«Железная империя» Акинфия Демидова в Кунгурском уезде. Почему на бедных рудой землях знаменитый заводчик построил несколько металлургических предприятий  

В России XVIII века, когда зарождалась отечественная металлургия, капиталистические отношения ещё только формировались. Кроме того, в процессе индустриализации важнейшую роль играло государство. Поэтому при принятии решений, например, о начале строительства новых предприятий тогдашние заводчики порой во главу угла ставили не богатство месторождений и другие бизнес-соображения, а специфические, исключительно российские факторы. В их числе близость к власти, покровительство монархов и высокопоставленных вельмож и, конечно, возможность пользоваться привилегиями, которые казана раздавала щедрой рукой.

Петровские реформы первой половины XVIII столетия вообще и введение Берг-привилегии в частности оказали огромное влияние на развитие «горного дела» и «железного дела» не только на Урале, но и в других регионах страны. Первыми воспользовались новыми возможностями, конечно же, те, кто у кого было достаточно средств для горных изысканий, постройки заводов и развития производства, в основном дворяне, имевшие вес при дворе и способные влиять на решения Берг-коллегий. В числе первых обладателей резолюций Берг-коллегии мы видим фамилии Ягужинских, Шуваловых, Трубецких, Строгановых. Вскоре свои капиталы в металлургическое производство начинает вкладывать купечество: Осокины, Мосоловы, Пашковы, Твердышевы, Мясниковы, Яковлевы и другие. Вслед за заводами и рудниками на Урале появляются новые поселения, развивается сельское хозяйство, а ремёсла и торговля получают новый импульс. Царь принимает ещё ряд мер для развития отечественной промышленности. В частности, были увеличены закупочные цены на металлы, снижены некоторые пошлины. Кроме этого, Пётр I щедро раздавал промышленникам персональные привилегии, а многим купцам было пожаловано дворянство.

До введения Берг-привилегии демидовское хозяйство на Урале было небольшим. На начало 1719 года Никита Демидович имел в аренде Невьянский железоделательный завод с прилегающими рудниками и два собственных передельных завода: Шуралинский, построенный в 1716 году, и Быньговский молотовой завод, построенный в 1718 году. Строился ещё один завод — доменный, позже получивший название Верхнетагильский. С появлением новых возможностей, предоставляемых государством, Никита поспешил ими воспользоваться. Разговоры о том, что власть может дать заводчикам льготы и привилегии, велись давно, и Никита был, что называется, в теме. Поэтому к моменту их введения у него уже были готовы заявки на постройку заводов на реках Вые, Лае и Тагил у Магнит-горы. Эти заявки попали на рассмотрение главе Берг-коллегии Якову Брюсу в числе первых, и вскоре на них были получены разрешительные резолюции. Кроме того, готовились заявки на другие участки как на Урале, так и в других регионах России. И в течение следующих 20–25 лет «железная империя» тулянина Антюфеева (а с 1720 года — дворянина Демидова) приросла ещё рядом заводов, о которых в наше время вспоминают редко.

Бымовский медеплавильный завод

Бымовский завод построил Акинфий, сын Никиты Демидова, на землях, арендованных у ясачных татар Кунгурского уезда на реке Бым в 35 верстах от Кунгура. До начала постройки завода Демидов уже имел в этом районе несколько медных рудников, где добывалась руда для завода в Суксуне. Чтобы сократить расходы на перевозку, Акинфий Никитич решил построить медеплавильный завод в непосредственной близости от месторождения. Разрешение Сибирского обер-бергамта на постройку завода было получено 15 сентября 1733 года, и уже через три года, в сентябре 1736-го, на заводе выплавили первую медь. До конца года завод дал чуть более 100 пудов. В следующем году выплавили 525 пудов, в 1741-м — более 1500 пудов, в 1745-м выплавка достигла рекордных 2287 пудов. На предприятии действовали шесть плавильных печей, но производственный цикл был незавершённым, так как «перечистка» меди производилась на Суксунском заводе. Несмотря на вполне приличные результаты, завод работал с перебоями. Главной проблемой оказалось маловодие Быма.



