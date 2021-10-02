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История Красного Камня: как улицы вместо номеров обрели имена

02.10.2021 09:00
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История Красного Камня: как улицы вместо номеров обрели имена

Сегодня в нашей любимой рубрике выходного дня возвращаемся к интересной истории Красного Камня. В это трудно поверить, но до 1940 года ни одна из улиц Красного Камня не имела имени собственного. Сейчас это может показаться странным, учитывая, что и улиц-то на Красном Камне было раз, два — и обчёлся. И все они носили не названия, а номера.

Дело в том, что в 1935 году на Красном Камне руководство Ново-Тагильского металлургического завода начало строительство соцгородка для работников предприятия. В проекте, разработанном в архитектурном бюро Наркомтяжпрома, всем будущим объектам района были присвоены номера или буквенно-цифровые обозначения, которые и стали их временными названиями. Но пару лет спустя стало понятно, что стоимость соцгородка металлургов выливается в фантастическую сумму, и стройку приостановили.

Денег, выделенных правительством, еле хватило, чтобы завершить два жилых дома и здание детской больницы. Остальную территорию пришлось застроить «временным жильём» — бараками, а также отдать часть территории под индивидуальное строительство. К концу 1939 года Красный Камень стал жилым микрорайоном, которому требовались и названия улиц, и нумерация домов.


Индивидуальные дома на Красном Камне (фото: неизв. авт., 1946 г.)
(http://tagil-press.ru/wp-content/gallery/vyja-k-kamen/Vid-individualnogo-poselka-Krasnyj-Kamen.1946g..jpg)

В ноябре 1940 года Нижнетагильский горисполком своим решением за № 920 утвердил названия улиц на территории Красного Камня. Улица № 1 стала называться улицей Борцов Революции, а улица № 2 получила имя Емельяна Пугачёва. 3-й улице дали название Красных Партизан, 4-я улица стала Восточной, улице № 5 присвоили имя ещё одного легендарного разбойника — Степана Разина, улицу № 6 нарекли Западной, а 7-ю — Южной.

Улица Северная не появилась только потому, что таковая уже существовала в городе. Остальные улицы приобрели названия уже в послевоенный период. В 1950 году получила свое имя улица Грибоедова, в 1954-м — улица Жуковского, а ещё два года спустя появились улицы Красногорская, Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Правда, говорят, что улицу Жуковского решили так назвать ещё в 1943 году, но в те времена у городских властей хватало более важных дел, поэтому к исполнению решения вернулись уже после войны.


Улица Жуковского (фото: Д. Макеев, 2015 г.)
(https://img-fotki.yandex.ru/get/4/38263697.73/0_9b590_914b4051_orig.jpg)

В 1967 году Нижнетагильский горисполком решил упразднить улицу Грибоедова, присоединив её к улице Октябрьской Революции. То же самое решили сделать с улицей Емельяна Пугачёва, слив её с Пархоменко и Восточной, объявив о её грядущем слиянии с улицей Мира. В итоге с карты города исчезла только улица Пугачёва, став единым целым с Пархоменко.

 Что касается улиц Грибоедова и Восточной, то они сохранились.


Улица Грибоедова (фото 2018 г.)
(https://maps.yandex.ru)

Истории застройки некоторых улиц Красного Камня не только интересны, но и в какой-то степени драматичны. Примером может служить улица Восточная. В 1948 году горисполком приступил к поиску проекта застройки Красного Камня. Одновременно поиском проектов застройки занялось и руководство НТМЗ. Металлурги пошли по проторенной дорожке и обратились к маршалу Жукову, который в те годы являлся депутатом Верховного Совета СССР от Свердловской области. Георгий Константинович просьбу удовлетворил и попросил проектировщиков Свердловских мастерских Военпроекта оказать помощь тагильчанам. Вскоре в распоряжении треста «Тагилстрой» оказался проект военного городка, разработанный в одном из архитектурных бюро Военпроекта. Военный городок привлекал простотой и дешевизной, но его дома не отличались нарядностью фасадов, что не устраивало городские власти, ведь одной стороной квартал должен был выходить на главную улицу Красного Камня — улицу Победы. Тогда проект отдали на доработку группе ленинградских архитекторов, которой руководили Яков Свирский и Георгий Тиме, по чьим проектам уже начали строить дома на улице Ленина. Последние изменения в проект вносили специалисты управления «Тагилгражданпроект», которыми руководил и. о. главного архитектора города Иван Алексеевич Комшилов. В результате огромная территория в 14 гектаров оказалась застроенной зданиями, на первый взгляд гармонично сочетающимися, но по сути разными. Особенно хорошо это видно на примере домов, расположенных на нечётной стороне улицы Восточной.

