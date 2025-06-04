В Нижнем Тагиле горело здание бывшего ДОСААФ (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле вечером 3 мая произошёл пожар в заброшенном здании ДОСААФ на Красногвардейской, 13. Об этом сообщает издание «Тагильский рабочий». На видеозаписях, сделанных очевидцами, видно, что огонь охватил помещения на третьем этаже здания и частично повредил крышу.

Ранее в этом здании находилась спортивно-техническая школа ДОСААФ, где допризывников обучали военному делу. Подростки могли заниматься стрельбой, радиотехникой и получить права на управление гражданским и специальным транспортом. В настоящее время объект не используется, но в него часто проникают подростки и маргиналы. Однако после того как организация лишилась государственной поддержки и перешла на коммерческую основу, здание начало ветшать.

Как ранее сообщало ИА «Все новости», сейчас в здании нет электричества и отопления, окна разбиты, а часть дверей отсутствует. Однако у владельца нет денег на охрану или консервацию здания.

Несколько молодёжных организаций города хотели разместиться в этом здании и создать центр притяжения для молодых людей. Они обратились за помощью к городской администрации и даже некоторое время оплачивали услуги сторожа, чтобы сохранить здание в нормальном состоянии. Но после нескольких лет переговоров ситуация не изменилась.

В администрации города сообщили, что у них есть планы и идеи относительно этого здания, но владелец пока не готов его передать. В свердловском ДОСААФ журналистам ИА «Все новости» подтвердили, что есть предварительные договорённости с горадминистрацией, но решение пока не принято. В организации также выразили желание возобновить работу по военной подготовке молодёжи в Нижнем Тагиле. Однако для этого требуется поддержка властей, в том числе финансовая.