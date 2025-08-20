В Росприроднадзоре подтвердили эффективность мероприятий по проекту «Чистый воздух» на ЕВРАЗ НТМК 

На ЕВРАЗ НТМК завершилась плановая проверка Росприроднадзора, в ходе которой была дана оценка эффективности мероприятий комбината в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Предприятие в полном объёме выполнило запланированные работы, при этом экологический эффект оказался в полтора раза больше ожидаемого.

Эксперты посетили коксохимическое, конвертерное и прокатное производства. Они провели измерения на агрегатах, которые были введены в эксплуатацию на КХП в рамках перехода подразделения на замкнутый цикл конечного охлаждения коксового газа с использованием теплообменников закрытого типа.

Представители Росприроднадзора подтвердили снижение выбросов коксохимического производства и изоляцию бензола, нафталина и других загрязняющих веществ от атмосферы. Охлаждение коксового газа теперь происходит в закрытых агрегатах, а открытые отстойники и градирня были выведены из эксплуатации. Очищенный коксовый газ возвращается обратно для дальнейшего использования в производстве и топливной системе комбината.

Также специалисты проверили работу аспирационных систем в нескольких подразделениях предприятия. Основные измерения проводились на аспирации миксерного отделения конвертерного цеха, а также были проверены локальные установки на КХП и в нескольких прокатных цехах.

В результате совокупный объём выбросов загрязняющих веществ снизился на 672,7 тонны в год при запланированных 424 тоннах. Программа технического перевооружения аспирационных систем (переход на современные пылегазоочистные установки для более эффективной очистки запылённого воздуха) была полностью выполнена, как указано в отчёте Росприроднадзора.

На ЕВРАЗ НТМК продолжается реализация мероприятий по федеральному проекту «Чистый воздух», запланированных к запуску в 2026 году. В частности, проект по техническому перевооружению установок по производству электродного пека предполагает закрытие устаревших пекококсовых батарей и переход на принципиально новую экологически безопасную технологическую цепочку. Это позволит снизить выбросы специфических веществ коксохимического производства ещё на 140,7 тонны в год, повысить безопасность труда и улучшить условия работы сотрудников.

Также планируется установить перекрытия на открытые отстойники и бассейны биохимической установки с эвакуацией отходящих газов. Будет создана современная система сбора и очистки отходящих газов, что дополнительно снизит выбросы ароматических веществ коксохима.

Кроме того, в 2024 году ЕВРАЗ НТМК начал техническое перевооружение коксовой батареи №10. Инвестиции в этот проект превысят 28 миллиардов рублей. Применение современных технологий даст значительный экологический эффект: ожидается сокращение выбросов в атмосферу более чем на 1000 тонн в год. Это мероприятие не входит в федеральный проект «Чистый воздух», но имеет значительный экологический и социальный эффект.

В рамках проекта «Чистый воздух» на ЕВРАЗ НТМК запланировано девять масштабных мероприятий по охране воздуха, шесть из которых уже выполнены. Выбросы загрязняющих веществ были снижены на 7900 тонн, а затраты составили 6,36 миллиарда рублей. На комбинате было проведено техническое перевооружение установки сухого тушения кокса с использованием оборудования, которое утилизирует избыточные газы. В 2018 и 2020 годах были введены в эксплуатацию новые экологичные доменные печи № 7 и № 6, оснащённые современными аспирационными установками, что позволило снизить остаточную запылённость отходящих газов в 2,5 раза.