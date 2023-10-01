Намедни. Нижний Тагил, 2004 год

Год 2004-й мало чем отличался от года предыдущего, но всё-таки события, происходившие в течение него, вселяли надежду в то, что беды наконец пройдут и настанет спокойная, полная позитивных впечатлений жизнь, стабильность и благополучие.

ЯНВАРЬ

1 января в Нижнем Тагиле было создано муниципальное учреждение «Нижнетагильский городской исторический архив», сразу принявшее на хранение 565 фондов, включающих в себя 112 440 единиц хранения: документов, предметов, аудио- и видеоматериалов. В числе переданных на хранение числились и личные архивы тагильчан: краеведов, участников Гражданской и Великой Отечественной войны, Героев СССР, спортсменов, работников образования, партийных деятелей, директоров крупных промышленных предприятий.

7 января из индийского города Авади (штат Тамилнад) пришло известие о том, что первый танк Т-90С индийской сборки сошёл с конвейера местного завода тяжёлого машиностроения. Лицензия на выпуск тысячи Т-90С была куплена Индией в 2001 году.



Т-90С (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://topwar.ru/uploads/posts/2020-02/thumbs/1580901266_1580901272.jpg)



В тот же день, 7 января, тагильский хоккей с шайбой отмечал своё 55-летие. На торжественном собрании в ДК им. Окунева тагильские спортсмены и общественность вспоминали тех, кто стоял у истоков тагильского хоккея с шайбой: Вадима Янушевского и Николая Каляева, а также выдающихся воспитанников тагильских хоккейных клубов: Сергея Шепелева («Спартак Москва»), Владимира Зубрильчева («Динамо Москва»), Владимира Коршакевича (ЦСКА) и других.

15 января в Свердловской области начался «ползучий» рост цен на молочную продукцию. Первым в регионе отпускные цены на 4% поднял молочный завод в Новоуральске. До конца месяца все производители молочной продукции области повысили свои отпускные цены.

21 января в Нижний Тагил прибыл харизматичный экс-депутат Госдумы РФ Василий Шандыбин. В городе он гостил недолго и спустя два часа отправился в Екатеринбург. На следующий день стало известно, что Шандыбин собирается баллотироваться в Государственную думу от Верх-Исетского района Екатеринбурга, а в Нижний Тагил приезжал, чтобы заручиться поддержкой местных коммунистов.

27 января в издательстве «Медиа-принт» вышла в свет книга «Тагильские фамилии», появления которой тагильчане ждали давно.

ФЕВРАЛЬ

Весь февраль жители Нижнего Тагила с интересом наблюдали затянувшийся конфликт между телекомпанией «Телекон» и администрацией города. Скандал вокруг первой и единственной тагильской частной телекомпании и городскими властями то угасал, то разгорался вновь в течение февраля и марта 2004-го. Начался конфликт с того, что «телеконовцы» осенью прошлого года раскритиковали главу городской администрации Николая Диденко за ряд просчётов и ошибок. Мэр обиделся и в ответ пригрозил «прикрыть эту частную лавочку». В декабре 2003-го мэрия постановила: до 1 января 2004 года выселить «Телекон» из занимаемого ими здания бывшего ГК ВЛКСМ, но «мятежники» не подчинились, и противостояние перешло в острую фазу с угрозами, порчей телеконовских кабелей, объявлением и отменой городского референдума в поддержку «Телекона», открытыми письмами губернатору и президенту. В конце концов за тагильского мэра вступился губернатор области, а на сторону «Телекона» встал могучий НТМК со своими связями в столице. Противостояние затягивалось на неопределённое время, и тагильчане стали терять к нему интерес.

