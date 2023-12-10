Улица Ильича — историческое сердце Вагонки и символ светлого будущего. Часть 2 (окончание)

В продолжении рассказа об улице Ильича речь пойдёт о знаковых для Вагонки объектах — Центральном клубе вагоностроителей, ставшем затем кинозалом ДК им. Окунева, стадионе УВЗ и Парке культуры, которые также находятся или находились на этой улице.

Центральный клуб Уралвагонстроя (фото 1933 г.) (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//12-Nizhnij-Tagil.-Klub.-Stroitelstvo-UVZ.-Arhiv.-2.jpg)

В планах развития посёлка вагоностроителей клуб появился в 1931 году. Но строить его начали лишь год спустя, когда был хотя бы частично решён жилищный вопрос. Почему клуб получил название «Центральный»? Дело в том, что бригады строителей, приезжавшие возводить вагонный завод-гигант, заселяясь в бараки и «бруски», часто сами организовывали свой досуг. В бараках стали появляться комнаты, где после смены собирались рабочие, чтобы пообщаться, почитать газеты, поиграть в домино или шашки. Организовать подобие клуба в барачном посёлке было сравнительно просто: энтузиасты обращались с предложением о выделении помещения к парторгу стройучастка, и вопрос решался. Вскоре в таких клубах стали открываться курсы ликвидации безграмотности, что соответствовало тогдашнему курсу партии и правительства.

В клубах, как правило, не было места для занятий творческих коллективов, спортивных секций, не было условий для показа кинофильмов, и организовывали работу клуба энтузиасты без должного образования и опыта. Хотя каждый такой самодеятельный клуб имел своё уникальное название: «имени Ленинского комсомола», «имени товарища Молотова», «имени НКВД» и тому подобное. Центральный клуб Уралвагонстроя должен был стать очагом пролетарской культуры, лишённым недостатков самодеятельных клубов. В нём должны были работать творческие кружки, военно-спортивные секции, проходить концерты, спектакли и демонстрироваться фильмы. Руководством стройки и района были определены штат клуба и выделены средства на несколько ставок.

Здание Центрального клуба УВС (фото 1936 г.) (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//11-Centralnyj-klub-UVZ-1936g.-NET-3.jpg)

За свою долгую жизнь «Центральный» не раз подвергался реконструкции, неизменно расширяясь. А после того, как творческие самодеятельные коллективы перебрались в построенный в 1958 году Дворец культуры, клуб перепрофилировался в кинозал. Уже в статусе кинозала «Центральный» пережил реконструкцию 1962-го и капитальную перестройку 5 лет спустя. Обновлённый клуб получил и новое имя — «Кинозал ДК УВЗ», но для большинства жителей Вагонки он так и остался «Центральным».

Здание Центрального клуба УВЗ (фото 1960-х гг.) (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//25.jpg) Кинозал ДК УВЗ (фото 1980-х гг.) (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//113-DK-UVZ..jpg)

В новейшей истории Дзержинского района места кинозалу не нашлось. Здание долго пустовало, а затем «эффективные менеджеры» решили снести его, чтобы освободить место под бизнес-центр и автопарковку.

Одновременно с клубом в «зелёной зоне», отделяющей территорию завода от жилых кварталов, был заложен Парк культуры и отдыха, который начал функционировать в 1934 году. Здесь были разбиты цветники, клумбы, устроены пешеходные дорожки и детские площадки, высажены кусты и деревья, установлены скамейки. На территории парка были оборудованы спортивные площадки для игры в волейбол, городки, лапту и «русский хоккей», полоса для сдачи норм БГТО. Тогда же парк осмотрел приехавший в Нижний Тагил с инспекцией Г. К. Орджоникидзе. Именно с его подачи спортивные площадки было решено выделить в отдельную структуру и развивать в дальнейшем как стадион.

