Намедни. Нижний Тагил, 2008 год

Это был последний год, когда ощущение социальной и экономической стабильности рисовало в воображении людей картины благостного будущего. На прогнозы ряда российских и зарубежных экономистов о скором глобальном экономическом кризисе никто не обращал внимания. А зря.

ЯНВАРЬ

Год 2008-й в Нижнем Тагиле начался с неприятностей. 4 января сразу во всех районах города произошли коммунальные аварии. В Ленинском районе они были ликвидированы за 12 часов, на Тагилстрое за 18, в Дзержинском районе за двое суток. 22 января тагильские правоохранители подвели итоги прошедших новогодних праздников. Всего за период с 1 по 20 января в городе было совершено: 14 угонов автомобилей, 13 квартирных краж, 11 разбойных нападений, 26 краж из магазинов, 4 убийства, 1 изнасилование, было задержано 264 человека, в том числе за хулиганские действия 66 человек. Более 60% преступлений раскрыто по горячим следам. 23 января в Екатеринбурге состоялся суд над двумя гражданами Дагестана, которые в октябре-ноябре 2007 года сбыли в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Асбесте 980 фальшивых купюр номиналом 1000 рублей. Один из злоумышленников получил 9 лет лишения свободы, другой – 8,5 лет. Кроме того, оба преступника оштрафованы на 150 тысяч рублей. 29 января на Нижний Тагил обрушился мощный снегопад, который вызвал пробки на дорогах.

ФЕВРАЛЬ

5 февраля в Нижнем Тагиле разразился медицинский скандал: врачи центральной городской больницы № 1 проводили пластические операции, не имея лицензии на данный вид деятельности. Одна из пациенток больницы, неудовлетворённая результатами операции, обратилась с заявлением в прокуратуру. В ходе расследования было установлено, что медики ЦГБ № 1 не имели права заниматься пластической хирургией, так как срок лицензии на данный вид медицинский услуг давно истёк. 6 февраля в Нижнем Тагиле были обнародованы итоги мониторинга роста потребительских цен за январь. Больше всего из продуктов в январе подорожали фрукты и овощи – на 8,3%, молоко и молочная продукция на 2,5%, сахар и сливочное масло на 2%. Платные услуги подорожали на 5,4%, тарифы ЖКХ на 13%. а цена на газ выросла на 21,3%. 14 февраля сотрудниками линейного отдела милиции на станции «Нижний Тагил» были задержаны двое молодых людей, которые перевозили из Санкт-Петербурга в Екатеринбург около 200 граммов амфитамина. Оба наркокурьера нигде не работали и имели прописку в Нижнем Тагиле. 19 февраля в суд было передано дело известного тагильского предпринимателя Андрея Шатова, который 27 октября 2007 года был задержан правоохранителями по анонимному звонку. В ходе досмотра в багажнике машины Шатова было обнаружено более 100 граммов героина. 27 февраля в Нижнем Тагиле в мусорном баке во дворе дома № 65 по проспекту Дзержинского был найден труп мужчины со следами побоев и признаками разложения. К вечеру того же дня оперативниками был задержан подозреваемый в убийстве мужчина – 40-летний работник УВЗ.

МАРТ

4 марта в результате аварии на подстанции половина домов Нижнего Тагила остались без электричества. В городе перестали работать светофоры и уличное освещение, а полтора десятка человек оказались в плену остановившихся кабин лифтов. Свет в дома тагильчан вернулся только к полуночи. 10 марта на проспекте Вагоностроителей около 22:30 трое неизвестных напали на прохожего и, угрожая ему ножом, забрали наличные деньги в размере 5 тысяч рублей, золотые цепочку и перстень и мобильный телефон. Через час двое налётчиков были задержаны. 27 марта в Нижнем Тагиле на проспекте Дзержинского неизвестный злоумышленник похитил из магазина банкомат, внутри которого было около 3 миллионов рублей. Следственно-оперативная группа местного РОВД задержала похитителя несколько часов спустя. Банкомат, который преступник так и не сумел вскрыть, был возвращён владельцу.

