История Красного Камня: как улицы вместо номеров обрели имена

Сегодня в нашей любимой рубрике выходного дня возвращаемся к интересной истории Красного Камня. В это трудно поверить, но до 1940 года ни одна из улиц Красного Камня не имела имени собственного. Сейчас это может показаться странным, учитывая, что и улиц-то на Красном Камне было раз, два — и обчёлся. И все они носили не названия, а номера.

Дело в том, что в 1935 году на Красном Камне руководство Ново-Тагильского металлургического завода начало строительство соцгородка для работников предприятия. В проекте, разработанном в архитектурном бюро Наркомтяжпрома, всем будущим объектам района были присвоены номера или буквенно-цифровые обозначения, которые и стали их временными названиями. Но пару лет спустя стало понятно, что стоимость соцгородка металлургов выливается в фантастическую сумму, и стройку приостановили.

Денег, выделенных правительством, еле хватило, чтобы завершить два жилых дома и здание детской больницы. Остальную территорию пришлось застроить «временным жильём» — бараками, а также отдать часть территории под индивидуальное строительство. К концу 1939 года Красный Камень стал жилым микрорайоном, которому требовались и названия улиц, и нумерация домов.



Индивидуальные дома на Красном Камне (фото: неизв. авт., 1946 г.)

(http://tagil-press.ru/wp-content/gallery/vyja-k-kamen/Vid-individualnogo-poselka-Krasnyj-Kamen.1946g..jpg)



В ноябре 1940 года Нижнетагильский горисполком своим решением за № 920 утвердил названия улиц на территории Красного Камня. Улица № 1 стала называться улицей Борцов Революции, а улица № 2 получила имя Емельяна Пугачёва. 3-й улице дали название Красных Партизан, 4-я улица стала Восточной, улице № 5 присвоили имя ещё одного легендарного разбойника — Степана Разина, улицу № 6 нарекли Западной, а 7-ю — Южной.

Улица Северная не появилась только потому, что таковая уже существовала в городе. Остальные улицы приобрели названия уже в послевоенный период. В 1950 году получила свое имя улица Грибоедова, в 1954-м — улица Жуковского, а ещё два года спустя появились улицы Красногорская, Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Правда, говорят, что улицу Жуковского решили так назвать ещё в 1943 году, но в те времена у городских властей хватало более важных дел, поэтому к исполнению решения вернулись уже после войны.



Улица Жуковского (фото: Д. Макеев, 2015 г.)

(https://img-fotki.yandex.ru/get/4/38263697.73/0_9b590_914b4051_orig.jpg)



В 1967 году Нижнетагильский горисполком решил упразднить улицу Грибоедова, присоединив её к улице Октябрьской Революции. То же самое решили сделать с улицей Емельяна Пугачёва, слив её с Пархоменко и Восточной, объявив о её грядущем слиянии с улицей Мира. В итоге с карты города исчезла только улица Пугачёва, став единым целым с Пархоменко.

Что касается улиц Грибоедова и Восточной, то они сохранились.



Улица Грибоедова (фото 2018 г.)

(https://maps.yandex.ru)



Истории застройки некоторых улиц Красного Камня не только интересны, но и в какой-то степени драматичны. Примером может служить улица Восточная. В 1948 году горисполком приступил к поиску проекта застройки Красного Камня. Одновременно поиском проектов застройки занялось и руководство НТМЗ. Металлурги пошли по проторенной дорожке и обратились к маршалу Жукову, который в те годы являлся депутатом Верховного Совета СССР от Свердловской области. Георгий Константинович просьбу удовлетворил и попросил проектировщиков Свердловских мастерских Военпроекта оказать помощь тагильчанам. Вскоре в распоряжении треста «Тагилстрой» оказался проект военного городка, разработанный в одном из архитектурных бюро Военпроекта. Военный городок привлекал простотой и дешевизной, но его дома не отличались нарядностью фасадов, что не устраивало городские власти, ведь одной стороной квартал должен был выходить на главную улицу Красного Камня — улицу Победы. Тогда проект отдали на доработку группе ленинградских архитекторов, которой руководили Яков Свирский и Георгий Тиме, по чьим проектам уже начали строить дома на улице Ленина. Последние изменения в проект вносили специалисты управления «Тагилгражданпроект», которыми руководил и. о. главного архитектора города Иван Алексеевич Комшилов. В результате огромная территория в 14 гектаров оказалась застроенной зданиями, на первый взгляд гармонично сочетающимися, но по сути разными. Особенно хорошо это видно на примере домов, расположенных на нечётной стороне улицы Восточной.

Дом № 3 на улице Восточной (фото: Д. Макеев, 2015 г.) (https://img-fotki.yandex.ru/get/15530/38263697.72/0_9b571_2693928f_orig.jpg) Дом № 1/9 на улице Восточной (фото: Д. Макеев, 2015 г.) (https://img-fotki.yandex.ru/get/16173/38263697.73/0_9b58a_61767c1d_orig.jpg) Дом № 15 на улице Восточной (фото: Д. Макеев, 2015 г.) (https://img-fotki.yandex.ru/get/15541/38263697.73/0_9b58c_5586cd3e_orig.jpg) Дом № 17 на улице Восточной (фото: Д. Макеев, 2015 г.) (https://img-fotki.yandex.ru/get/15571/38263697.73/0_9b58d_4e7a59b9_orig.jpg)

Во время работы над проектом застройки выяснилось, что архитектор Георгий Тиме является прямым потомком известного в Тагиле горного инженера, педагога и профессора математики Георгия Августовича Тиме. Сам архитектор был приятно удивлён тем, что в Нижнем Тагиле его предка помнят и отзываются о нём с глубоким уважением.



