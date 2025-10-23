Тагильчанка отдала телефонным мошенникам 300 тысяч рублей

В дежурную часть отдела полиции № 16 Нижнего Тагила поступило заявление от 47-летней жительницы города, ставшей жертвой телефонных мошенников. Женщине позвонила неизвестная, представившаяся сотрудником «управления экономической безопасности», и под предлогом «проверки и декларирования денежных средств» убедила перевести все сбережения на так называемый «безопасный счёт». Следуя указаниям злоумышленницы, потерпевшая через банкомат перевела около 300 тысяч рублей, после чего собеседница перестала выходить на связь. После этого тагильчанка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

Полиция в очередной раз напоминает гражданам: сотрудники банков, правоохранительных и государственных структур никогда не требуют перевода денег на «безопасные» счета и не проводят проверку наличных средств. При поступлении подобных звонков следует немедленно прекратить разговор и сообщить о случившемся в полицию по телефону 102.