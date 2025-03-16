Маркс, Сталин, Ленин и другие. Почему на центральной площади столицы Среднего Урала советская власть устроила «выставку» монументальной скульптуры

Вскоре после изгнания белых из Екатеринбурга в городской Совет пришёл человек, представившийся «пролетарским скульптором Эрьзя» и предложил властям свои услуги. На самом деле скульптора звали Степан Дмитриевич Нефёдов, и он был достаточно хорошо известен, так как участвовал во многих престижных европейских выставках в Италии, Австрии и Франции, где его работы неоднократно получали дипломы, премии и призовые места. Екатеринбургский Совет согласился сотрудничать со скульптором и заказал ему бюст Карла Маркса. Предложение поставить на постамент, который ранее занимала «Свобода», бюст основоположника теории научного коммунизма было поддержано всеми народными депутатами Екатеринбурга.

Бюст Карла Маркса на месте памятника Александру II (фото неизв. автора 1920 г. / общ. достояние)

Но Карл Маркс простоял на постаменте всего пару месяцев. Совет, ещё недавно горячо приветствовавший работу именитого скульптора, начал настоятельно просить Степана Дмитриевича «изготовить для данного места более монументальное произведение».

В то время Эрьзя-Нефёдов как раз работал над скульптурой «Давид Освобождённый», которую планировал представить на выставке пролетарского искусства. «Давид» членам горсовета понравился, и они уговорили скульптора установить его не на выставке, а на Кафедральной площади, на том самом месте, где когда-то стоял памятник Александу II. И в мае 1920 года памятник «Освобождённому труду» занял пьедестал царя-освободителя. Освобождённый труд в представлении Эрьзи выглядел довольно непривычно для екатеринбургского обывателя — шестиметровый голый мужчина, гордо смотрящий в светлое будущее. Екатеринбуржцы, в массе своей непривычные ещё к новому революционному искусству, нарекли памятник «Ванькой Голым».

Памятник Освобождённому труду скульптора С. Д. Эрьзя (фото неизв. автора, 1920 г. / общ. достояние)

Городские легенды гласят, что исполком горсовета внял возмущённому гласу народному и спустя какое-то время памятник демонтировал. При демонтаже «Ваньку» уронили, он разбился, и горожане торжественно утопили его в пруду. Но на самом деле «Ваньку» сняли только в 1926 году, и то не в связи с обращениями граждан, а из-за того, что Степан Эрьзя публично раскритиковал советскую власть и эмигрировал в Аргентину. А памятник ещё четыре года простоял в запасниках краеведческого музея, после чего «Освобождённый труд» был бережно упакован в деревянный ящик и вывезен в неизвестном направлении. Его местонахождение на сегодняшний день неизвестно.

20 июля 1920 года в Петрограде на Каменном острове тоже был открыт памятник «Освобождённому труду» скульптора Михаила Фёдоровича Блоха, весьма похожий на екатеринбургского «Ваньку». Питерский «Освобождённый труд» представлял собой уже 10-метровую фигуру голого пролетария. Через несколько дней после открытия памятника Петросовет обязал автора немедленно одеть скульптуру. За два дня Михаил Блох выполнил поручение, нарядив своё произведение в некое подобие фартука.

Памятник «Освобождённому труду» (фото неизв. автора, 1920 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9f/Osvobozhdennomy_trudu_%2820_june_1920%29.jpg/640px-Osvobozhdennomy_trudu_%2820_june_1920%29.jpg)

В Екатеринбурге спустя четыре года после снятия скульптуры с постамента уничтожили и сам постамент. Богоявленский кафедральный собор, располагавшийся на этой площади, был разрушен. На этом месте воздвигли бетонно-гранитную трибуну, на которой партийные боссы принимали демонстрации трудящихся. Вполне логично было бы предположить, что в те годы здесь должен был появиться памятник Сталину. Но памятник «вождю народов» установили на главной площади Свердловска только после войны. До этого на трибуне на время праздничных шествий ставили только картину с изображением Иосифа Виссарионовича в полный рост.

Монументальных памятников Сталину в Свердловске до 1947 года не было. Были всего четыре парковые скульптуры, выполненные из гипса: у входа в ЦПКиО, в парке Дворца пионеров, что на Вознесенской горке, на улице Репина и на площади Малышева. Монументальный Сталин появился в Свердловске в 1947 году. Памятник установили на трибуне на площади 1905 года к 30-летию Октябрьской революции. Интересно, что незадолго до исторического XX съезда КПСС, с которого началось разоблачение культа личности, фигуру «отца народов» с трибуны убрали для того, чтобы вернуть на место уже в паре с Лениным. Но реализовать данный проект по каким-то причинам не удалось.

Памятник И. В. Сталину на Площади им. 1905 года (фото неизв. автора, 1947 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://stihi.ru/pics/2021/10/15/7955.jpg)

Памятник Сталину демонтировали в 1956 году, и вместе с ним «под раздачу» попали все четыре гипсовые его изображения, а также ряд барельефов на фасадах домов. «Свято место» пустовало недолго. Уже 6 ноября 1957 года здесь появился памятник Ленину. Автором последнего памятника был скульптор, лауреат Сталинской премии 2-ой степени, заслуженный деятель искусств РСФСР Владимир Иосифович Ингал. Забавное совпадение, но среди учителей Ингала был автор «Ваньки голого» Степан Дмитриевич Эрьзя-Нефёдов.

Владимир Иосифович Ингал (фото неизв. автора, 1960 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://www.ghpa.ru/images/news/2022/06/nauchnypolk17/ingal_1960.jpg) Памятник В. И. Ленину на площади 1905 г. (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://pastvu.com/_p/d/q/q/v/qqvt6ci10qf93uicmm.jpg)

В новейшей истории Екатеринбурга памятник Ленину на площади 1905 года не раз хотели снести, а на его месте предлагали установить памятники самым разным историческим персонам: Василию Никитичу Татищеву, Георгу Вильгельму де Геннину, императору Петру I, Екатерине II, Юрию Гагарину, Георгию Жукову и даже первому президенту России Борису Ельцину. Но чаще звучали предложения восстановить на этом месте оригинальный памятник Александру II.

Но скоро стало ясно, что убрать с площади вождя мирового пролетариата, чтобы вернуть на его место царя-освободителя, просто так нельзя: памятник Ленину находится в реестре историко-культурного наследия, и снести его или даже перенести можно, только преодолев многочисленные бюрократические барьеры. И сегодня этот «экспонат» необычной «выставки» монументальной скульптуры, которая продолжается на центральной площади столицы Среднего Урала несколько десятилетий, занимает это место дольше всех предшественников, и пока ничто не указывает на то, что его могут заменить кем-то (или чем-то) другим.