Тагильская улица имени Василия Холкина — героя-танкиста и полного кавалера ордена Славы 

Как и любой другой город, Нижний Тагил, развиваясь, меняет своё лицо. В результате чего на карте города исчезают одни улицы, появляются другие, возникают новые районы и преображаются старые. Какие-то изменения выглядят логично и неизбежно, другие вызывают недоумение, третьи приводят к тому, что история города теряет целые страницы.

Если вспоминать все переименования, которые произошли в нашем городе за его 300-летнюю историю, наверное, можно написать целую книгу: каждое из них связано с каким-либо событием или чьим-нибудь именем, а ряд улиц меняли названия по два, а то и по три раза. Тагильские историки утверждают, что чаще других переименовывали улицы на Вагонке. Возможно, это действительно так. Взять хотя бы проспект Дзержинского, который за всю историю района сменил не только три названия (улица Советская, улица Богдана Хмельницкого, проспект Дзержинского), но и три статуса, успев побыть ещё и бульваром имени Богдана Хмельницкого.

За годы существования Вагонки топонимика района изменялась очень динамично. Связано это в первую очередь с тем, что первоначально самого района как административной единицы просто не существовало. В первые годы так называемый Уралвагонстрой представлял собой множество посёлков, бессистемно застроенных временным жильём: дощато-засыпными бараками, а иногда и просто палатками и землянками. Посёлки разрастались, ширились, сливаясь в единый большой жилой массив, который и стал сначала посёлком Вагонстроя, а затем Дзержинским районом. Но прежние названия рабочих посёлков глубоко укоренились в памяти жителей Вагонки и до сих пор живут, хотя и на бытовом уровне. Люди старших поколений ещё помнят такие названия, как ТЭЦ, Восьмой посёлок, Новый посёлок или Петриковский.

Непросто обстояло дело в Дзержинском районе и с названиями улиц. Удалённый от «старого города», как называли вагоностроители Нижний Тагил, он довольно долго развивался как отдельный населённый пункт, и на Вагонке появились свои улицы Свердлова, Карла Маркса, Ленина. Их переименование тоже стало частью истории Дзержинского района. Сейчас мало кто помнит, где находились улицы Белорусская, Парковая, Димитрова и первоначально располагалась улица Дзержинского.

В самый разгар Великой Отечественной, в 1943 году, начальником отдела капитального строительства (ОКС) «Уралвагонзавода» стал бывший мастер завода № 183 Пётр Антонович Петриков. И вскоре под его руководством вблизи заводской территории развернулось строительство двух десятков одноэтажных жилых домов на одного или двух хозяев. Это были первые дома посёлка, прозванного в народе Петриковским. Сначала планировали построить 35 домов из шлакоблока, но позже их количество увеличили до 62, а затем и до 100. Зимой строительные работы были прекращены, но уже в апреле 1944 года на месте будущего Петриковского посёлка вновь закипела работа, и к концу сентября первые дома были готовы принять новосёлов. Строительство в посёлке, которому согласно генеральному плану развития города было присвоено официальное наименование «квартал № 35-52», шло ещё несколько лет.

Вид на Петриковский посёлок (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//Vagonka.-Ulica-Stalinateper-

prospekt-Vagonostroitelej.-Na-zadnem-plane-Petrikovskij-poselok.-1946-god..jpg)

Согласно проекту, весь Петриковский посёлок был аккуратно поделён на десять частей шестью улицами, одна из которых получила имя председателя ГПУ, народного комиссара внутренних дел РСФСР и председателя Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) Ф. Э. Дзержинского.

Но в 1977-м, в ознаменование столетнего юбилея «железного Феликса», его именем было решено назвать одну из центральных улиц района. Решение это исходило из кабинета временно исполняющего обязанности заведующего отдела агитации и пропаганды ЦК КПСС Георгия Лукича Смирнова, который не знал о том, что улица Дзержинского уже есть в Нижнем Тагиле. В те годы указания идеологического ведомства партии не обсуждались, и вагоностроителям вместе с руководством района пришлось решать задачу. Как мы уже знаем, именем Дзержинского был назван бульвар Хмельницкого, а тихая улица Петриковского посёлка была переименована в улицу Машиностроителей. Своё новое имя она носила до октября 1994 года, когда снова была переименована.

