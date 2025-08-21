Каждый третий тагильчанин испытывает стресс при выходе на работу после отпуска

Сервис по поиску работы SuperJob провёл опрос среди тагильчан об их состоянии после отпуска. По данным опроса, 31% тагильчан испытывает постотпускной стресс, выходя на работу.

Женщинам возвращаться на работу после отпуска сложнее, чем мужчинам. Среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц, постотпускной стресс отмечается у 27%, у получающих меньше — 35%.

По профессиональным группам самый высокий уровень тревоги после отпуска у врачей (43%), затем у бухгалтеров (40%) и PR-специалистов (38%). Меньше всего жалоб у дизайнеров (19%), программистов и маркетологов (по 25%). Видимо, труднее адаптироваться тем, чья работа требует постоянного контроля и быстрой вовлечённости. Сотрудники с более предсказуемым графиком и чёткими задачами возвращаются в рабочий ритм легче.