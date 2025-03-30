«Кордик», «Настенька», «Приветный» и другие — Дмитрий Казанцев, ученик тагильского селекционера Кузьмы Рудого, вывел 15 гибридов уральских яблонь и основал знаменитый сад в Екатеринбурге

Сейчас в это трудно поверить, но ещё в начале XX века ни о каком плодово-ягодном садоводстве на Среднем Урале не могло быть и речи. Считалось, что корнеплоды и рожь — это всё, что могут выращивать на своих огородах уральцы. И ещё зелень — лук да укроп. Малину, жимолость, смородину, землянику и другие ягоды брали в лесах. И то, по большей части, детям на забаву. Хотя находились смельчаки, которые ездили за окультуренными ягодными кустами в южные губернии Российской империи и пытались выращивать их в суровых и часто непредсказуемых уральских условиях. Но таковых были единицы, а опыты их чаще всего заканчивались неудачно. А уж о том, чтобы выращивать на Урале яблоки, груши, сливы, никто и мечтать не мог. И всё же находились тогда в наших краях люди, которые ставили перед собой задачу акклиматизировать плодовые растения, вывести их морозоустойчивые сорта, добиться от них стабильных урожаев. Имена этих людей сейчас мало кто помнит, но ведь именно благодаря их усилиям и настойчивости растут, цветут и плодоносят в уральских садах десятки сортов яблонь, груш, слив, вишен, малины и смородины.

Самыми известными садоводами-селекционерами на Среднем Урале считаются Кузьма Рудый, который занимался селекцией в Нижнем Тагиле, и екатеринбургский бухгалтер Дмитрий Казанцев. Но если имя Кузьмы Осиповича на долгое время было предано забвению, а его экспериментальный сад оказался заброшен и разорён, и только недавно тагильские общественники взялись за его восстановление, то сад Казанцева в Екатеринбурге удалось сохранить и сделать филиалом Свердловского областного краеведческого музея. Сад находится на улице Октябрьской Революции в Екатеринбурге и во всех путеводителях значится как «Музей истории садового плодоводства Среднего Урала».

Приезжему отыскать в Екатеринбурге улицу Октябрьской Революции непросто, хотя находится она практически в центре города. Зажатая со всех сторон стройками и современными высотками, она ещё совсем недавно хранила в себе облик Екатеринбурга конца XIX века. Тогда она называлась Коробковской, поскольку первыми, кто поселился на ней, были потомки тульского купца Тараса Коробкова, двоюродные братья Яков и Карп Коробковы. Правда, Яков пожить тут толком не успел: купив в 1747 году Каслинский завод, он съехал поближе к хлопотному хозяйству. Карп Коробков остался в городе, прославился «многими добрыми да богоугодными делами», а в 1771 году стал бургомистром Екатеринбурга и занимал этот пост 14 лет.

Среди тех, кто держал дома на Коробковской улице, было много состоятельных мещан и богатых купцов. Здесь стоял двухэтажный каменный дом купца Никифора Лаврентьевича Серебрякова, который торговал на Гостином дворе изделиями Нижнетагильских заводов. Здесь же находилась одна из городских усадеб братьев Злоказовых, владевших, помимо винно-водочных магазинов, ещё и суконной фабрикой. Но к началу XX века именитые купцы понастроили себе усадеб на центральных улицах Екатеринбурга, и Коробковскую стали заселять кустари и ремесленники. Среди них было немало известных в те времена фамилий: ювелиры Боченков и братья Калугины, камнерезы Пономарёв и Кочнев, столяры-краснодеревщики Галкины и резчик печатей Ястребов. Жили здесь и врачи, и портные, и даже иконописцы. А в 1913 году, в доме № 40, купленном у наследников торговки овощами Акулины Сидоровой, поселился скромный бухгалтер Дмитрий Иванович Казанцев, приехавший в Екатеринбург из Нижнего Тагила. Никто из соседей тогда и не предполагал, что скоро новый владелец сидоровской усадьбы не только прославит себя и улицу на весь Урал, но и «заразит» своим увлечением многих обитателей Коробковской улицы.