Близилась большая дата — 50-летие Победы в Великой Отечественной войне, и по всей стране шла серьёзная подготовка к юбилею. В мае 1994 года в администрацию Нижнего Тагила обратились члены ветеранских организаций с предложением возобновить традицию присвоения улицам города имён тагильчан — Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. Предложение поддержали главы районов и мэр Николай Диденко. Вскоре администрация Дзержинского района и Совет ветеранов войны и труда УВЗ выступили с ходатайством переименовать улицу Машиностроителей в улицу имени полного кавалера ордена Славы Василия Васильевича Холкина. И 19 октября 1994 года постановлением главы Нижнего Тагила переименование было официально оформлено.

На фронтах Великой Отечественной войны воевали более 80 тысяч тагильчан, почти все они были награждены боевыми орденами и медалями. Среди них 21 человек удостоен звания Героя Советского Союза, восемь стали полными кавалерами ордена Славы. Одним из этих восьми был Василий Васильевич Холкин.

В. В. Холкин (фото неизв. автора / из архива НТМЗ-ГУ / фрагмент ориг. изображения)

(https://www.moypolk.ru/soldier/holkin-vasiliy-vasilevich-1)

Василий Васильевич Холкин родился 12 марта 1914 года в посёлке Нижнетагильского завода. В школе Василий учился на хорошо и отлично, увлекался авиамоделизмом, как и десятки тысяч советских подростков, мечтал стать лётчиком. А кроме того, без него не обходились ни одни спортивные школьные соревнования: Вася Холкин был физически развитым и очень высоким ребёнком. В те годы многие тагильские мальчики, окончив шесть или семь классов, бросали учёбу и шли на заработки на заводы и стройки, чтобы хоть как-то помогать своим семьям материально. Доучиться можно было «без отрыва от производства» или позднее. В семье Холкиных считали, что их дети должны получить полное среднее образование, и Василий продолжал учиться. Окончив 10 классов, юноша поступил на работу в строительный цех «Уралвагонстроя». Через полгода на энергичного, старательного и дисциплинированного Холкина обратило внимание начальство и ему предложили продолжить учёбу по направлению от завода. Отказываться Василий не стал.

Годы учёбы, срочная служба в Красной армии, и в 1938-м молодой специалист Василий Холкин поступил на работу в отдел снабжения и сбыта Североуральских бокситных рудников. Но работа в «конторе» показалась Василию однообразной и скучной, и он отправился на стройку железнодорожной магистрали Котлас — Воркута. В Воркуте его и застало известие о войне.

С начала войны строительство железных дорог сразу же попало в разряд особо важных оборонных отраслей народного хозяйства и многим работникам была предоставлена бронь. Однако Василий Васильевич не желал «отсиживаться в тылу». Долгих два года он настойчиво добивался снятия брони. В конце 1942 года войска стали испытывать нехватку технически подготовленных кадров. Для решения этой проблемы Народный комиссариат обороны СССР разрешил снимать бронь с ряда категорий работников тыла, и в августе 1943 года Василий Холкин был направлен в учебную танковую часть. Командир части сразу же стал готовить документы о переводе Василия в другую учебку — двухметровый Холкин с трудом помещался в тесной «тридцатьчетвёрке». Однако уже после первых стрельб отношение командования к Василию изменилось: стрелял он лучше всех, без единого промаха. В октябре 1943 года старшина Василий Холкин был направлен в распоряжение 53-й гвардейской танковой бригады 3-й гвардейской танковой армии. Бригада в это время находилась на отдыхе и готовилась получать новые танки Т-34, собранные в Нижнем Тагиле. В середине ноября 1943-го 53-я гвардейская танковая бригада была передислоцирована северо-восточнее Брусилова и 30 ноября была введена в бой в районе Фастова, где ей выпало отражать удары 25-й танковой дивизии вермахта. В боях за Фастов получил боевое крещение и Василий Холкин. За проявленные в бою мужество и героизм он был награждён орденом Отечественной войны II степени.

