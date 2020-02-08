Почему Камень – Красный?

О некоторых улицах Красного Камня мы уже писали. Однако рассказать историю такого большого жилого района города на примере истории двух-трёх улиц невозможно. Да и сама история Красного Камня ещё не до конца исследована историками и краеведами. То и дело находятся в архивах ранее неизвестные фотографии, появляются неопубликованные воспоминания тагильчан об этом районе, которые проливают свет на давно позабытые или утерянные в далёкие годы факты, а то и развенчивают легенды и слухи.

Долгое время считалось, что тагильчане начали заселять территорию нынешнего Красного Камня только в конце XIX века, и что главным и неоспоримым свидетельством тому стало появление на правом берегу реки Тагил небольшого поселения в четыре двора – Рыжковой слободки, которое основал не то мещанин, не то кустарь средней руки по фамилии Рыжков.



Краснокаменский шихан, названный горой Красный Камень на карте города 1960 г.



На самом деле, осваивать окраины Нижнетагильской «дачи» начали ещё в первые годы XIX века, вскоре после того, как Николай Никитич Демидов привёз свою жену – Елизавету Александровну Строганову – в свои уральские вотчины, «знакомить с хозяйством». Случилось это в 1806 году, а уже год спустя «господин заводовладелец» прислал на завод распоряжение:

«Пустошные земли по правому берегу Тагил-реки, от устья речки Вязовки и до Красной горки, отдать работным да мастеровым под жито и покосы. К межеванию пустошной земли приставить прикащика с писарем, а отчётность вести обязать Главное правление заводов».

По другим данным, освоение этой окраины Нижнетагильской «дачи», началось ещё при Никите Акинфиевиче Демидове, когда весь лес по правую сторону от реки Тагил был вырублен для нужд заводов. «Экономический управляющий» тагильских заводов Дмитрий Васильевич Белов в описи для прибывшего на заводы лесничего К. Б. Бекмана писал об этих местах:

«Лес здесь всегда был худой по причине бедных и каменистых почв, в коих не токмо дерево не растёт толком, но и фураж получить не всякий раз мочно».

Получается, что район современного Красного Камня пытались обживать ещё во второй половине XVIII века. Правда, делали его лишь в тех местах, где на земле можно было хоть что-то вырастить – в устье реки Вязовки, да в низинах под Краснокаменским шиханом и Красной горкой (это район Олимпийского моста, Приречного микрорайона и улицы Береговой-Краснокаменской). Остальные земли, как правило, использовались для выращивания неприхотливых фуражных культур – овса и гороха. Административно район относился к Выйской части Нижнетагильского завода.

В общем, когда в 1870-х годах три брата Рыжковых с семьями перебрались на правый берег реки Тагил, и поставили здесь свои избы, земли окрест были худо-бедно обжиты. А с пуском УГЗЖД – Уральской Горнозаводской железной дороги – определилась и восточная граница района, ныне – это улицы Юбилейная и Панфилова.



Восточная граница Красного Камня: железнодорожное полотно и дома по улице Юбилейной (фото 1991 г.)



Немало споров в своё время вызывала и этимология названия района. Если со словом «камень» практически всё понятно – так в старину называли возвышающиеся над местностью голые скалы, то на вопрос «А почему он красный?» до сих пор нет однозначного ответа. Основных версий три.

Согласно первой, давным-давно на Краснокаменском шихане и Красной горке в изобилии росли лиственные леса, преимущественно осины и рябины, и осенью горы по правому берегу реки Тагил окрашивались в красный цвет.

Вторая версия гласит, что в додемидовские времена, на Краснокаменском шихане было мансийское святилище, где манси приносили в жертву своим лесным духам животных (а, может, и людей), и когда демидовские сторожа, объезжая владения своего хозяина впервые наткнулись на эти скалы, они все были покрыты следами жертвоприношений, в частности кровью.

Эта версия имеет материальное подтверждение в виде каменного топора, найденного здесь, на шихане, тагильскими археологами в 1952 году, а также наскальных рисунков – так называемых «писанцев» – которые до наших дней не сохранились.

Третья версия – геологическая. В 1930-х годах ХХ века геологи Высокогорского рудоуправления предположили, что район мог быть так назван из-за обилия выходящего на поверхность розового кварцита – прочной метаморфической горной породы. В лучах утреннего и вечернего солнца этот камень может отливать красно-розовым цветом, отчего издалека – например, с левого берега реки Тагил – скалы могли казаться окрашенными в соответствующий цвет. Версия вполне имеет право на существование, так как кое-где на Красном Камне до сих пор можно встретить не только этот камень, но и розовый кварц – весьма популярный поделочный минерал.