Парк культуры УВС (фото 1936 г.) (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//20.jpg)

Руководители Уралвагонстроя предложение наркома приняли. Но как самостоятельная единица стадион начал действовать уже после войны: 17 июня 1945 года состоялось его торжественное открытие. Стадион тоже пережил несколько реконструкций, в ходе которых менялись не только сами спортивные арены, но и внешний вид сооружения.

Вход на стадион УВЗ с улицы Ильича, 1948 г. (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//Centralnyj-vhod-na-stadion-UVZ-1948-god..jpg) На стадионе УВЗ зимой (фото 1948-1949 гг.) (фото Юрия Холодного / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//Vagonka.-Konec-1940-h-nachalo-50-h.Stadion-UVZ-do-rekonstrukcii.-Sejchas-zdes-rynok-Sputnik.-Vdali-vidny-Dom-direkcii-ul.Ilicha-2-Foto-arhiv-Jurija-Holodnogo..jpg) Вход на стадион УВЗ с улицы Ильича, 1967 г. (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//Glavnyj-vhod-na-stadion-Sputnik-so-storony-ul.-Ilicha.-1967-g..jpg)

Стадиону «Уралвагонзавода» повезло куда больше, чем Центральному клубу. Хотя и его не раз предлагалось признать непрофильным активом и продать по сходной цене.

В 1947 году в Нижнем Тагиле был принят генеральный план развития города, согласно которому вагонские улицы Ленина и Сталина должны были быть застроены в первую очередь. Если бы этот план был реализован, то сейчас улица Ильича выглядела бы иначе. На месте нынешних домов № 1б и 3а и внутриквартальной территории за ними собирались устроить обширную зелёную зону, которая, по мнению районного и заводского руководства, должна была служить «фильтром» между заводом и посёлком. Нечётную сторону улицы, начиная от «дома дирекции» и до самой бани, намеревались застроить «пятиблочками» по типу того строения, которое мы можем видеть на проспекте Дзержинского, 28. В планы были также заложены капитальные ремонты школ, реконструкция клуба инженерно-технических работников УМС, создание садово-парковой зоны отдыха, строительство Дома пионеров.

Однако в силу ряда обстоятельств осуществить эти грандиозные замыслы не удалось. Во-первых, для того чтобы построить «пятиблочку», нужно было снести от 4 до 6 брусковых домов или бараков, а число квартир в новых домах выходило чуть ли не вполовину меньше, чем в сносимых.

Во-вторых, финансирование строительства было неожиданно урезано из Москвы. Городским и районным властям было рекомендовано пересмотреть планы возведения жилья или разбить их на этапы. В-третьих, городские советские и партийные органы настаивали, чтобы «акцент жилой застройки» Дзержинского района был перенесён на улицу Сталина. Надо отметить, что в ходе первой послевоенной пятилетки планы развития района неоднократно корректировались, каждый раз приводя желания вагоностроителей в соответствие с их финансовыми возможностями.

Положение кардинально изменилось со сменой руководства «Уралвагонзавода». В 1949 году директором завода стал Иван Васильевич Окунев, который едва ли не с первых дней своего руководства принялся развивать социальную сферу Вагонки и строить благоустроенное жильё для заводчан. Свою деятельность в этом направлении Окунев начал с улицы Ленина. В 1950-м по его распоряжению между нынешним проспектом Дзержинского и улицей Правды были начаты работы по закладке большого сквера. На участке площадью 26 725 квадратных метров, расчищенном от бараков, были высажены около тысячи саженцев деревьев и кустарников, устроены клумбы и газоны, заасфальтированы пешеходные дорожки, возведена летняя эстрада. На пересечении двух главных аллей сквера появился фонтан с бронзовыми лягушками, которые извергали струи прохладной воды.

