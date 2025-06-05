В редакции информагентства URA.RU прошли обыски и задержания журналистов

Сегодня, 5 июня, около 10:00 в офисе редакции URA.RU в Екатеринбурге прошли масштабные обыски, сообщает РИА Новости. В ходе следственных мероприятий изъяли технику и документацию, предположительно, из-за подозрений в приобретении оперативных сводок у сотрудников полиции и их использовании при подготовке статей. В результате обысков (в том числе и дома) задержаны несколько сотрудников редакции, среди них — редактор свердловской редакции Денис Аллаяров и корреспондент Сергей Бодров, которых увезли на допрос, но потом отпустили в качестве свидетелей. Обыск был проведён также у корреспондента Анны Салымской.

Михаил Вьюгин, глава редколлегии URA.RU, сообщил, что семь сотрудников редакции выразили желание уволиться после обысков и задержаний. По его словам, это небольшая часть коллектива — из 240 человек, однако он отметил, что это всего лишь за первые несколько часов.

Также Вьюгин рассказал, что в ходе обыска следователи не опрашивали сотрудников об источниках информации о преступлениях в регионе, а задавали вопросы об отношении к специальной военной операции. В силовых структурах заявили, что все попытки перевести следственные действия в политическую плоскость являются «политтехнологическим фарсом». При этом в официальных заявлениях URA.RU говорится о том, что следователи интересуются источниками информации агентства о криминальных событиях Свердловской области.

Кроме того, Telegram-канал «Погоны и галстуки», посты которого, по предположению Telegram-канала Baza, могли стать причиной обысков, сообщил, что следователи СК РФ отключили 12 серверов URA.RU, что полностью парализовало работу редакции. В ходе этих мероприятий был отключён интернет, проводились работы в серверной, при этом сотрудники агентства не имели возможности наблюдать за происходящим. В редакции утверждают, что подобные действия требуют санкций и разрешений, которых у следователей не было.

В настоящее время в СУСК по Свердловской области воздерживаются от комментариев, однако, по сведениям ТАСС, силовики обнаружили на компьютерах редакции подтверждения покупки оперативных сводок.

Адвокат журналиста Сергея Бодрова Георгий Краснов рассказал E1.RU, что журналисты проходят свидетелями по уголовному делу, возбуждённому в отношении неустановленных сотрудников полиции по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности).