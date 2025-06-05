Житель села под Нижним Тагилом решил самостоятельно отремонтировать дорогу к своему дому, но столкнулся с бюрократией и непониманием со стороны односельчан

В селе Серебрянка под Нижним Тагилом жильцы крайних домов на улице Гаревской долгое время надеялись на ремонт дороги к их участкам, но, не дождавшись помощи со сторону городских и региональных властей, решили взять инициативу в свои руки и самостоятельно решить проблему с распутицей.

О том, что к его дому можно проехать лишь на тракторе или танке, Владислав Черепанов жаловался во все инстанции неоднократно. С мёртвой точки дело сдвинулось лишь после того, как сельчанину удалось лично донести свою проблему до нового руководства региона в режиме ВКС. По словам местных жителей, выравнивание участка дороги в 340 метров оценили в 6 млн рублей, на место выезжали специалисты АО «Тагилдорстроя», но на этом всё и закончилось.

Тогда Владислав решил хоть как-то улучшить ситуацию с бездорожьем и раскидал по направлению к своему дому горбыль и собирался его засыпать речником. Инициатива, судя по всему, не понравилась кому-то из местных жителей, и они вызвали полицию.

Сегодня в СМИ появилась информация, что якобы Владислава уже оштрафовали за самоуправство, но сам мужчина в разговоре с журналистом АН «Между строк» это опроверг.

«Мне выписали предписание и сказали убрать то, что я уже установил. Штраф не выписали. Никогда не было никаких проверок, и, честно, сам не знаю, кто вызвал сотрудников полиции. Нормальной дороги я не дождусь, поэтому убирать ничего не буду, зачем делать двойную работу?» — сообщил редакции АН «Между строк» Вячеслав.

Скорее всего, полиция нашла в действиях мужчины нарушение противопожарного режима, который сейчас действует на территории всей Свердловской области. Оперативный комментарий от пресс-группы МУ МВД «Нижнетагильское» получить не удалось.

«Как сообщают в управлении экономики и территориального развития, официально дороги к дому № 67 по улице Гаревской нет. Подъезд к этому дому обустроят в этом году. Дорожные специалисты планируют начать работы в июне. Все ремонтно-дорожные работы подрядчики выполняют в сезон работ, до 15 октября в зависимости от погодных условий», — прокомментировали инцидент в муниципальном центре управления Нижнего Тагила.