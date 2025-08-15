В Нижнем Тагиле суд взыскал компенсацию с водителя, сбившего школьницу на пешеходном переходе

В Тагилстроевском районном суде города Нижнего Тагила было рассмотрено гражданское дело по иску отца 14-летней девочки к Михаилу А. о возмещении морального вреда, причинённого в результате дорожно-транспортного происшествия.

7 ноября 2024 года на улице Ермака в Нижнем Тагиле Михаил, управляя автомобилем ВАЗ, совершил наезд на несовершеннолетнюю Наталью (имя изменено), которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

«Полицейским девочка рассказала, что возвращалась из школы домой. Перед началом движения по пешеходному переходу несовершеннолетняя посмотрела по сторонам, убедилась, что автомобили остановились, после чего начала переходить дорогу. В момент движения почувствовала удар с правой стороны», — пояснили ранее в ГАИ.

Водитель остановился, посадил ребёнка в автомобиль, отвёз домой и передал родителям, которые доставили девочку в больницу. После этого водитель вернулся на место ДТП, где ожидал сотрудников Госавтоинспекции.

В больнице у девочки были диагностированы ссадины на лице и ушибы, но более серьёзных повреждений в результате экспертизы обнаружено не было. Однако, помимо физической боли, потерпевшая испытала сильный психологический стресс. В момент ДТП водитель был трезв.

В отношении Михаила было возбуждено дело об административном правонарушении. Он был привлечён к административной ответственности по ст. 12.18 и 12.27 КоАП за непредоставление преимущества в движении пешеходам и невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных ПДД, в связи с дорожно-транспортным происшествием, участником которого он являлся.

В суде Михаил не согласился с исковыми требованиями. Он утверждал, что не видел девочку, так как его ослепило солнце. В последний момент он применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.

Суд установил, что водитель допустил нарушения правил дорожного движения. Кроме того, вред был причинён источником повышенной опасности — автомобилем, поэтому он подлежал возмещению даже при отсутствии вины водителя.

Суд удовлетворил исковые требования и взыскал компенсацию морального вреда, причинённого ребёнку, в размере 300 тысяч рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.