О проблемах многоквартирных домов в Нижнем Тагиле, обслуживавшихся УК «УКИКО», рассказали на федеральном канале

В Нижнем Тагиле разгорается крупный скандал. Управляющей компании «УКИКО», обслуживавшей десятки многоквартирных домов, пришлось прекратить свою деятельность. Конкурс по отбору компании был проведён с нарушениями, считают эксперты, а её директор Виктор Старокожев находится под следствием. В результате жильцы, своевременно оплачивавшие все коммунальные услуги, оказались вынуждены самостоятельно решать проблемы своих домов. Наши коллеги из РЕН ТВ специально приехали в Нижний Тагил, чтобы попытаться разобраться в ситуации. Подробности — в видеосюжете.

Напомним, ранее прокуратура Тагилстроевского района выявила нарушения в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО «УКИКО» и расположенных на территории Тагилстроевского района Нижнего Тагила.