15 февраля тагильские зрители так и не смогли посмотреть документальный фильм японской телекомпании Japan Television Workshop о легендарном японском бейсболисте тагильчанине Викторе Старухине. Часть фильма снимали в нашем городе, и японцы хотели привезти ленту в Нижний Тагил, на одну из городских студий телевещания. Но ввиду того, что эфирные сетки «Тагил-ТВ» и «Телекона» были заняты «общественно важными сюжетами», премьера фильма «Слава и крах питчера без гражданства Виктора Старухина» состоялась только в Японии.



Виктор Старухин (кадр из фильма / скан с видео / фрагмент ориг. изображения)

(https://youtu.be/bZutQDg7ums)



24 февраля в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле появился компьютерный сетевой вирус под названием Bizex, распространяемый через электронные письма и интернет-пейджер ICQ. В Нижнем Тагиле «червя» придушили уже через сутки, а в Екатеринбурге он портил нервы интернет-пользователям ещё неделю.

25 февраля разгорелся скандал, связанный с повышением отпускных цен на трубную заготовку, выпускаемую НТМК. Потребители были в шоке, узнав, что комбинат повысил цену сразу на 20%. Два дня спустя управляющий директор Нижнетагильского металлургического комбината Сергей Носов, комментируя истерику в СМИ, подконтрольных нефтедобывающим компаниям, заявил, что повышение цены было заложено ещё в долгосрочном плане развития НТМК, а если потребителям не нравится, то пусть закупаются за рубежом, где аналогичная продукция стоит в три раза дороже.

МАРТ

1 марта в Нижнем Тагиле разразился предвыборный скандал. Кандидат в депутаты городской Думы от НТМК Валерий Зябочкин обвинил главу администрации Николая Диденко и окружную избирательную комиссию в нарушении избирательного законодательства и направил заявление в Ленинский суд города. Металлург посчитал, что мэр, являясь муниципальным служащим, не имел права выступать в поддержку кандидатов в гордуму от лояльного ему блока «Единая команда». Неделю спустя суд оправдал градоначальника.

2 марта в Нижнетагильской социально-педагогической академии сгорели мастерские и архив худграфа. В ликвидации пожара были задействованы 12 боевых расчётов. В итоге были практически полностью уничтожены творческие мастерские, повреждено хранилище, где находились лучшие работы выпускников вуза и преподавателей художественно-графического факультета. В огне погиб и весь архив известного фотографа и преподавателя НТГСПА Владимира Антония.

11 марта поздно вечером около дома № 16 на проспекте Мира шестеро молодых людей напали на прохожего, избили его и похитили сумку с деньгами. Правоохранителям удалось задержать двух налётчиков. Одному из них едва исполнилось 17, другому было 22 года, оба разбойника нигде не работали. Задержанные через несколько часов дали признательные показания.

30 марта геолог из Асбеста Евгений Улетаев нашёл на одном из отвалов близ города необычный камень, который на поверку оказался осколком метеорита. После экспертизы находку отправили в Российский институт редких металлов для дальнейших исследований.

АПРЕЛЬ

1 апреля в Нижний Тагил снова пришла зима. Мощный снежный заряд, пронизывающий ветер до 15 м/сек при температуре воздуха минус 12 градусов привели в замешательство коммунальщиков, и до вечера следующего дня на дорогах города возникали пробки. Разгребать шалости уральской погоды начали только к вечеру 2 апреля.

2 апреля глава Минздрава области Михаил Скляр объявил, что эту зиму регион пережил без эпидемии гриппа, отметив при этом тагильских медиков за высокие показатели вакцинации и хорошую профилактическую работу.

5 апреля около шести часов утра в Нижнем Тагиле сошёл с рельсов трамвай, следовавший по маршруту Тагилстрой — Центр города. Никто из пассажиров не пострадал, но авария стала причиной серьёзных пробок на дороге. Специалисты назвали причиной схода вагона весеннюю распутицу.

9 апреля на Тагилстрое, в подвале профессионального училища № 49, был найден артиллерийский снаряд. Из здания были эвакуированы учащиеся и преподаватели, к работе приступили сапёры.

