А вы знали? В годы Великой Отечественной войны на УВЗ выпускали передки для гаубиц и корпуса для авиабомб

В 1938 году на УВЗ были созданы отдел специального производства и МСБ-1 (механосборочный цех № 1), которые занимались выпуском продукции для нужд РККА. Идея изготовления военной продукции на вагоностроительном заводе закладывалась ещё на стадии проектирования. Но сначала курировавший строительство УВЗ нарком тяжёлой промышленности Орджоникидзе был категорически против этого. Затем наступил период «ежовщины», который выкосил почти половину инженерного корпуса завода, и только в конце 1937 года эта идея начала воплощаться в жизнь. 23 декабря 1938 года на УВЗ были пущены в эксплуатацию цехи спецпроизводства МСБ № 1 и № 2, предназначавшиеся для выпуска изделий военного назначения. В отличие от других подразделений завода, оба цеха были оснащены самым современным на то время оборудованием и обеспечены кадрами для работы в две и три смены.

В сентябре 1939 года заместителем главного инженера по спецпроизводству был назначен Иван Васильевич Окунев, который курировал эти цеха во время Великой Отечественной войны.

Механосборочный цех № 1 (МСБ-1) занимался выпуском артиллерийских передков и зарядных ящиков для гаубиц 122-мм и 152-мм. Прекрасно налаженное производство позволяло без авралов и переработок регулярно выполнять государственный план, а иногда и перевыполнять его. Так, за первые шесть месяцев 1941 года МСБ-1 выпустил 1388 штук передков для гаубиц М-30 при плане в 1300.

Механосборочный цех № 2 (МСБ-2), где выпускались колёса для передков, вскоре был объединён с МСБ-1. В годы войны объединённый цех получил шифр «455» и освоил выпуск передков для 76-мм полковой пушки. В начале 1945 года производство передков было прекращено. Всего на УВЗ их выпустили 63 тысячи.

В начале 1939 года на УВЗ заработал механосборочный цех № 3 (МСБ-3), где выпускали корпуса авиационных бомб ФАБ-50, ФАБ-100 (фугасных), ХАБ-100 (химических) и ЗАБ-500 (зажигательных). Взрывчатыми веществами корпуса бомб начинялись на заводе № 56 в посёлке Северном Нижнего Тагила. Первая продукция МСБ-3 была принята военпредами в мае 1939 года. В годы войны механосборочный цех № 3 получил литеру «470». В январе 1943 года выпуск корпусов авиабомб на УВЗ прекратили, так как танковому производству были нужны новые производственные площади. Всего МСБ-3 УВЗ выпустил 2 268 236 корпусов авиабомб.

В апреле 1945 года инженерно-технический корпус цехов № 470 и № 455 приступил к подготовке возобновления вагонного производства на «Уралвагонзаводе».