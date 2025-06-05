Хедлайнером Дня города в Нижнем Тагиле станет Юлия Чичерина

В этом году в Нижнем Тагиле состоится масштабное празднование Дня города с насыщенной программой мероприятий. Хедлайнером станет популярная певица Юлия Чичерина, которая выступит 9 августа на главной сцене города за кинотеатром «Современник». Её выступление обошлось городу в 4 млн 657 тысяч рублей, сообщает ИА «Все новости».

В 2016 году она уже выступала в Нижнем Тагиле, поздравляя работников НТМК с Днём металлурга. Юлия Чичерина — заслуженная артистка России, родилась в Екатеринбурге и известна такими хитами, как «Ту-лу-ла», «Жара», «Ветер перемен», «Уходя-уходи», «Блюдца».

Мероприятия в честь Дня города пройдут с 8 по 10 августа и включают множество развлечений для жителей и гостей города. На Лисьей горе подготовят праздничные гулянья, состоится фестиваль уличных театров, а для детей запланированы праздники «Киндерград» и «Театрград». Также в рамках программы пройдёт международный фестиваль оркестров, световое шоу и фейерверк.

Особое место займут мероприятия на территории Старого Демидовского завода, который в этом году отмечает своё 300-летие. Там также объявят победителя международного фестиваля короткометражного кино Ural Shorts и автора лучшего видео о заводе.

Фото: группа «Чичерина»