13 апреля рабочие сразу двух тагильских карьеров — «Зайгора» и «Валегин бор» — объявили о предстоящей забастовке. Причина — трёхмесячная задержка зарплаты.

20 апреля в Свердловской области стало известно о пяти случаях нападения клещей на человека. Два из них были зарегистрированы в Нижнем Тагиле. Медики забили тревогу, памятуя о том, что два предыдущих года противоклещевая прививочная кампания в городах области была провалена по причине её коммерциализации.

26 апреля исполнилось 170 лет со дня освящения Свято-Троицкой церкви в Нижнем Тагиле. А 27 апреля стало известно, что Нижнетагильская гимназия № 86 стала лауреатом конкурса «Лучшая школа России». Тагильчан признали победителями в номинации «Школа успеха» и вручили им диплом и приз — Серебряный колокол.

МАЙ

Сухая и тёплая погода спровоцировала вспышку лесных пожаров в Свердловской области. Так, за первые четыре майских дня в лесах области было зарегистрировано 56 возгораний, 8 из которых произошли под Нижним Тагилом. Общая площадь пожаров составила 258 гектаров. Почти во всех случаях причиной пожаров было небрежное обращение с огнём.

7 мая в Нижнем Тагиле разразился скандал вокруг принятия бюджета города и создания городской Счётной палаты. Глава администрации Николай Диденко отказался подписывать главный финансовый документ города и заявил, что гордума не имеет права настаивать на проведении административной реформы в аппарате управления мэрии, где сейчас, по мнению депутатов, работает на 114 чиновников больше, чем это необходимо. Кроме того, мэр отказался утвердить внесённые поправки в Устав города, согласно которым в Нижнем Тагиле должна быть учреждена Счётная палата.

12 мая в 100 метрах от дома № 7 на улице Красных Зорь на пустыре была найдена граната Ф-1. На место находки прибыли сотрудники милиции районного ОВД и взрывотехники ОМОН. Они изъяли гранату и вывезли на полигон для уничтожения.

19 мая в одном из домов частного сектора Нижнего Тагила трое неизвестных облили 13-летнего подростка бензином и подожгли. Пострадавший получил ожоги лица, шеи и рук III степени. Он был госпитализирован в реанимационное отделение центральной городской больницы.

28 мая в Нижнем Тагиле был задержан 23-летний молодой человек, совершивший развратные действия в отношении 9-летней девочки. Преступление произошло в лесопарковой зоне в Дзержинском районе. Милиции удалось задержать злоумышленника по горячим следам.

ИЮНЬ

2 июня стало известно, что уже более 212 предприятий России, 13 из стран СНГ, а также 10 из стран дальнего зарубежья подтвердили своё участие в выставке Russian Expo Arms — 2004. В пресс-релизе оргкомитета отмечалось, что это рекордное количество участников выставки за всю её историю.

8 июня в травмпункт городской больницы № 3 обратился подросток, которого укусила гадюка. Мальчику была оказана необходимая помощь. Днём ранее похожий случай был зафиксирован в Екатеринбурге: там от нападения гадюки пострадала 8-летняя девочка. Оба случая произошли в черте города, в парках, что вызвало обеспокоенность в областном Минздраве.

10 июня на сцене Нижнетагильского драмтеатра в последний раз прошёл спектакль «Ромео и Джульетта», поставленный в 1993 году режиссёром Валерием Пашниным и ставший за 10 лет визитной карточкой театра.

В ночь с 10 на 11 июня четверо неизвестных в масках ворвались в дом к пожилой тагильчанке и похитили несколько икон XIX века и предметов церковной утвари на сумму 54 000 рублей. Налётчиков задержать не удалось. В пресс-службе УВД Нижнего Тагила сообщили, что в настоящий момент возбуждено пять уголовных дел по фактам краж старинных икон. Детали совершённых преступлений позволяют предположить, что в городе действует преступная группа, специализирующаяся на краже раритетных икон.

