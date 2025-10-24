Тагильские предприниматели и самозанятые обсудили свои проблемы с представителями контролирующих ведомств

Сегодня, 24 октября, в Нижнем Тагиле в Центре «Мой бизнес» прошёл единый день консультаций для самозанятых и предпринимателей «Контроль и надзор для малого бизнеса». В мероприятии приняли участие уполномоченный по защите прав предпринимателей Свердловской области Елена Артюх, заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Елена Сычёва, глава города Владислав Пинаев и руководитель представительства Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства в округе Сергей Федореев.

«Сегодня мы собрали предпринимателей для того, чтобы поговорить о важной, если не сказать, крайне чувствительной теме для бизнеса — контроле и надзоре. Но не просто о контроле и надзоре как таковых, а о том, какую пользу, как бы это вам ни показалось странным, они могут приносить для малого и среднего предпринимательства», — сказала уполномоченный по защите прав предпринимателей Свердловской области Елена Артюх.

Перед предпринимателями выступили сотрудники контрольно-надзорных органов и рассказали о работе цифровых сервисов, новых аспектах контрольных и профилактических мероприятий и господдержке работодателей.

После официальной части мероприятия в центре были организованы 17 консультационных пунктов. Здесь представители бизнес-сообщества смогли лично пообщаться с представителями ведомств и получить ответы на конкретные рабочие вопросы. Консультации проводили сотрудники федеральных, региональных и муниципальных ведомств и организаций: прокуратуры, регионального министерства природных ресурсов и экологии, Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, Роспотребнадзора, МЧС, Жилстройнадзора, УФНС, отделения Фонда пенсионного и социального страхования и других ведомств.

«У предпринимателей сегодня была возможность пообщаться с представителями разных ведомств. Знаете, иногда бывают непонятные и сложные ситуации: идёшь в одно место — тебя отправляют в другое, потом в третье. Всё это превращается в беготню, и в какой-то момент человек просто махнёт рукой и скажет: “Ладно, буду жить как жил”. А сегодня как раз была возможность быстро добежать до любого надзорного органа и решить свои вопросы. Раньше такая практика была довольно распространена. Предприниматели вспоминают, что подобные единые дни консультаций уже проводились. Сейчас эта практика, можно сказать, возвращается. Посмотрим, насколько она будет востребована — если отклик окажется хорошим и формат действительно полезен, будем проводить такие встречи и дальше», — рассказал АН «Между строк» директор нижнетагильского центра «Мой бизнес» Сергей Федореев.

Мероприятие было организовано по поручению губернатора Свердловской области Дениса Паслера совместно с министерством инвестиций и развития Свердловской области, Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства и администрацией города.

«В целом мероприятие полезное — даже не столько с точки зрения информативности, сколько как возможность для встреч. Это содействие и помощь: когда у предпринимателей возникают вопросы и они не знают, куда обратиться, здесь можно прийти и спросить напрямую. Кроме того, такие мероприятия помогают создать социум для встреч предпринимателей и органов власти. Это в целом тоже неплохо. Даже на информативном уровне просто пару часов пообщаться. Поэтому, я думаю, такие мероприятия полезны, и их стоит проводить», — сказал АН «Между строк» руководитель Нижнетагильской кондитерской компании «Зудов и К» Артур Зудов.