Изображение: http://historyntagil.ru/history/images_history/2014_158.jpg



После раздела наследства Акинфия Никитича Демидова в 1758 году завод достался его среднему сыну Григорию. В 1751 году на заводе имелись две медеплавильные фабрики (шесть плавильных печей, два горна), роштейновая фабрика, штыковая (гармахерская) фабрика, рудобойный молот. В 50–60-е годы XVIII века завод работал достаточно стабильно: общий годовой объем за этот период возрос с 5284 пудов (1752 год) до 8391 пуда (1766 год). Упадок предприятия начался во время крестьянской войны под руководством Пугачёва. В 1773 году завод бездействовал, а в 1774-м было выплавлено лишь 854 пуда. И хотя через год выплавка составила уже 4529 пудов, но последствия недавних событий ещё долгое время сказывались на работе завода.

В качестве рабочей силы на Бымовском заводе использовались приписные крестьяне некоторых близлежащих деревень Кунгурского уезда. В распоряжении предприятия было четыре рудника. К концу XVIII века на заводе трудились 840 мастеровых и работных людей, также к нему были приписаны 2252 крестьянина. На заводе была земляная плотина, укреплённая деревянными «свинками». Длина плотины составляла 80 метров, ширина — 12 метров, высота — 9 метров. Пруд разливался на одну версту. Кроме этого, имелись лесопильная мельница на две рамы, кузница с двумя горнами, машинная мастерская и другие постройки. Медная руда доставлялась с трёх рудников, удалённых от завода на 7–10 вёрст. Содержание меди в руде составляло 2–3%. В 80–90-е годы XVIII века на заводе ежегодно выплавляли от 2836 до 9630 пудов меди. Всего с 1736-го по 1800 год на заводе выплавили 255 559 пудов меди.



Пруд Бымовского завода (фото неизв. автора, 2014 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://pp.userapi.com/FiMEnhaa4wdU4d-VL5Ya3_6NqngOR_XSN_nDug/4tXWwCITnm8.jpg)



В начале XIX века завод стал испытывать проблемы в связи с истощением месторождений медной руды. В 1847 году завод в составе Суксунского горного округа взяли в казенное управление, в 1848 году передали «Товариществу Суксунских горных заводов», а в 1899-м закрыли.

Шаквинский медеплавильный и железоделательный завод

Построен Акинфием Никитичем Демидовым на реке Шакве в 37 верстах к северо-востоку от Кунгура на основании разрешения Берг-коллегии, полученного в 1740 году. Пущен в действие в 1743 году. Изначально завод строился как медеплавильный незавершённого цикла, но уже через два года стал работать нестабильно из-за оскудения местных рудников. После смерти Акинфия Шаквинский завод перешёл Григорию Демидову. В 1772 году по причине истощения сырьевой базы производство было остановлено и снова заработало лишь через восемь лет в качестве вспомогательного цеха Бымовского завода. В 1845 году завод перепрофилируется и на нём начинается выделка листового и шинного железа из кричной болванки, которую доставляли сухим путём с Суксунского и Тисовского заводов. В 1848 году на заводе построили листокатальный цех, в котором размещались две сварочные и одна калильная печи, два «плющильных» стана, токарный станок, два расковочных молота и кузница. Энергетическое хозяйство состояло из трёх водяных колёс общей мощностью 139 лошадиных сил. Ежегодно на Шаквинском заводе изготавливалось около 15 тысяч пудов железа различных сортов, которое с успехом продавалось на месте и вывозилось на Нижегородскую ярмарку.



Изображение: http://historyntagil.ru/history/images_history/2014_159.jpg



Предприятие работало достаточно стабильно вплоть до отмены крепостного права. Но затем в результате оттока рабочей силы производительность стала резко падать. В 1861 году завод был остановлен в связи с нерентабельностью и в 1863-м взят в казенное управление. Однако все попытки восстановить производство ни к чему не привели.