23 июня в Нижнем Тагиле сотрудники УВД города и ГУВД Свердловской области изобличили и задержали троих сотрудников частного совместного московско-тагильского предприятия при попытке дачи взятки в размере 500 тысяч рублей налоговому инспектору.

27 июня в городах и сёлах Свердловской области прошли массовые развлекательные мероприятия, посвящённые Дню молодёжи. В Нижнем Тагиле серьёзных инцидентов отмечено не было. А вот в Екатеринбурге молодёжь так разошлась на площади им. 1905 года, что собравшихся пришлось успокаивать с помощью водомётов. В Заречном, где проходил рок-фестиваль, было совершено 25 краж личного имущества, 16 человек были доставлены в отделение милиции и вытрезвитель, а один человек, будучи мертвецки пьяным, утонул.

ИЮЛЬ

1 июля в Нижнем Тагиле стало известно о повышении цен в среднем на 12,5% на говядину, хлебобулочную и молочную продукцию. Производители продуктов питания области объяснили повышение ростом цен на зерно и корма. Выглядело это странно, так как одновременно на 21% снизились цены на куриные яйца и на 7% — на мясо птицы. Оппозиционные СМИ начали раздувать версию о сговоре производителей, но власти не обратили на неё внимания. А зря.

6 июля на полигоне НТИИМ прошла церемония открытия международной выставки вооружений Russian Expo Arms — 2004. Правда, не обошлось без неприятных инцидентов: во время салюта пиротехническое облако окутало одну из трибун, заставив сидящих на ней гостей прослезиться, а затем два посетителя выставки были отправлены на каретах скорой помощи в медучреждения с тепловыми ударами. Кроме того, ещё 20 человек, страдающих от жары, обратились к медикам за помощью.

15 июля в конвертерном цехе НТМК произошла утечка раскалённого металла из ковша. Серьёзно пострадал один из рабочих цеха — 62-летний мужчина получил ожоги 82% тела.

19 июля Тагилстроевский район отметил свой юбилей. В этот день 70 лет назад решением президиума Нижнетагильского горсовета территория Тагилстроя была выведена под управление отдельного райсовета.



План Тагилстроевского района (фотокопия с оригинала 1946 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/rudnik-tagilstroj//Plan-Tagilstroevskogo-rajona.-1946-g.-NTGIA.-F.69.Op.1.D.209.L.70.jpg)



22 июля все 200 жителей деревни Запрудной Пригородного района единогласно проголосовали за присоединение их населённого пункта к Нижнему Тагилу.

28 июля в Свердловской области был дан старт уборочной кампании.

АВГУСТ

1 августа Нижнетагильский хлебокомбинат вошёл в состав агропромышленной холдинговой компании «Тагильский хлеб», которую возглавил Станислав Бойко, известный в прошлом активист Нижнетагильского отделения ветеранской организации «РСВА-Урал».

2 августа в Нижнем Тагиле, как и по всей стране, состоялись мероприятия в связи с празднованием Дня ВДВ. Праздник «крылатой пехоты» прошёл в городе относительно спокойно, хотя случаи купания в фонтанах пьяных десантников были зафиксированы.

4 августа гендиректор УВЗ Николай Малых отчитался о работе предприятия за первое полугодие. Прозвучавшие в докладе бодрые цифры большого впечатления на рядовых вагоностроителей не произвели: в ряде подразделений предприятия ещё случались задержки зарплаты, уже не первый год не увеличивались тарифные ставки и оклады работников, в загоне пребывала коммунальная сфера района.

10 августа в Сызрани с поезда Адлер — Нижний Тагил были сняты девять детей с диагнозом «пищевое отравление». Самому младшему из заболевших тагильчан было 6 лет, старшему — 15. У всех наблюдалась рвота, кишечные расстройства и высокая температура. Заболевших детей сразу поместили в городскую инфекционную больницу. 11 августа в Нижний Тагил прибыл поезд, в котором находилась остальная часть детей из туристической группы. Все они были отправлены на обследование в городской центр санэпиднадзора, но каких-либо заболеваний у них не выявили.

