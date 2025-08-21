Стали известны имена главных тренеров команд на матче звёзд The Magic Game

Легенды советского хоккея Владимир Крикунов и Александр Якушев выйдут на тренерский мостик матча звезд мирового хоккея The Magic Game, который пройдёт 30 августа на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге. В преддверии хоккейного праздника стали известны имена тренеров, которые будут руководить звёздными командами.

На тренерский мостик одной из команд выйдут Владимир Крикунов и Александр Якушев — опытные тренеры, известные своими лидерскими качествами и умением настроить игроков на победу. Вторую команду возглавят легенды свердловского хоккея, заслуженные тренеры России, воспитавшие не один десяток мастеров спорта: Альберт Фёдоров, Леонид Грязнов и Владимир Щеглов.

«Мне будет очень приятно приехать в Екатеринбург и выйти впервые на тренерский мостик новой “УГМК-Арены” в матче, где Паша Дацюк собрал своих друзей и сделал невероятный подарок всему городу. Надеюсь, вновь его увидеть в составе своей команды. Ведь такой игрок, как Паша, — это мечта любого тренера. Я обязательно буду в этот день в Екатеринбурге», — отметил главный тренер ХК «Сочи» Владимир Крикунов.

Кроме того, в качестве зрителей на матч приглашены именитые ветераны свердловского хоккея, которые после окончания профессиональной карьеры посвятили себя воспитанию юных хоккеистов: легендарный советский вратарь Виктор Пучков, нападающие Николай Крылов и Анатолий Тарасов и многие другие.

Напомним, в матче The Magic Game встретятся 32 звёздных игрока: победители и призёры Олимпийских игр, чемпионатов мира, обладатели Кубка Гагарина и Кубка Стэнли. Своё участие в событии уже подтвердили Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов, Алексей Морозов, Данис Зарипов и Максим Афиногенов.

Звёзды мирового хоккея сыграют матч в форме от уральского производителя. Экипировку изготавливает ZAL.TEAM. Форма выполнена в ретро-стиле и украшена уральским орнаментом.