К середине XIX века наиболее развитыми районами Красного Камня были устье и берега реки Вязовки, и нынешняя улица Береговая-Краснокаменская. На реке Вязовке были устроены плотина и небольшой прудок, которые обеспечивали водой и энергией небольшой кожевенный завод и два кирпичных заводика. Все три предприятия были «заведены» Демидовыми, но во времена первого в России экономического кризиса были признаны нерентабельными и распроданы зажиточным мещанам. На площадях кожевенного завода сначала разместились мастерские предпринимателя Генделя, где выполнялись мелкие заказы железнодорожного депо станции Нижний Тагил, а затем кустаря Дубичева, известного в Нижнетагильском посёлке жестянщика. В советский довоенный период здесь были размещены цехи завода эмалированной посуды, которые выпускали посуду для предприятий общепита и магазинов «Потребкооперации», а в годы Великой Отечественной войны - кружки, котелки и фляжки для солдат РККА. Завод проработал до конца 70-х годов ХХ столетия. После постройки нового цеха на Тагилстрое, предприятие закрыли, а строения снесли.

Выше Вязовского прудка на реке стояло несколько небольших мельниц. Сейчас довольно трудно представить, что река Вязовка, которую некоторые тагильчане помнят, как широкий ручей, ещё в конце XIX – начале ХХ века была настолько полноводной, что могла обеспечить энергией несколько мельниц и заводов. Мелеть Вязовка начала лишь после того, как у Федориной горы, в 1930 году было начато строительство Ново-Тагильского металлургического завода.



Река Вязовка в месте нынешнего пересечения улиц Пархоменко и Серова (фото 2-й половины 1970-х гг.)



В наши дни река Вязовка полностью убрана в железобетонный коллектор, и о существовании её многие тагильчане даже не подозревают.

Другим экономически развитым районом Красного Камня была территория, примыкающая к так называемым «Букатинским гаражам» и Лебяжинскому мосту через реку Тагил. В середине XIX века здесь работал небольшой «подливной» завод, названный «Анатольским» в честь младшего сына Николая Никитича Демидова - Анатолия.

Завод был вспомогательным – на нём перерабатывались в «сортовое» железо излишки чугуна, производимого Нижнетагильским заводом. Здесь же велись первые экспериментальные плавки пудлингового железа, здесь же проходил испытания первый демидовский прокатный стан.



Улица Береговая-Краснокаменская на карте города 1960 г. (1 – пруд Анатольского «подливного» завода; 2 – Лебяжинский мост)



После 1862 года поблизости от завода стали появляться малые и средние кустарные мастерские, обслуживающие в основном жителей нынешней Лебяжки. Фамилии наиболее удачливых из них история сохранила до наших дней: Сизовы, Ушковы, Бородины, Кузнецовы, Петелины. Самыми известными из кустарей были отец и сыновья Сизовы и семейство Ушковых.

Хозяйство Ушковых появилось в тех местах практически одновременно с Анатольским заводом. Крепостной гидролог-самоучка Климентий Константинович Ушков строил для завода «пильную мельницу» и заслужил отдельную благодарность от правления заводов. От премиальных будущий спаситель тагильских заводов с достоинством отказался, но попросил разрешения построить «за свой кошт» водяную мельницу неподалёку от завода. Управляющие возражать не стали, увидев в появлении мельницы лишь пользу для местного населения. В результате, мельниц было построено две, а после того, как Климентий Константинович и его семья получили «отпускную от заводов», рядом стали появляться небольшие ушковские «фабрики» - кирпичная, игольная, фарфоровая. По сути, это были просто кустарные мастерские, хотя продукция их ценилась в Тагиле весьма высоко.



Ю. Клещевников. Бюст К. К. Ушкова (фото 2015 г.)



Позднее потомки Климентия Ушкова породнились с довольно известными тагильскими купцами Треуховыми, женившись на их дочерях, и число ушковских «фабрик» увеличилось в полтора раза.

Мастер демидовских заводов Киприян Сизов в середине 70-х годов позапрошлого века лишился должности из-за сокращения производства. Идти в поддоменные он не захотел, а решил испытать себя на предпринимательском поприще. Подсчитав накопленные за годы службы капиталы, Сизов открыл вблизи Анатольского завода «метальную фабрику», а позднее ещё и столярно-плотницкую мастерскую. Дела сразу пошли не важно, и Киприян, оставив мастерские на попечение сыновей, занялся строительством жилых домов, амбаров и мостов, в чём вскоре и преуспел. Да так, что ещё в 60-х годах прошлого столетия на Береговой-Краснокаменской и улице Ермака насчитывалось почти два десятка домов, построенных подрядчиком Сизовым и его артелью.

