В Нижнем Тагиле 71-летний водитель сбил на зебре 14-летнюю девушку

ДТП произошло накануне вечером в районе дома № 20 на улице Ермака в Нижнем Тагиле. По сообщению Госавтоинспекции Свердловской области, 71-летний водитель ВАЗа на пешеходном переходе сбил 14-летнюю школьницу.

«Полицейским девочка рассказала, что возвращалась из школы домой. Перед началом движения по пешеходному переходу несовершеннолетняя посмотрела по сторонам, убедилась, что автомобили остановились, после чего начала переходить дорогу. В момент движения почувствовала удар с правой стороны», — пояснили в ГАИ.

Водитель после ДТП посадил ребёнка в свой автомобиль и повёз домой, откуда вызвал скорую и сотрудников полиции. Школьницу госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и ушибами.

В отношении водителя составлен административный материал по ст. 12.18 КоАП РФ за непредоставление преимущества в движении пешеходу, а также по ч. 1 ст. 12.27 КоАП РФ за невыполнение водителем обязанностей в связи с ДТП.

Госавтоинспекция напоминает, что при ДТП водитель ни в коем случае не должен оставлять место ДТП. В противном случае его ждёт лишение права управления транспортным средством на срок 12 месяцев.