В. В. Холкин с ветеранами 3-й Гвардейской танковой армии

(фото неизв. автора / из архива музея УВЗ / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/history/images/689.jpg)

Свой первый орден Славы 3-й степени Василий Васильевич получил в августе 1944 года. 20 июля вблизи населённых пунктов Руданьце и Кикизув под Львовом он с бойцами своего отделения уничтожил семь немецких солдат, офицера и захватил в плен ещё двоих. 12 и 13 августа 1944 года экипаж Василия Холкина принял участие в засадах на «королевских тигров», которые к тому моменту считались непробиваемыми. В результате боя советские танкисты уничтожили три и вывели из строя четыре немецких танка. Один из танков был подбит лично Василием Холкиным. Указом ПВС СССР от 21 августа 1944 года за мужество и отвагу, проявленные в боях по освобождению Украины, гвардии старшина Василий Васильевич Холкин награждён орденом Славы 3-й степени.

Второй орден Славы гвардии старшина Василий Холкин получил за бои в Польше в январе 1945-го. При переправе наших войск через реку Нида он уничтожил вражеский миномёт с его расчётом и ещё полтора десятка гитлеровцев. Кроме того, экипаж танка метким огнём разогнал два взвода фашистов, пытавшихся атаковать переправу.

За мужество и отвагу, проявленные в ходе боёв по освобождению Польши, гвардии старшина Василий Холкин был награждён орденом Славы 2-й степени.

Весной 1945-го в ходе боёв на подступах к Берлину части советской армии всё чаще прорывали вражескую оборону, проникая в немецкий тыл. 16 апреля 1945 года танк, где командиром орудия был Василий Холкин, ворвался на южную окраину города Форст. В ходе этого боя огнём из орудия Василий Васильевич уничтожил два вражеских танка. Спустя несколько дней, оставив Форст, советские части вошли в небольшой город Барут, откуда немцы бежали накануне. Бросок на Барут был таким стремительным, что службы обеспечения и тыла отстали и наши части оказались без продовольствия, боеприпасов и топлива. Тем временем в направлении Барута двигались солдаты армии генерала Венка. Те, кто смотрел киноэпопею Юрия Озерова «Освобождение», наверное, помнят сцену, когда Гитлер отказывается бежать из Берлина, уповая на 12-ю армию генерала Вальтера Венка, которая должна была деблокировать германскую столицу. Одними из первых, кто встретил части генерала Венка, были танкисты 53-й гвардейской Фастовской танковой бригады, а одним из театров ожесточённых боёв стали улицы города Барут.

Танк Василия Холкина первым ворвался в город, куда уже вошёл вражеский авангард. Меткими выстрелами из орудия Василий Васильевич уничтожил один немецкий танк и несколько грузовиков с пехотой и боеприпасами. Танк Холкина также получил повреждения, но продолжал оборонять наши позиции до подхода основных сил.

После Барута танки 53-й гвардейской бригады приняли участие в штурме Берлина. В ходе уличных боёв Василий Холкин снова отличился, предложив оригинальный способ деблокирования городских улиц: выстрелами из танкового орудия Холкин разбивал баррикады немцев, расчищая путь для нашей пехоты и техники. Указом Президиума Верховного совета СССР от 27 июня 1945 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-вражескими захватчиками гвардии старшина Холкин Василий Васильевич награждён орденом Славы 1-й степени.

Первоначально за участие в боях за Берлин Василий Васильевич представлялся к званию Героя Советского Союза. За это ходатайствовали командир 53-й гвардейской танковой бригады генерал-майор Архипов и командир 6-го гвардейского танкового корпуса генерал-майор Митрофанов, но командующий 3-й танковой армией генерал-полковник Павел Рыбалко «пожадничал», сопроводив ходатайство резолюцией «Достоин награждения орденом Славы 1-й степени».

24 июня 1945 года полный кавалер ордена Славы Василий Васильевич Холкин в составе сводного батальона 1-го Украинского фронта принимал участие в Параде Победы на Красной площади. На этом завершился его боевой путь.

После демобилизации Василий Васильевич вернулся в родной Нижний Тагил. До выхода на пенсию работал инженером планово-диспетчерского бюро УВЗ, а после выхода на заслуженный отдых трудился в ветеранских организациях города.

В. В. Холкин (в центре) на открытии мемориала на площади Славы

(фото неизв. автора / из архива музея УВЗ / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//Veterany-Velikoj-Otechestvennoj-

Vojny-zazhigajut-Vechnyj-ogon-na-Ploshhadi-Slavy-9-maja-1970-goda.jpg)





© 2024. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»