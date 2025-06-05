Военнослужащий в Нижнем Тагиле предстанет перед судом за смертельное ДТП

В Нижнетагильском гарнизонном военном суде рассматривается уголовное дело военнослужащего Хасматуллина А. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а» и «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и не имеющим или лишенным права управления транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«По версии следствия, Хасматуллин 24 мая 2024 года около 3:50, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем ВАЗ-21099 с четырьмя пассажирами, не пристегнутыми ремнями безопасности. Следуя со стороны посёлка Северный в сторону коллективного сада НТМК № 3 “Мокрая Ольховка”, он превысил допустимую скорость движения и, объезжая выбоину, резко повернул руль вправо. Не справившись с управлением, потерял контроль над автомобилем и допустил занос с последующим опрокидыванием на крышу», — сообщили в пресс-службе Нижнетагильского гарнизонного военного суда.

Эти действия стали причиной причинения двум пассажирам тяжких телесных повреждений, опасных для жизни, один из которых скончался.

Фото: пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области