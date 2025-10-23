На «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле ужесточают правила проноса телефонов

Сотрудники «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле обсуждают в соцсетях новые правила использования коммуникационных гаджетов на территории предприятия. По информации инсайдеров, с 27 октября «в целях минимизации риска поломки оборудования, принятия мер по обеспечению соблюдения требований промышленной безопасности, охраны труда, снижения уровня производственного травматизма, обеспечения рационального использования рабочего времени, а также усиления противодействия иностранным техническим разведкам в условиях проведения СВО, обеспечения защиты информации, а также исключения сбора и передачи информации о производственной деятельности» будет запрещён пронос любых телефонов на производственные площадки.

«Запретить внос, использование и нахождение на производственных участках промышленной площадки АО НПК УВЗ всех электронных устройств (телефонных аппаратов, смартфонов, смарт-часов, планшетов и пр.), в том числе в служебных целях при исполнении работниками и должностными лицами своих должностных обязанностей», — говорится в приказе.

Напомним, что ограничения использования смартфонов на производственных участках промышленной площадки ввели на предприятии в апреле 2025 года. А с августа 2024 года на заводе действует запрет на использование в служебных целях любой техники американской компании Apple.