23 августа поздно вечером милицейский патруль заметил на одной из улиц Нижнего Тагила двигавшийся на большой скорости мотоцикл «ИЖ-Юпитер» без государственных номеров. На требование остановиться водитель мотоцикла не отреагировал. Непродолжительная погоня закончилась задержанием двух 17-летних парней, у которых при досмотре было найдено шесть килограммов марихуаны. Оба гонщика были взяты под стражу.

СЕНТЯБРЬ

1 сентября стало известно о повышении в Свердловской области платы за услуги телефонной связи сразу на 23%. Тагильчанам эта новость радости не принесла, и в течение месяца более 1000 человек расторгли или не продлили договоры с ОАО «Уралсвязьинформ» — монополистом проводной телефонной связи в области.

10 сентября на площади Танкостроителей в Дзержинском районе в торжественной обстановке состоялась церемония открытия памятника создателям самого массового танка современности — Т-72. На открытии памятника присутствовали глава города Николай Диденко, губернатор области Эдуард Россель, гендиректор УВЗ Николай Малых и «крёстный отец» танка, бывший главный конструктор завода Леонид Карцев.



На открытии памятника (фото В. Ямова и О. Пермякововй / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/culture/images/055.jpg)



15 сентября в Нижнем Тагиле была отмечена вспышка ОРЗ. За день в больницы и медпункты с жалобами на высокую температуру, насморк и кашель обратились почти 600 человек. Медики через СМИ пояснили, что распространению острых респираторных заболеваний способствует холодная и ветреная погода, а областной Минздрав сообщил, что за последние пять дней 3300 жителей Екатеринбурга отправились на бюллетень с диагнозом ОРЗ.

22 сентября в частном доме в посёлке Серебрянка под Нижним Тагилом было обнаружено самодельное взрывное устройство. Бомба представляла собой гидроизолированный цилиндр, заполненный обрезками аммонитовых шашек и поражающими элементами, с детонатором и огнепроводным шнуром. Специалисты отправили опасную находку на экспертизу в Екатеринбург.

ОКТЯБРЬ

1 октября в Нижнем Тагиле были задержаны двое злоумышленников 23 лет, которые ещё 19 сентября заманили в свою автомашину и насильно удерживали двух подростков 11 и 13 лет, вымогая у них деньги и ценности родителей. Мальчишки тогда сумели сбежать, а преступников задержать по горячим следам не удалось.

7 октября два десятка тагильчан побывали на концерте легендарной группы Deep Purple, которая начинала свой мировой тур в Екатеринбурге. Билеты на выступление «тёмно-пурпурных» стоили от 2 до 5 тысяч рублей.



Deep Purple в Екатеринбурге (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://deepurple.ru/Photo/deep3.jpg)



В ночь на 12 октября на автодороге в районе посёлка Старатель был избит сотрудник ГИБДД, остановивший пьяного водителя ВАЗ-2109. Распоясавшийся автовладелец, несмотря на то, что находился в изрядном подпитии, нанёс правоохранителю несколько сильных и точных ударов, причинив тем самым потерпевшему серьёзные травмы головы. Хулигана задержали и отправили в изолятор временного содержания.

В остальном октябрь прошёл на Урале относительно спокойно, если не считать неизвестно откуда взявшихся слухов о грядущем повышении цен «на всё, и намного».

НОЯБРЬ

3 ноября выяснилось, что Нижний Тагил может в скором времени остаться без воды. Оказалось, что два городских предприятия — «Водоканал» и «Тагилэнерго» — не заплатили «Свердловэнерго» за поставленные энергоресурсы более 30 млн рублей и областные энергетики начали вводить по отношению к должникам жёсткие санкции. В качестве предупредительной меры была обесточена котельная Гальяно-Горбуновского массива и ограничено электроснабжение водоподготовительной установки и всех насосных станций города. Положение усугублялось тем, что администрация Нижнего Тагила помочь погасить долги не могла: почти весь бюджет на текущий год оказался исчерпан.

