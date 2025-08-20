История электрификации улиц Нижнего Тагила

А вы знали, когда в Нижнем Тагиле появилось электрическое освещение?

В наше время трудно представить улицы Нижнего Тагила без фонарного освещения, но ещё в начале ХХ века уличные фонари в нашем городе можно было пересчитать по пальцам. Освещали даже не отдельные улицы, а отдельные места на тагильских улицах. Гарантированное освещение присутствовало на железнодорожном вокзале и на площади перед ним, на Соборной площади, напротив Главного правления Нижнетагильских и Луньевских заводов, на двух заводских плотинах и напротив некоторых богатых магазинов на улице Александровской. Освещение было газовым и керосиновым и работало максимум до часа ночи.

Электроосвещение существовало на Нижнетагильском заводе с 1895 года, но первая заводская электростанция была маломощной, и электричества хватало лишь для освещения механического цеха и нескольких административных помещений. Остальные цехи и конторы освещались, как и прежде, лучинами и керосиновыми фонарями. В цехах существовала даже должность «светец» — человек, который освещал лучиной или факелом рабочее место мастерового. Строительство более мощной электростанции велось с 1891 года, но шло очень медленно — владелец завода Елим Павлович Демидов был увлечён другими проектами, которые отнимали много людских и финансовых ресурсов. Земские власти Нижнего Тагила неоднократно просили администрацию завода провести свет на улицы заводского посёлка, но каждый раз получали отказ. Тагильский купец Викул Карпович Хлопотов, собираясь открыть на Александровской кинотеатр «Иллюзия» и гостиницу, построил во дворе дома свою электростанцию, которая обеспечивала электричеством оба этажа здания.

Наконец, в 1913 году было пущено генераторное отделение заводского электроцеха. В нём были установлены четыре паровых котла английской фирмы «Стерлинг». В машинном зале установили два генератора переменного тока по 750 киловатт каждый для получения электроэнергии. В 1914 году установили ещё два паровых котла, и на заводе начали проводить электрическое освещение во все цеха. Первым электрическое освещение появилось в здании Главного правления заводов. Так же электрическим фонарём осветили памятник Николаю Никитичу Демидову. Три месяца спустя администрация Нижнетагильского завода предложила волостным властям и тагильскому купечеству провести электрическое освещение на улицу Александровскую и 1-ю Никольскую улицу, запросив за эти услуги круглую сумму. Купечество, имевшее на этих улицах свои магазины и доходные дома, согласилось. Малую долю просимой суммы выделило и волостное правление. В итоге электричество осветило Базарную площадь, улицы Александровскую и 1-ю Никольскую, часть улицы Высоковской (ныне Первомайской), часть Балыковского и Волостного переулков (ныне улица Огаркова).

Электрификация остальных тагильских улиц началась уже после окончания Гражданской войны. В начале 30-х годов ХХ века на заводе были установлены новые, более мощные котлы и генераторы фирмы «Броун-Бовери». Заводская электростанция стала снабжать электроэнергией не только Нижний Тагил, но и ближайшие сёла.