Ашапский медеплавильный и железоделательный завод

Ещё одним медеплавильным заводом, основанным Акинфием Демидовым в 1740-х годах в Кунгурском уезде, стал завод на речке Большой Ашап, в четырёх верстах от места её впадения в реку Ирень. Разрешение на строительство завода с шестью медеплавильными печами было получено 1 июня 1741 года, в этом же году начаты строительные работы. За три года построили плотину и медеплавильную фабрику, давшую первую медь 30 октября 1744 года. Завод строился как острог: он был окружен рвом, валом с частоколом и воротами, при нём был небольшой гарнизон.



Изображение: http://historyntagil.ru/history/images_history/2014_160.jpg



Ашапский завод имел завершенный цикл медного производства, где одновременно с выплавкой черновой меди производилась её очистка. В пяти верстах от Ашапа Акинфий Демидов заложил на реке Ирень пристань со складами и мастерскими, где строились речные барки для перевозки готовой продукции речным путём. 3авод выделывал штыковую медь и очищал черновую медь с других заводов. В 1740-х годах здесь ежегодно вырабатывалось около 2 тысяч пудов меди, в 1750-х — более 2,5 тысячи пудов, в 1760-х — почти 4,5 тысячи пудов. Во время пугачёвского восстания, в декабре 1773 года, завод был частично разрушен и возобновил работу лишь в марте 1775 года. В 1790-х годах выработка меди достигла 4700 пудов. В 70-е годы XVIII века было введено железоделательное производство: поставлена кричная фабрика с двумя действующими и одним запасным молотом для передела чугуна с Уткинского завода. Железное производство давало до 17,5 тысячи пудов продукции в год, но дальнейшего развития так и не получило. В 1797 году при заводе состояло 425 собственных крепостных, мастеровых и работных людей, также к нему были приписаны более 1460 государственных крестьян мужского пола. Заводская плотина имела длину 75 саженей (160 метров), ширину 15 саженей (32 метра), высоту от основания четыре сажени (8,5 метра), пруд разливался на 2,5 версты. В двух деревянных фабриках (цехах) — медеплавильной и кричной — находились шесть медеплавильных печей, два горна, печь для переплавки медных шлаков, действовали пять цилиндрических деревянных мехов. Кроме того, имелись «толчейная» мельница для мусора, две меховые мастерские, пильная мельница и кузница. С 1821 по 1830 год завод в среднем ежегодно выплавлял по 5600 пудов меди, хотя потенциал предприятия позволял выпускать гораздо больше продукции. Так, когда в 1851 году завод получил большой казённый заказ, он произвёл почти 14 тысяч пудов меди. В 1863-м Ашапский завод ввиду «крайне расстроенного состояния» был взят в казённое управление, но в 1869 году сгорел.

Надо сказать, что внимание Демидовых к Кунгурскому уезду Пермской губернии было совсем не случайным. Хотя здешние рудные месторождения были намного беднее уральских, этот регион всегда находился в зоне интересов знаменитой династии. Ещё в 1710 году, в бытность казанским губернатором Петра Матвеевича Апраксина (а изначально Кунгурский уезд числился в составе Казанской губернии), при его протекции вблизи Кунгура были организованы склады «для воинских припасов и прочего казённого железа, доставляемого с уральских заводов». Апраксин высоко ценил заслуги Демидовых и был одним из тех соратников царя Петра, кто всячески содействовал Никите Демидовичу и Акинфию Никитичу в развитии их «медных и железных заведений». Покидая пост казанского губернатора, Апраксин, что называется, передал Демидовых своему преемнику — Петру Самойловичу Салтыкову. Тот, в свою очередь, также всячески способствовал укреплению Демидовых. Вторым немаловажным фактором являлось то, что в 1720 году по указу царя и под контролем Иоганна Блиера и Василия Татищева в Кунгуре была образована Берг-коллегия. Причиной этому явилась острая нужда казны в меди для производства медной монеты. Ближайшими из наиболее перспективных являлись залежи медных руд в Кунгурском уезде. На организацию казённого производства меди Татищеву и Блиеру было выделено 15 тысяч рублей, но вскоре выяснилось, что этой суммы недостаточно. Тогда два года спустя появился царский указ, позволяющий привлечь к разработке заявленных рудных мест частных производителей. А последовавшее вскоре удвоение закупочных цен на чистую медь сделало освоение Кунгурских месторождений ещё более привлекательным.