Дмитрий Иванович Казанцев (фото неизв. автора, 1908 г. / общ. достояние)

Дмитрий Иванович Казанцев родился 22 февраля 1875 года в семье крестьянина села Северо-Коневское, что под Невьянском. В 1884 году окончил Конево-Аятское начальное народное училище, однако сразу продолжить учёбу ему не удалось. Семья Казанцевых была большая, и Дмитрий, как самый старший из детей, был вынужден помогать отцу зарабатывать деньги. Продолжить учёбу Казанцев смог только через три года. Он уехал на Нижнетагильский завод, где поступил в Выйское земское училище, находившееся на улице Этапной.

«Если бы поехал учиться в другое место, жизнь моя наверняка сложилась бы иначе, но выбрал Нижне-Тагильск. Уж больно хвалили тамошнее училище знающие люди», — записал позднее в своём дневнике Дмитрий Иванович.

В 1904 году один из преподавателей училища — Кузьма Осипович Рудый — пригласил нескольких учеников на экскурсию в свой сад. В числе приглашённых был и Дмитрий Казанцев.

«Кузьма Осипович настолько интересно рассказывал о саде в целом и о каждом растении в отдельности, что я увлёкся селекцией, как оказалось, навсегда. Сад учителя так впечатлил меня, что я решил во что бы то ни стало устроить такой же и у себя», — вспоминал впоследствии Дмитрий Иванович.

Но заниматься садоводством и селекцией самостоятельно Казанцев смог лишь спустя много лет. В Нижнем Тагиле он долго не мог найти работу и перебрался в Екатеринбург, где поначалу устроился конторщиком с маленьким окладом. Через некоторое время он получил должность бухгалтера в банке. Всё это время Дмитрий Иванович искал подходящий участок для будущего сада. Прошло несколько лет, прежде чем он нашёл усадьбу на Коробковской улице. Тогда дом использовался как доходный, и его владельцы запросили за дом и приусадебный участок площадью почти 1640 квадратных метров более 3500 рублей. Казанцев обратился за помощью к родственникам, но и собранных ими денег оказалось недостаточно. Выручил Кузьма Осипович Рудый, давший недостающую сумму в долг «с отдачей, как будет можно». Таким непростым путём в 1913 году Дмитрий Иванович стал владельцем усадьбы № 40 по Коробковской улице.

Дом № 40 и сад Казанцева по ул. Октябрьской Революции (фото Art Oleg / фрагмент ориг. изображения)

(http://1723.ru/forums/uploads/post-6-1377100606.jpg)

Весь остаток 1913 года Казанцев с женой занимались подготовкой земли к будущим посадкам. Вручную они очистили участок от мусора и камней, удобрили плодородный слой и провели планировку сада. Весной 1914 года Дмитрий Иванович высадил в саду первые саженцы яблонь, груш, вишни, смородины и крыжовника.

Соседи Казанцевых недоумевали и пророчили скорое фиаско затее с садом. Но каково же было удивление скептиков, когда весной выяснилось, что большинство посадок перезимовали вполне благополучно. Ещё больше удивились обыватели улицы Коробковской, когда узнали, что за плечами тридцативосьмилетнего Казанцева не было никакого специального образования. По мнению самого Дмитрия Ивановича, «главной причиной успехов было многолетнее тесное сотрудничество с Кузьмой Осиповичем и некоторыми другими селекционерами Урала».

Первыми стали проявлять интерес к плодово-ягодному садоводству соседи по улице. У каждого в усадьбе нашёлся пустующий участок земли, пригодный под посадку морозоустойчивых яблонь. Дмитрий Иванович щедро делился с соседями не только опытом, но и саженцами.

«Соседи приходили к нам домой каждый день, не по разу. Отец принимал всех, с каждым подолгу беседуя, слушал, давал советы. Частыми гостями у нас в доме были Ястребовы, что жили на нашей улице в доме № 32. Они выращивали у себя на участке папины саженцы и сами занимались селекцией, а позднее принимали участие в сельскохозяйственных выставках», — вспоминала в 1960-х Галина Дмитриевна Казанцева.