Во время работы над проектом застройки выяснилось, что архитектор Георгий Тиме является прямым потомком известного в Тагиле горного инженера, педагога и профессора математики Георгия Августовича Тиме. Сам архитектор был приятно удивлён тем, что в Нижнем Тагиле его предка помнят и отзываются о нём с глубоким уважением.


Архитектор Георгий Альбертович Тиме
(https://oblarhitektura.volgograd.ru/gradostroitelstvo-i-arkhitektura/arkhitektura-fotoalbomy)

Разнообразие архитектурных форм и решений внутри квартала, который официально назывался кварталом 2-2а, а среди жителей Красного Камня до сих пор зовётся «офицерским», действительно удивляет. По признанию современных архитекторов, рассматривать эти здания и их детали можно часами.

Почти все дома, построенные на Красном Камне в период с 1948 по 1953 год в границах улиц Победы — Восточная — Жуковского — Пархоменко, дожили до наших дней и до сих пор находятся в эксплуатации.


Электронная карта Красного Камня 2016 г.
(https://img-fotki.yandex.ru/get/16135/38263697.74/0_9b6fa_f8891cb5_orig.jpg)

Снесены были только два дома. На месте одного из них сейчас стоит высотка (ул. Пархоменко, 134). Второй дом, находившийся за зданием тубдиспансера, в конце 1990-х годов был признан аварийным и снесён. Строить на его месте ничего не стали.


Фото: Д. Макеев, 2015 г.
(https://img-fotki.yandex.ru/get/16146/38263697.72/0_9b578_10d2ef64_orig.jpg)

Не менее интересна история восточной окраины Красного Камня, застроенной индивидуальными домами. Когда в 1947 году городские власти взялись за подготовку улицы МОПРа (ныне — проспект Мира) к застройке жилыми многоэтажками, то столкнулись с одной серьёзной проблемой: жители старых частных домов, стоявших здесь ещё с конца XIX века, наотрез отказывались переезжать в другое жильё, боясь потерять своих главных «кормильцев» — огороды. Выселять силой живущих в этих домах людей было нельзя, но и медлить с подготовкой строительства было опасно: стройку жилья контролировали областные партийные органы, которые строго следили за сроками работ.

Решение проблемы нашли сами жители, объединившиеся в два улкома — уличных комитета (в те годы существовала и такая форма самоуправления). Они попросили горисполком выделить им другие участки земли и оказать помощь в разборке и перевозке их домов. Из нескольких участков, предложенных исполкомом, наиболее приемлемым оказалась окраина Красного Камня поблизости от железнодорожного участка Нижний Тагил — Смычка. Вскоре на карте города появились новые улицы: Юбилейная, Генерала Панфилова, Сталинградская, Цветочная и Зелёный Тупик.

На территории Красного Камня находятся два памятника архитектуры: дома № 8 и 20 на улице Жуковского, построенные по проекту архитектурного бюро Наркомтяжпрома.


Дом № 8 на улице Жуковского (фото: Д. Макеев, 2015 г.)
(https://img-fotki.yandex.ru/get/17846/38263697.73/0_9b596_da8eb199_orig.jpg)


Дом № 20 на улице Жуковского (фото: Д. Макеев, 2015 г.)
(https://img-fotki.yandex.ru/get/11/38263697.73/0_9b59d_87331904_orig.jpg)

Однако существуют ещё как минимум два здания, которые должны быть признаны объектами культурного наследия хотя бы из-за своей оригинальной архитектуры. Это здание тубдиспансера, построенное в 1937–1940 годах по проекту того же архитектурного бюро Наркомтяжпрома, а также баня, расположенная между улицами Жуковского, Южной и Восточной. Впрочем, специалисты в области архитектуры уже давно призывают провести всероссийскую перепись зданий, которые были построены в 1935–1956 годах, с целью внесения их в реестр ОКН. В противном случае наша страна рискует лишиться целого пласта архитектурного наследия этого периода.


Из личных архивов авторов, 2016 г.

(с) 2021. Сергей Волков и Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»

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