6 ноября Горбатый мост (мост Металлургов), связывающий улицы Тагильскую и Островского, отметил своё 60-летие. По этому случаю у моста прошёл маленький митинг, на котором были замечены представители менеджмента НТМК, известные краеведы и общественники Нижнего Тагила, а также учащиеся школ города.

9 ноября у редакции газеты «Тагильский рабочий» было обнаружено взрывное устройство. На место происшествия были вызваны все оперативные службы города: сотрудники милиции, ФСБ, врачи скорой помощи. Из помещений редакции были эвакуированы все люди, территория вокруг здания была оцеплена. Взрывотехники исследовали «бомбу», которая не представляла опасности, однако редакция «Тагильского рабочего» раструбила повсюду, что связывает произошедшее с профессиональной деятельностью журналистов, и назвала инцидент попыткой запугивания и давления на СМИ со стороны «криминальных элементов».

В тот же день ветераны Нижнетагильской трикотажной фабрики без лишней помпы отмечали 40-летний юбилей своего предприятия, которое уже стало историей. Торжественное собрание по этому поводу прошло в стенах Дворца культуры вагоностроителей.

23 ноября Нижний Тагил был взбудоражен слухами о грядущем двукратном росте стоимости проезда в общественном транспорте. Причиной возникновения слухов стала информация о том, что власти Екатеринбурга собрались повысить стоимость проезда в автобусах и трамваях с 5 до 7 рублей, «а значит, и в Тагиле тоже». В областной РЭК комментировать слухи отказались, назвав их «чьими-то неумными происками».

28 ноября 35 лет исполнилось Нижнетагильскому торгово-экономическому колледжу — бывшему техникуму советской торговли. «Полукруглую» дату представители педагогического коллектива колледжа скромно отметили в своей столовой.

ДЕКАБРЬ

2 декабря областное правительство официально дало старт подготовке к празднованию Нового года в городах Свердловской области. В тот же день в ряде областных СМИ прозвучала жёсткая критика в адрес УВЗ, где за весь 2004 год было собрано всего 17 танков вместо 350. Кроме «Уралвагонзавода», от исполнительного директора Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области Виктора Батуева досталось на орехи екатеринбургскому ПО «Вектор», Уральскому оптико-механическому заводу, предприятию «Уралсельмаш» и Красноуральскому химзаводу.

9 декабря в магазинах Нижнего Тагила открылись отделы новогодних игрушек, а через день лотки с электрическими гирляндами, мишурой и новогодними подарками появились на мини-рынках и улицах города.

11 декабря свой 45-й день рождения отметил Нижнетагильский туристический клуб «Азимут» и началось строительство новогоднего городка на Театральной площади.

Все оставшиеся дни уходящего в историю 2004 года тагильчане провели в предпраздничных хлопотах, бегая по магазинам и закупая продукты к предстоящим новогодним застольям. За общественной, а тем более политической жизнью города никто не следил. Тем более никто не следил за событиями, происходящими в области.

Конец года доставил немало забот тагильским милиционерам. В период с 18 по 30 декабря в городе было совершено более 60 имущественных преступлений. Пострадавшими, как правило, были обладатели дорогих меховых головных уборов. Кроме того, в Нижнем Тагиле было зафиксировано 14 уличных ограблений (из них половина с применением холодного или огнестрельного оружия), более 130 случаев хулиганства, 23 квартирные кражи, 42 кражи из магазинов, 4 угона автомобилей и 8 случаев незаконной рубки ёлок.

© 2023. Дмитрий Кужильный по материалам городских, областных и центральных газет