С 1915 года Дмитрий Иванович расширяет ассортимент плодовых и ягодных растений своего сада. Он сажает на своём участке вишню-шпанку, выписывает яблони и груши из различных регионов страны. Много саженцев Казанцев получает из Нижнего Тагила. Через 5 лет в его саду росло 12 сортов яблонь, по 4 разновидности слив и груш, по три сорта крыжовника, малины и смородины. Тогда же начали появляться и первые гибриды яблонь, полученные Казанцевым в результате скрещивания.

Добившись устойчивости своих гибридов, селекционер начинает работать над повышением веса плодов, улучшением их цвета и формы. С ним ведут переписку многие именитые садоводы Сибири и Урала, с ним сотрудничает Ленинградский ботанический сад. В 1926 году Казанцев вступил в переписку с известным российским ботаником Иваном Владимировичем Мичуриным, который заинтересовался исследованиями и опытами уральского селекционера-самоучки. Примечательно, что селекцией Дмитрий Иванович занимался исключительно в свободное от работы время. До самого выхода на пенсию в 1934 году он продолжал работать бухгалтером.

Д. И. Казанцев (фото из архива Л. Макарова / фрагмент ориг. изображения / общ. достояние)

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Дмитрий_Иванович_Казанцев_в_своём_саду2.jpg)

Сейчас мало кто помнит, что Дмитрий Иванович был не только успешным селекционером, но и талантливым журналистом и незаурядным писателем. За период с 1927 по 1942 год из-под его пера вышло более 40 научных статей, он издал несколько книг, а две из них («Яблочный пир» и «Плодовый сад») трижды переиздавались ещё при жизни автора. На этих книгах выросло не одно поколение уральских садоводов.

В 1939 году Дмитрий Иванович Казанцев ездил в Москву, чтобы представлять на ВДНХ созданный им путём многократной гибридизации сорт яблок «Кордик».

«К нам подошла группа товарищей с Кавказа во главе с самим Берией. Узнав, что яблоки выращены на Урале, он искренне обрадовался и обратился к сопровождавшим: “Вот! Яблоки на Урале! Да, мы так скоро за полярным кругом будем фрукты выращивать!” Кавказцы начали задавать вопросы, и кто-то спросил, почему у яблок такое странное, “нерусское” название. Казанцев стал объяснять, что оно составлено из первых букв тех людей, которые вывели сорт: Кузьма Осипович Рудой, Дмитрий Иванович Казанцев. Я испугался: ведь Кузьма Рудый два года назад был расстрелян как вредитель и враг народа! Но Берия только ещё раз похвалил: “Молодцы, свердловчане! Я обязательно расскажу Иосифу о ваших яблоках”. Сдержал он своё обещание или нет, мы так и не узнали», — вспоминал позднее заместитель заведующего сельхозсектором Свердловского обкома партии, сопровождавший селекционеров в этой поездке.

За сорт «Кордик» Казанцев был награждён серебряной медалью ВДНХ и вернулся в Свердловск знаменитостью. Впрочем, его талант селекционера был признан ещё пятью годами ранее, когда в 1934 году его сад стал официальным подразделением 1-й государственной селекционной станции, в то время известной как Свердловская опытная станция садоводства, а сам Дмитрий Иванович был принят в штат организации в должности главного эксперта.

Всего Дмитрий Иванович вывел в своём саду 15 гибридов яблонь, среди которых были «Первенец красавки», «Кизерка», «Радуга», «Красавица титовка», «Комета», «Приветный», «Настенька» и легендарный «Кордик». Кроме научной работы Дмитрий Иванович уделял много времени работе общественной. В своём саду он устраивал выставки, семинары, раздавал саженцы, консультировал садоводов.

Д. И. Казанцев в своём саду (фото из архива Л. Макарова / фрагмент ориг. изображения / общ. достояние)

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Д.И._Казанцев_в_своём_саду.jpg)

В 1942 году Дмитрий Иванович внезапно ушёл из жизни. Его усадьбу наследовали жена, Анна Николаевна, и дочь, Галина Дмитриевна. Они продолжали ухаживать за садом, вести опыты и наблюдения, а в 1966 году приняли решение передать сад Педагогическому институту в надежде, что учёные вуза смогут дать саду новую жизнь, сохранить наследие Дмитрия Ивановича. В 1994 году было принято решение о создании в усадьбе сада-музея.