На ЕВРАЗ НТМК показали процесс замера содержания загрязняющих веществ в воздухе Нижнего Тагила (ВИДЕО)

Сегодня, 5 июня, в честь Всемирного дня охраны окружающей среды и Дня эколога специалисты ЕВРАЗ НТМК провели открытые замеры содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в Нижнем Тагиле с помощью мобильной лаборатории, размещённой на базе микроавтобуса Ford Transit. В мероприятии приняла участие журналистка АН «Между строк» Анна Попова, которая вместе с экологами произвёла забор воздуха для последующего анализа.

«В управлении охраны природной среды ЕВРАЗ НТМК работают 48 человек, в зоне внимания которых контроль за деятельностью предприятия по охране водных объектов, по обращению с отходами производства и потребления, рациональному природопользованию и по охране атмосферного воздуха. Специалисты лаборатории контроля атмосферы регулярно выезжают на замеры в три-пять контрольных точек в Нижнем Тагиле, а также в Кушве. Ежегодно экологи делают более 12 тысяч измерений городского воздуха по всем нормируемым для предприятия веществам, и более 99 % замеров показывают, что содержание загрязняющих веществ в воздухе в контрольных точках не превышает предельно допустимых концентраций», – отметила начальник управления охраны природной среды ЕВРАЗ НТМК Светлана Неугодникова.

Лаборатория оснащена аттестованной аппаратурой для проведения анализа проб воздуха. Для получения данных о температуре и влажности воздуха, скорости и направлении ветра обустроена метеостанция. Установленный бортовой компьютер фиксирует адреса точек, в которых делают замеры.

«Мы ежедневно отбираем пробы атмосферного воздуха. В случае объявления неблагоприятных метеоусловий замеры проводим чаще. Все работы выполняются в соответствии с графиком, в котором указаны необходимые лабораторные исследования и перечень веществ, характерных для выбросов ЕВРАЗ НТМК. Точки отбора проб определяются с учётом направления ветра — в ту сторону, куда распространяется факел, то есть выброс. Именно туда мы и выезжаем. Среднее время одного отбора составляет около 30 минут», — сказал заместитель начальника управления охраны природной среды, начальник отдела производственного экологического контроля ЕВРАЗ НТМК Алексей Сергеев.

ЕВРАЗ НТМК проверяет воздух на содержание в нём 19 веществ. Ещё 8 дополнительно определяет сторонняя аккредитованная организация. Для замеров используются методики, рекомендованные Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — Росгидрометом. Итоги исследований ежемесячно направляют в Роспотребнадзор.

Напомним, ранее в Свердловской области подвели итоги весенних экологических мероприятий ЕВРАЗа.