АПРЕЛЬ

2 апреля почти стокилограммовая глыба льда сорвалась с крыши 5-этажного дома по улице Пархоменко и повредила припаркованный у дома автомобиль Nissan. В тот же день двое тагильчан в Дзержинском районе пострадали от падения с крыш сосулек. В одном случае пострадавший был госпитализирован. 6 апреля в Нижнем Тагиле в подвале жилого дома на улице Ильича был обнаружен труп молодой женщины со следами пыток. В ходе оперативных мероприятий было установлено, что убитая — гражданка Казахстана, приехала два дня назад в гости к родственникам. Крупной суммы денег и ценностей при себе не имела. 10 апреля Свердловский областной суд вынес суровые приговоры участникам банды тагильских сутенёров, жестоко убивших 14 девушек. Восемь преступников получили длительные сроки заключения – от 10 лет до пожизненного. По решению суда главарь банды Эдуард Чудинов получил пожизненный срок, его брат Дмитрий – 21 год, Марк Кустовский был осуждён на 24 года заключения. Самый маленький срок – 10 лет – получил Игорь Мелиженков, упоминавшийся в деле как генеральный директор интим-салона, для которого и похищали девушек, пытаясь сделать из них секс-рабынь. 16 апреля Свердловская прокуратура, при поддержке ОМОНа, начала обыски в кабинетах управления по жилищной политике администрации Нижнего Тагила. По версии следствия, начальник управления Надежда Смирнова незаконно сдавала в аренду объекты недвижимости, находившиеся в госсобственности.

МАЙ

7 мая руководство Нижнетагильского котельно-радиаторного завода вручила совету ветеранов предприятия ключи от Клуба ветеранов, оборудованного на площадях бывшего детского дворового клуба. Кроме того, все ветераны НТКРЗ получили денежные премии и ценные подарки. 19 мая в Нижнем Тагиле около 2 часов ночи злоумышленники попытались проникнуть в магазин торговой сети «Летленд», разбив два стекла. По горячим следам были задержаны двое пьяных мужчин. Задержанные объяснили, что хотели отпраздновать победу сборной России на чемпионате мира по хоккею, но опоздали к закрытию магазина и решение ограбить торговую точку пришло к ним спонтанно. 23 мая в результате проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения здравоохранения «Отделенческая больница на станции Нижний Тагил» было установлено, что главный врач и бухгалтер учреждения в течении нескольких лет занимались незаконной предпринимательской деятельностью в области оказания медицинских услуг, в результате чего была получена прибыль в размере 43 миллионов рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство, сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере»). 30 мая организаторы «Российской выставке вооружения-2008» объявили, что в рамках мероприятии будут показаны модернизированные танки Т-80 и Т-90, САУ «Мста-С», спецавтомобили «Гусар» и большое количество новых боеприпасов. В то же время, организаторы пожаловались на недостаточное федеральное финансирование, что может привести к сокращению демонстрационной программы выставки.

ИЮНЬ

3 июня Свердловскоблстат опубликовал отчёт, согласно которому цена на хлеб и хлебобулочные изделия в Свердловской области выросла в среднем на 9%. Единственным городом, где хлеб оставался в розничной торговле по прежней цене, был Нижний Тагил. 10 июня в Нижнем Тагиле у неработающего гражданина были изъяты карабин СКС, автомат Калашникова и более 400 патронов калибра 7,62 мм. Владельцем арсенала оказался житель Шалинского района, полгода назад освободившийся из колонии, где отбывал срок за разбойное нападение. 23 июня Свердловский областной суд приговорил начальника управления по финансово-экономическому и материально-техническому обеспечению Департамента образования администрации города Нижний Тагил Шамиля Карымова к трём годам колонии за преступления, предусмотренные статьями 30 и 159 УК РФ. 24 июня губернатор Свердловской области вручил золотые медали 34 выпускникам школ Нижнего Тагила. Журналисты ряда екатеринбургских СМИ выяснили, что ещё в апреле на золотые медали претендовали 78 тагильских выпускников, но 44 человека отсеялись после сдачи ЕЭГ. 26 июня Светлана Карнаухова начала пикетировать здание мэрии Нижнего Тагила, требуя у администрации города решить её жилищную проблему. Тагильчанка была намерена продолжать свою акцию бессрочно, для чего установила напротив здания администрации палатку. Днём 27 июня, на глазах у милиционеров, двое неизвестных похитили у женщины палатку и скрылись в неизвестном направлении. Догнать их не удалось. Несмотря на произошедшее женщина продолжила пикет.