Первыми на территории Кунгурского уезда появились медеплавильные фабрики Воронцовых и Строгановых, но уже в 1723 году Берг-коллегия приняла «от Невьянскаго камиссара Никиты Демидова» заявку на строительство медеплавильного завода на реке Суксун.

Суксунский завод

Суксунский завод запустили 11 августа 1727 года, а 15 января 1729-го он заработал на полную мощность. Завод производил очищенную медь для нужд монетных дворов и сортовую медь для продажи на внутреннем рынке, которая сразу же стала пользоваться большим спросом. Предприятие имело заводскую плотину длиной 256 метров, ниже которой располагались две фабрики — медеплавильная и молотовая. Последняя имела три действующих молота, а также один запасной, котельную и меховую мастерские. На территории завода располагались здания вспомогательных производств и складские помещения. В последующие год-два на Суксунском заводе появились каменная фабрика для литья колоколов и приготовления латуни, фабрика (цех) для производства из меди и латуни посуды, бытовой и церковной утвари и фабрика по производству самоваров.



Суксунский завод (рис. неизв. авт., нач. XIX в. / общ. достояние)



Кстати сказать, термины «суксунский звон» и «суксунский самовар» были широко известны как в пределах Российской империи, так и далеко за ними. Примечательно, что суксунские самовары фабрики господ Демидовых в 1929 году были обнаружены солдатами корпуса генерала Виталия Марковича Примакова в населённых пунктах афганского Бадахшана. Один такой самовар до сих пор находится в музее города Мазари-Шариф.

В первый год работы Суксунский завод выплавил и расковал по сортам 374 пуда чистой меди, а уже через год — в два раза больше. Всего же при Акинфии Никитиче Демидове завод выплавил не менее 26 457 пудов меди. Кроме производства собственной меди, на Суксунском заводе очищали «чёрную медь» и «медистый чугун» с Бымовского, Шаквинского и Ашапского медеплавильных заводов. Позднее на Суксунском заводе было открыто молотовое железное производство, которое к 1864 году стало основным для предприятия. В Суксуне находилась Главная контора управления Суксунским горнозаводским округом, объединившим Суксунский, Бымовский, Ашапский, Старо-Уткинский и другие заводы. Подобные округа были едиными хозяйственно-территориальными комплексами, в которые помимо металлургических заводов входили рудники, прииски, леса, реки, плотины и вспомогательные производства.

Суксунский завод внёс свою лепту и в историю отечественного пароходостроения. В 1841 году «крепостным мастером Тимкиным при непосредственном участии механика Артамонова» был построен пароход с железным корпусом, получивший название «Никита Демидов». На большую воду пароход вывели по речке Суксунке в Сылву и загрузили его продукцией завода. К пароходу подцепили две баржи с заводской продукцией, и караван отправился в путь. Через пять дней груз доставили к пристани у села Левшино. В обратную дорогу пароход и баржи загрузили чугуном и заводским оборудованием, и через десять дней караван прибыл обратно в устье реки Суксунки. Весной 1845 года пароход «Никита Демидов» вышел на Волгу, где проработал без малого 10 лет.



Суксунский завод в 1908 году (фото неизв. авт. / общ. достояние)



С 1745 по 1758 год заводом владел Григорий Акинфиевич Демидов. С 1758 года Суксунский завод перешёл в общую собственность сыновей Григория, а затем и его внуков. В 1847 году предприятие продали казне, но с 1848 по 1893 год оно дважды возвращалось в собственность Демидовых.

Продолжение следует…

(с) 2022. Сергей Волков и Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»