Если говорить об известных тагильчанах, чьи имена неразрывно связаны с Красным Камнем, то нельзя не вспомнить и выдающегося мастера тагильской лаковой росписи, последнего хранителя и носителя традиций тагильского подносного промысла Агриппину Васильевну Афанасьеву (1913 – 2004), которая родилась и большую часть жизни прожила на улице Береговой-Краснокаменской.



Агриппина Васильевна Афанасьева (фото 1977 г.)



После Гражданской войны Красный Камень был включён в состав Сталинского района Нижнего Тагила, а первой половине 30-х годов едва не стал «Городом-садом» строящегося НТМЗ (историю эту авторы освещали ранее в рубрике «Город-ЛабириНТ»). Тогда на реализацию великолепного и амбициозного проекта «соцгорода» просто не хватило финансовых и людских ресурсов.

Первым настоящим предприятием Красного Камня стал Нижнетагильский АРЗ – Авторемонтный завод, построенный, если верить отчётам в Совнарком, всего за год и восемь месяцев. Изначально по замыслу СНК СССР и Наркомтяжпрома, авторемонтный завод должен был заниматься сборкой всей линейки автомобилей марки ЗИМ (позднее – ГАЗ), а так же сборкой грузовиков и автобусов «Ford», которые выпускали в городе Горьком по лицензии.



Авторемонтный завод (2) на карте города 1960 года



Руководил стройкой АРЗ будущий начальник строительства НТМЗ, а затем руководитель треста «Тагилстрой» и Тагиллага, Михаил Михайлович Царевский. В 1934 году за успешное завершение строительства Нижнетагильского авторемонтного завода он был награждён Орденом Ленина.



Царевский Михаил Михайлович (фото 1934 г.)



Собранные на АРЗ грузовики в основном направлялись либо в лесозаготовительные хозяйства Пригородного района, либо на стройплощадки Ново-Тагильского металлургического завода. На заводе занимались и ремонтом автомобилей, как правило, грузовиков и автобусов. В годы войны завод переоборудовали под сборку легковых «фордов», армейских «виллисов» и «студебеккеров», которые поступали из Соединённых Штатов по «ленд-лизу». Первые два военных года почти все собранные автомашины отправлялись в армию. Лишь в начале 1943 года Нижний Тагил получил двадцать «студебеккеров», которые сразу были направлены на вывоз леса из леспромхозов. В том же 1943-м по распоряжению М. М. Царевского Нижнетагильский АЗР был включён в структуру «Тагилстроя» и Тагиллага. В военный период штат предприятия на две трети был укомплектован заключёнными Тагиллага или спецпереселенцами (в основном – поволжскими немцами). Немало поступало на завод и американского оборудования – сверлильных и токарных станков, сварочных аппаратов, генераторов постоянного тока и прочего. В 1944 году предприятие занялось переводом грузовиков на газогенераторные двигатели и восстановлением трофейной автотехники. Значение АРЗ в экономике Нижнего Тагила начало сходить на нет только в 1954 году, когда на предприятии «Кировские механические мастерские» в посёлке Уралец, начали сборку грузовиков ГАЗ-51, а так же автобусов КММ на шасси тех же ГАЗ-51.

Другим крупным предприятием Красного Камня стало трамвайное депо, которое начали строить в 1932-м на улице 1-й Красной. Именно отсюда 28 февраля 1937 года, тагильский трамвай совершил свой первый рейс по маршруту Депо Красный Камень — Вокзал — Центр города.



Поворот с улицы Мира в трамвайное депо на Красном Камне (фото 1954 г.)



Первоначально в депо обслуживался весь парк городских трамваев – восемь вагонов. В первые послевоенные годы парк пополнился четырьмя вагонами ещё довоенной постройки, пришедшими в город после капремонта. И лишь в 1955 году, когда было запущено движение трамваев по улице Победы, в депо начали поступать новые вагоны КТМ.

Трамвайное депо «Красный Камень» просуществовало 74 года. Его ликвидировали в 2011 году в результате объединения трамвайных парков УВЗ и НТМК.

В трамвайном депо «Красный Камень» (фото 2009 г.)

(продолжение следует)

Дмитрий Кужильный и Сергей Волков специально для АН «Между Строк»

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Фото : О. Огнева, А. Горькова, А. Кожевникова, НТГИА (открытые источники), а т.ж. из личных архивов авторов.

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