ИЮЛЬ

2 июля на НТМК для проведения масштабной модернизации остановлен крупносортный цех. В течение 15 дней происходило обновление оборудования двух действующих прокатных станов – «850» и «650». Для этой модернизации предприятие закупило оборудование немецкого концерна Siemens. Так же руководство комбината отметило, что в работах задействованы 150 тагильских и зарубежных специалистов. 9 июля на полигоне «Старатель» состоялось открытие VI Международной выставки «Российская выставка вооружения. Нижний Тагил – 2008» и V Международной выставки «Оборона и защита – 2008». На стендах выставок представлена продукция 463 отечественных и 50 зарубежных предприятий. 16 июля активисты комитета «Город без коррупции» передали полномочному представителю президента России в Уральском федеральном округе 15 тысяч подписей за отставку мэра Нижнего Тагила Николая Диденко. 21 июля в пригороде Нижнего Тагила была найдена 8-летняя Светлана Щёголева, пропавшая три дня назад. На следующий день, 22 июля, тагильским сыщикам удалось задержать 17-летнего парня, который похитил девочку. При задержании похититель был пьян и вёл себя неадекватно. Злоумышленник нигде не работал, вёл асоциальный образ жизни, злоупотреблял спиртным. 28 июля правоохранителями Нижнего Тагила была выявлена и задержана группа лиц, которая занималась кражей готовой продукции с НТМК. В преступное сообщество входили 20 человек, часть из которых работала в подразделении охраны комбината. Удалось установить, что задержанные совершили 11 краж на общую сумму более 14 миллионов рублей. Кроме того, двум участникам группы были предъявлены обвинения в даче взяток и незаконном хранении огнестрельного оружия.

АВГУСТ

3 августа на территории кладбища «Пихтовые горы» был найден труп мужчины 1974 года рождения с множественными ножевыми ранениями в области шеи и грудной клетки. Следствием установлено, что убитый более 10 лет проработал в органах внутренних дел, сначала в милиции, а затем в исправительной колонии № 5. Так же следователи сообщили СМИ, что причиной убийства стала месть. 8 августа вооружённые силы России начали операцию по принуждению к миру Грузии. В тот же день в военкоматы Нижнего Тагила и Екатеринбурга обратилось в общей сложности 11 граждан, выразивших желание отправиться в зону боевых действий. Все обратившиеся в разные годы воевали в Афганистане, Югославии, Таджикистане и на Северном Кавказе. В пресс-службе областного военкома отметили, что все 11 мужчин уже вышли из призывного возраста и не подлежат приёму на военную службу. Тем не менее, 14 августа в Свердловской области начался набор контрактников для несения службы в Южной Осетии. 9 августа пресс-служба Среднеуральского УВД на транспорте сообщила, что за минувшие сутки в области под колёсами электропоездов погибли 6 человек. Среди погибших два жителя Нижнего Тагила. 29 августа в 3 часа ночи мощный взрыв прогремел возле жилого дома по улице Дружинина на Гальянке. В результате взрыва пострадали два автомобиля — внедорожник Nissan-Patrol, который по оценкам экспертов не подлежит восстановлению, и ВАЗ-21061. Специалисты установили, что под иномарку было помещено взрывное устройство, содержащее около 400 грамм тротила. Так же следователи установили, что взрыв не является террористическим актом, а связан с профессиональной деятельностью владельца внедорожника.

СЕНТЯБРЬ

4 сентября стало известно, что в отношении начальника управления по жилищной политики мэрии Нижнего Тагила Надежды Смирновой возбуждено ещё одно уголовное дело. На этот раз чиновницу обвиняли в заключения незаконных договоров передачи в аренду помещений по улицам Газетная, Космонавтов, Садовая, Победы, и проспектам Ленина, Мира, Строителей. Предполагаемый ущерб федеральному бюджету оценивается в полтора миллиона рублей. 11 сентября на железнодорожном вокзале Нижнего Тагила прошла массовая эвакуация людей. Виной тому стала бдительность граждан, ожидающих своих поездов, которые заметили подозрительные бесхозные сумки в зале ожидания вокзала. По словам прибывших на вокзал сапёров, сумки действительно на первый взгляд давали повод предположить наличие внутри них взрывных устройств, но позже выяснилось, что ни взрывчатых веществ, ни детонатора, ни поражающих элементов внутри сумок не было. Вокзал возобновил работу. 16 сентября в Нижнем Тагиле разразился предвыборный скандал. Причиной его стал 15-секундный рекламный ролик, где два актера, изображающие тагильских рабочих, обсуждают кандидата Чеканова и приходят к выводу, что «банкир Чеканов на фиг не нужен», и что их выбор – Валентина Исаева. В тот же день предвыборный штаб Алексея Чеканова направил жалобу в нижнетагильский избирком. 23 сентября злоумышленник проник на территорию муниципального предприятия «Тагилэнерго», на улице Дружинина, 102, и похитил грузовой автомобиль МАЗ-55102. О преступлении сообщили в милицию случайные свидетели происшествия. Вскоре наряд милиции обнаружил похищенный автомобиль и принял меры к задержанию угонщика. Но тот оказал сопротивление и, протаранив патрульную машину, скрылся. Его задержали только спустя три часа. Похитителем МАЗов оказался нигде не работающий 32-летний Ростислав Маханьков, ранее четырежды судимый.

