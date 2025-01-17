Сотрудникам «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле запретят проносить на работу смартфоны

Накануне в соцсетях появилась информация, что сотрудникам «Уралвагонзавода» на территории промышленных площадок запретят пользоваться смартфонами с камерами и доступом в интернет. Как говорится в приказе, подписанном исполнительным директором предприятия Владимиром Рощупкиным, нововведения связаны с «обеспечением соблюдения требований промышленной безопасности, охраны труда, снижением уровня производственного травматизма, обеспечением рационального использования рабочего времени, а также усилением противодействия иностранным техническим разведкам в условиях проведения СВО, обеспечением защиты информации о производственной деятельности предприятия». Запрет будет действовать с 14 апреля 2025 года.

«Запретить использование на производственных участках промышленной площадки “Уралвагонзавода” всех электронных устройств (телефонных аппаратов, смартфонов, планшетов), оборудованных фото- и видеокамерой и имеющих возможность выхода в интернет. Запрет не распространяется на использование телефонных аппаратов, не оборудованных фото- и видеокамерой и не имеющих возможность выхода в интернет, при этом специального разрешения на их внос/вынос не требуется», — говорится в документе.

Напомним, с 1 августа на «Уралвагонзаводе» введён полный запрет на использование в служебных целях любой техники американской компании Apple.

«”Уралвагонзавод” — это оборонное предприятие, режимный объект, а потому на его территории запрещено использование фото- и видеоустройств и дополнительных коммуникационных возможностей телефонных аппаратов, в том числе выход в сеть Интернет, о чём каждый сотрудник ознакомлен под подпись при поступлении на работу, а также при оформлении пропуска на смартфон. Дополнительные меры касаются всех сотрудников, работающих на производственных участках или посещающих их в ходе своей трудовой деятельности. Они связаны, прежде всего, с предотвращением утечки информации и обеспечением личной безопасности сотрудников, так как смартфоны могут быть использованы как инструмент слежения и шпионажа. А также с обеспечением соблюдения требований промышленной безопасности. При этом сотрудники могут пользоваться смартфонами с учётом установленных правил вне производственных участков, а также телефонными аппаратами без фото- и видеоустройств и выхода в интернет в специально установленных местах», — пояснили АН «Между строк» в пресс-службе предприятия.