того, больные даже были лишены спецпитания, полагавшегося по нормативам ГУЛАГ НКВД. В результате, в период с ноября 1942 по апрель 1943 года в системе «Тагиллага» из 24 тысяч заключённых умерло от различных болезней и дистрофии 10 630 человек. «Тагиллаг» становился настоящим лагерем смерти.

Неизвестно, чем бы закончилась история «Тагиллага», не обрати на него внимание комиссар госбезопасности Виктор Григорьевич Наседкин, ставший начальником ГУЛАГ НКВД-МВД в 1942 году. Рассказывают, что в марте 1943 года Наседкин встретил в Москве родственника, который приехал из Нижнего Тагила, и тот рассказал об ужасах, царивших в уральском лагере. Наседкин и без того недолюбливал Раппопорта, зная его по ранней работе в ВЧК, поэтому сразу организовал проверку в «Тагиллаге». Проверка выявила огромное количество правонарушений со стороны администрации лагеря, а кроме этого - массу приписок и хищений финансовых средств. Сразу по окончании проверки приказом по ГУЛАГ НКВД-МВД Яков Раппопорт был снят с должности и отправлен в Москву «в распоряжение отдела кадров НКВД». Вместе с ним должностей лишились два его заместителя, а также начальник финотдела «Тагиллага».

Один из участков Тагиллага (фото неизв.. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://ntobitel.cerkov.ru/files/2019/12/1940_032.jpg)

Это событие породило среди заключённых легенду, что якобы одному из «политических» узников удалось бежать, добраться до Москвы и рассказать об положении в «Тагиллаге» Берии, с которым он был знаком по партийной работе в Грузии. Лаврентий Павлович распорядился устроить в «Тагиллаге» большую ревизию, а самого Раппопорта отправил валить лес на Колыму. В легенду охотно верили как заключённые, так и охранники. Но судьба хранила Якова Давидовича: почти год он жил в Москве, раз в неделю ходя на Лубянку на допросы, а потом был направлен в Челябинск начальником Управления ИТЛ Челябметаллургстроя НКВД. Ещё через полтора года его перевели на строительство пионера отечественной атомной промышленности — плутониевого комбината «Маяк».

В мае 1943 года у Тагиллага уже был новый начальник — Михаил Михайлович Царевский, хорошо знавший Нижний Тагил, так как перед войной он возглавлял строительство в городе автозавода.





(продолжение следует)

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