ОКТЯБРЬ

6 октября, Ленинский районный суд Нижнего Тагила оставил без удовлетворения иск кандидата в мэры Алексея Чеканова о снятии кандидата Валентины Исаевой с выборов. 8 октября около 14:00 на очистных сооружениях в Нижнем Тагиле произошёл взрыв метана. В результате происшествия четверо рабочих получили ожоги и были госпитализированы. 12 октября за полчаса до полуночи во дворе одного из домов по проспекту Ленина неизвестные избили и ограбили пьяного мужчину 54-х лет. Потерпевший лишился крупной суммы денег, документов и ценных вещей. Налётчиков задержали на следующее утро при попытке одного из них продать часть добычи. 16 октября депутаты Заксобрания Свердловской области обратились к жителям региона, напуганным наступлением глобального экономического кризиса, с призывом не поддаваться панике и не забирать свои сбережения из банков. Судя по всему, жители области услышали призывы депутатов, и уже на следующий день очереди в банках у окон выдачи наличных выросли в два-три раза. 22 октября в Нижнем Тагиле было изъято более двух тысяч бутылок поддельного алкоголя, а через два дня в подвале одного из домов по улице Октябрьской Революции был обнаружен подпольный цех по розливу поддельного коньяка.

НОЯБРЬ

3 ноября в Нижнем Тагиле были задержаны рабочий УВЗ и военнослужащий-контрактник, которые в подъезде одного из вагонских домов изнасиловали 32-летнюю женщину-инвалида III группы. Насильники были отправлены в СИЗО, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 УК РФ («Изнасилование»). 5 ноября Минторг Свердловской области обнародовал данные о повышении цен с 1 января 2009 года. По данным специалистов Министерства торговли в будущем году цены на продукты питания должны были вырасти в среднем на 12%, на непродовольственные товары – на 8%, на электроэнергию и услуги ЖКХ – на 25%. 19 ноября руководство НТМК объявило о закрытии предприятия «Ником-Огнеупор». В Нижнетагильский центр занятости населения поступила заявка на сокращение 1004 работников «Огнеупора»: 164 ИТР и 840 рабочих. Так же на НТМК объявлено о переходе на неполный рабочий день и 4-дневную рабочую неделю. 26 ноября в Нижнем Тагиле была задержана партия икры лососёвых рыб не имевшая сертификатов. 28 ноября злоумышленники похитили в одном из магазинов на улице Пархоменко 12 коробок шоколадных конфет, 40 плиток шоколада и 48 банок консервированных овощей. Свидетели происшествия показали, что похитители вошли в работающий магазин через открытую дверь склада, не торопясь вынесли и погрузили коробки в машину и спокойно уехали.

ДЕКАБРЬ

1 декабря в Нижнем Тагиле начала свою работу торговая сеть «Монетка». В тот же день 65-летие отметил коллектив 4-й горбольницы. 2 декабря во время командировки в Москву скончался полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Пётр Латышев. Причиной смерти стал сердечный приступ. 3 декабря в Нижнем Тагиле заработали новогодние базары, а 5 декабря по магазинам и рынкам города прошёл рейд правоохранительных органов и Роспотребнадзора по выявлению ёлочных игрушек, гирлянд и пиротехнических изделий, не имеющих сертификатов качества. 7 декабря глава администрации Нижнего Тагила Валентина Исаева заявила, что из-за аномально тёплого ноября и такой же тёплой первой недели декабря возведение ледового городка на Театральной площади находится под вопросом. Синоптики подтвердили опасения мэра, сообщив, что холода в декабре начнутся лишь 13 декабря, а снегопады придут на Урал ещё позднее – 27 – 28 декабря. 19 декабря своё 10-летие в тагильском эфире отметила радиостанция «Русский Шансон». 26 декабря в Нижнем Тагиле заработали торговые точки по продаже живых елей. 30 декабря УВД города сообщило о том, что за последнюю неделю уходящего года в Нижнем Тагиле совершено 79 краж личного имущества граждан, 22 грабежа, 7 разбойных нападений, 3 угона автомобилей, 1 случай конокрадства, задержано за хулиганские действия 47 человек, задержано в состоянии опьянения 176 человек.

(с) 2024. Дмитрий Кужильный, по материалам городских, областных и центральных СМИ.