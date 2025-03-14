В этот день, 14 марта 2012 года. Планы по переводу всего общественного транспорта на газ, начало записи на регистрацию недвижимости через интернет, фальшивые пятитысячные купюры, 200 млн рублей на дороги к юбилею города и рост популярности лыжных гонок «Тагильская снежинка» 

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин объявил о выделении более 10 млрд рублей на газификацию Среднего Урала. Эти деньги должны были пойти на прокладку газопроводов в сёлах и создание сети газозаправочных станций. Губернатор также отметил, что отдельным пунктом в повестке дня стоит перевод всего общественного и сельскохозяйственного транспорта на природный газ.

«Это важно не только с экономической точки зрения, но и с точки зрения экологической. Особенно в таких городах, как Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский», — подчеркнул Александр Мишарин.

На портале электронных услуг Росреестра запущен новый сервис. Теперь тагильчане могут записаться на регистрацию прав на недвижимое имущество через интернет. Сделать это можно по адресу: росреестр66.рф. Заранее выбрать удобное время для визита в территориальный отдел Управления и зафиксировать его с помощью портала электронных услуг Росреестра могут заявители, планирующие сдать пакеты на регистрацию прав на недвижимость или заказать справку из ЕГРП.

С начала 2012 года в Нижнем Тагиле было найдено 13 фальшивых купюр номиналом 5000 рублей. Последний такой случай зарегистрирован накануне: подделку обнаружили в отделении Уральского банка реконструкции и развития на Вагонке. Она поступила в банк вместе с выручкой сети магазинов «Природа».

В этом году Нижнему Тагилу исполнялось 290 лет, и город начал готовиться к юбилею. 14 марта состоялось первое заседание оргкомитета праздника, где обсуждались планы и перспективы преобразований. Намечено привести в порядок 300 детских игровых площадок, отремонтировать фасады домов на центральных улицах и благоустроить 25 дворовых территорий. Более 200 млн рублей планировалось потратить на строительство и реконструкцию дорог. В том числе 46 млн из областного бюджета — на ремонт дорог по проспекту Вагоностроителей, улицам Фестивальной, Кушвинской, Фрунзе и Садоводов. Железнодорожники к главному городскому празднику обещали отремонтировать фасад вокзала и запустить два новых электропоезда.

Стало известно, что в традиционных соревнованиях по лыжным гонкам «Тагильская снежинка» в 2012 году примут участие 1000 человек, что в два раза больше, чем годом ранее.