Архитектор Георгий Альбертович Тиме

(https://oblarhitektura.volgograd.ru/gradostroitelstvo-i-arkhitektura/arkhitektura-fotoalbomy)



Разнообразие архитектурных форм и решений внутри квартала, который официально назывался кварталом 2-2а, а среди жителей Красного Камня до сих пор зовётся «офицерским», действительно удивляет. По признанию современных архитекторов, рассматривать эти здания и их детали можно часами.

Здания квартала 2-2а (https://img-fotki.yandex.ru/get/16187/38263697.73/0_9b57b_1c4e431e_orig.jpg) (https://img-fotki.yandex.ru/get/15505/38263697.73/0_9b580_c76b729a_orig.jpg) (https://img-fotki.yandex.ru/get/16187/38263697.73/0_9b57e_3e3ae0c6_orig.jpg) (https://img-fotki.yandex.ru/get/16183/38263697.73/0_9b584_a33413d8_orig.jpg) (https://img-fotki.yandex.ru/get/16098/38263697.73/0_9b598_6839dd97_orig.jpg) (https://img-fotki.yandex.ru/get/16132/38263697.73/0_9b599_acc9e422_orig.jpg) (https://img-fotki.yandex.ru/get/15546/38263697.73/0_9b57a_2d71323c_orig.jpg) (все фото: Д. Макеев, 2015 г.)

Почти все дома, построенные на Красном Камне в период с 1948 по 1953 год в границах улиц Победы — Восточная — Жуковского — Пархоменко, дожили до наших дней и до сих пор находятся в эксплуатации.



Электронная карта Красного Камня 2016 г.

(https://img-fotki.yandex.ru/get/16135/38263697.74/0_9b6fa_f8891cb5_orig.jpg)



Снесены были только два дома. На месте одного из них сейчас стоит высотка (ул. Пархоменко, 134). Второй дом, находившийся за зданием тубдиспансера, в конце 1990-х годов был признан аварийным и снесён. Строить на его месте ничего не стали.



Фото: Д. Макеев, 2015 г.

(https://img-fotki.yandex.ru/get/16146/38263697.72/0_9b578_10d2ef64_orig.jpg)



Не менее интересна история восточной окраины Красного Камня, застроенной индивидуальными домами. Когда в 1947 году городские власти взялись за подготовку улицы МОПРа (ныне — проспект Мира) к застройке жилыми многоэтажками, то столкнулись с одной серьёзной проблемой: жители старых частных домов, стоявших здесь ещё с конца XIX века, наотрез отказывались переезжать в другое жильё, боясь потерять своих главных «кормильцев» — огороды. Выселять силой живущих в этих домах людей было нельзя, но и медлить с подготовкой строительства было опасно: стройку жилья контролировали областные партийные органы, которые строго следили за сроками работ.

Решение проблемы нашли сами жители, объединившиеся в два улкома — уличных комитета (в те годы существовала и такая форма самоуправления). Они попросили горисполком выделить им другие участки земли и оказать помощь в разборке и перевозке их домов. Из нескольких участков, предложенных исполкомом, наиболее приемлемым оказалась окраина Красного Камня поблизости от железнодорожного участка Нижний Тагил — Смычка. Вскоре на карте города появились новые улицы: Юбилейная, Генерала Панфилова, Сталинградская, Цветочная и Зелёный Тупик.

На территории Красного Камня находятся два памятника архитектуры: дома № 8 и 20 на улице Жуковского, построенные по проекту архитектурного бюро Наркомтяжпрома.



Дом № 8 на улице Жуковского (фото: Д. Макеев, 2015 г.)

(https://img-fotki.yandex.ru/get/17846/38263697.73/0_9b596_da8eb199_orig.jpg)





Дом № 20 на улице Жуковского (фото: Д. Макеев, 2015 г.)

(https://img-fotki.yandex.ru/get/11/38263697.73/0_9b59d_87331904_orig.jpg)



Однако существуют ещё как минимум два здания, которые должны быть признаны объектами культурного наследия хотя бы из-за своей оригинальной архитектуры. Это здание тубдиспансера, построенное в 1937–1940 годах по проекту того же архитектурного бюро Наркомтяжпрома, а также баня, расположенная между улицами Жуковского, Южной и Восточной. Впрочем, специалисты в области архитектуры уже давно призывают провести всероссийскую перепись зданий, которые были построены в 1935–1956 годах, с целью внесения их в реестр ОКН. В противном случае наша страна рискует лишиться целого пласта архитектурного наследия этого периода.



Из личных архивов авторов, 2016 г.



(с) 2021. Сергей Волков и Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»

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