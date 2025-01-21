А вы знали? Первую на Урале дорогу в Сибирь построили по вогульской тропе

Многие тагильчане слышали о «Бабиновской дороге». Именно по этой дороге в начале XVIII века первое демидовское железо пошло с Урала в Москву. Дорога играла важную роль во времена освоения Урала русскими переселенцами и сохраняла своё стратегическое значение более 200 лет.

Официальная история возникновения этой дороги такова. Исторические очерки советских лет и экскурсоводы чаще всего рассказывали, что в 1595 году по царскому указу «посадской человек из Соли Камской» Артемий Сафронович Бабинов и приданные ему два приказчика и сорок крестьян за необычайно короткий срок в два года построили дорогу, соединившую Соликамск и Верхотурье. Эту дорогу в народе прозвали «Бабиновской» — по имени создателя. О том, что в конце XVI века, когда только-только начиналось освоение Урала русскими переселенцами, построить «с нуля» дорогу, не имея никакой строительной техники, кроме топора и лопаты, было невозможно, говорят редко. Но дорога действительно существовала и частично сохранилась до наших дней. В чём же дело?

Документы XVI и XVII веков, найденные в хранилищах РГАДА (Российского государственного архива древних актов) в начале 2010-х годов проливают свет на эту загадку. Из того, что удалось расшифровать в старинных бумагах, можно сделать вывод, что Артемий Бабинов через знакомого охотника узнал о существовании «потаённой вогульской тропы», по которой мансийские племена совершали сезонные миграции к богатым рыбой верховьям реки Туры. Бабинов прошёл по этой тропе и, оценив её состояние и ландшафт местности, задумал проложить по ней дорогу, «о чём и бил челом государю». Царь Фёдор Иоаннович оценил идею и выделил Бабинову людей из села Усолье Камское, двух целовальников (приказчиков), дал денег и издал указ «посадскому человеку Артемию сыну Бабинову строить сию дорогу за казённой кошт». Артемий Бабинов тут же приступил к делу и через два года отрапортовал царю Фёдору о завершении строительства, приложив к докладу подробный отчёт, в котором было описано, сколько деревьев было срублено, сколько пней выкорчевано, сколько проложено гатей и построено мостов. Царь был доволен: дорога длиной в 263 версты связывала Соликамск с верховьями реки Туры и открывала перспективы для освоения бескрайних просторов Сибири. Неизвестно, понял государь или нет или просто не придал этому значения, но фактически Бабинов просто расширил тропу, проложенную вогулами, застелил гатью заболоченные низины и построил несколько мостов через местные речки.

По приказу царя для охраны дороги «от татей, вогуличей и варнаков», были основаны четыре «караула» (маленькие деревянные крепости) с гарнизонами и город Верхотурье. Все «караулы» впоследствии превратились в крепкие сёла и, кроме одного, дожили до наших дней — это посёлок Павда, село Караульное, село Кошай и, собственно, Верхотурье. Артемию Бабинову за работу царь Фёдор пожаловал соболью шапку и шубу со своего плеча, богатые земли на реке Яйве и назначил его пожизненным смотрителем дороги. Кроме того, все царские милости распространились и на семейство Бабиновых, которое было освобождено от уплаты податей «до девятого колена».

Участок Бабиновской дороги в наши дни (фото неизв автора / vnedorog.ru / фрагмент ориг. изображения)

(https://www.vnedorog.ru/img/2011/110810_ural_babin/pic_small/pic_046.jpg)

Бабиновская дорога сохраняла своё значение более 200 лет, являясь основным торговым путём из Сибири и Юго-Восточной Азии в Московское государство. А после снятия таможенных постов и застав она до конца XIX века служила купцам и переселенцам в качестве самого короткого пути из европейской части России в Сибирь. За это время её неоднократно расширяли и ремонтировали. Частично дорога сохранилась и до наших дней; на некоторых участках по ней можно проехать на обычном автомобиле, чем и пользуются немногочисленные для этих мест туристы.