Фонтан в Пионерском сквере, 1954 г. (фото Сергея Охрименко / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//Fontan-s-ljagushkami-v-Pionerskom-skverike.24-avgusta-1954-g.Arhiv-Sergej-Ohrimenko.-kopija-2.jpg)

Окунев предложил привлечь к благоустройству сквера комсомольцев и пионеров. И коллективы школ идею поддержали: вагонские школьники приняли самое активное участие в создании нового сквера, который по предложению того же Окунева стал называться Пионерским. Позднее завод закупил несколько парковых скульптур, которые были установлены на входе в сквер и вблизи от фонтана; изготовил и установил удобные скамейки и изящные урны. Ещё год спустя территория сквера была обнесена ажурным забором, на тумбах которого были установлены вазоны с цветами. Вплоть до самой смерти Ивана Васильевича при Пионерском сквере содержался небольшой штат служащих, выполнявших функции сторожей и садовников.

Пионерский сквер, 1960-е гг. (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//26-Pionerskij-skver-v-Dzerzhinskom-rajone..jpg)

Напротив Пионерского сквера находится ещё один объект, знакомый практически каждому, кто родился и вырос на Вагонке. Это дом № 31 на улице Ильича, который, по задумке архитекторов, должен был стать вторым «домом дирекции». Четырёхэтажный дом, спроектированный в лучших традициях сталианса, предназначался для руководителей высшего звена, главных специалистов УВЗ, районной партноменклатуры. Жилыми были этажи со 2-го по 4-й, а на первом этаже здания расположились библиотека, кафе, аптека и магазин управления рабочего снабжения завода.

Просторные светлые квартиры с трёхметровыми потолками, водопровод и канализация, удобное расположение дома относительно мест отдыха и учреждений соцкультбыта долгое время делали его мечтой рядового советского ответственного квартиросъёмщика.

Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//70.jpg)

Наиболее активно улица Ленина начала застраиваться уже после того, как в 1954 году она была переименована в улицу Ильича. Директор «Уралвагонзавода» Иван Васильевич Окунев, питавший к улице особые симпатии, пытался отстоять первоначальное название в горкоме и горисполкоме, но к его мнению не прислушались. Более того, даже нынешнее название у некоторых членов бюро горкома вызвало возмущение.

«Что это за панибратство, товарищ Окунев? Это же товарищ Ленин — вождь мирового пролетариата, основатель первого в мире государства рабочих и крестьян. А вы его Ильичом называете, как в пивной. Что про нас подумают в обкоме? А в ЦК?» — негодовали они.

Однако в обкоме новое название понравилось, и от Окунева отстали. В 1960-х и 1970-х годах улицу застроили типовыми хрущёвками разных серий. Несмотря на большую, по сравнению со сталинками, вместимость, возведённые дома не сняли жилищную проблему, а просто прикрыли собой брусковые дома, которые простояли на улицах Тельмана, Молодёжной, Свердлова и других ещё более четверти века. В годы «большой застройки» улица ещё дважды оказалась в центре внимания. Сначала, когда на ней начали возводить первую в районе 8-подъездную хрущёвку (Ильича, 15), а затем там же появилась и первая на Вагонке 9-этажка (Ильича, 29).

Строительство дома № 29 на улице Ильича (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//pervaja-9-jetazhka-na-ul.-ilicha-sport-i-turizm.jpg)

Здания, возведённые здесь в разные периоды развития района, составили свой неповторимый облик улицы. Конструктивистские дома, «бруски», здания эпохи сталианса, невзрачные и неудобные каркасно-панельные «шедевры» 1960–1970 годов, частный сектор и «самстроевские» дома делают улицу Ильича неповторимым образцом жилого массива эпохи социалистического строительства. Многие специалисты в области истории архитектуры уже не первый год говорят о том, что улице давно следует присвоить статус историко-архитектурного наследия прошлого.

Улица Ильича (фото неизв. автора, 1949 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://museum-nt.ru/upload/medialibrary/74a/j3n1yjf0nkolctk4ajblic7jwz3ujpqu.jpg)

(с) 2023. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»