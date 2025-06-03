В Нижнем Тагиле женщине, оставившей своего новорождённого ребёнка умирать на скамейке, дали чуть более двух лет тюрьмы

Сегодня, 3 июня, Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор женщине, оставившей своего новорождённого ребёнка на скамейке.

Напомним, ранним утром 4 марта этого года тагильчанин нашёл новорождённого малыша с пуповиной на скамейке у дома на улице Красноармейской. Ребёнка удалось спасти, несмотря на полученное переохлаждение. Он был доставлен в детскую городскую больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее судимая мать ребёнка — 35-летняя Алёна Добрынина — нашлась благодаря экспертизе ДНК и 7 марта была задержана. Ей было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорождённого ребёнка). Максимальное наказание по этой статье — 5 лет лишения свободы.

Как установил суд, ночью 4 марта Добрынина родила здорового ребёнка, после чего решила избавиться от него и, завернув мальчика в одеяло, вынесла на улицу и положила на скамейку возле подъезда многоквартирного дома.

Свою вину женщина признала. Ленинский районный суд назначил ей наказание в виде 2 лет и 2 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а также взыскал компенсацию морального вреда в пользу ребёнка в размере 750 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.