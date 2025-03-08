В Нижнем Тагиле правоохранители нашли мать, которая бросила на морозе своего новорожденного ребёнка

Следственным отделом по Ленинскому району Нижнего Тагила продолжается расследование уголовного дела, возбуждённого по ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство новорождённого) по факту обнаружения утром 4 марта 2025 года возле подъезд дома № 59 по улице Красноармейской новорождённого младенца. Мальчик был доставлен в медицинское учреждение, где в настоящее время ему оказывается необходимая медпомощь.

«В рамках расследования практическая помощь в установлении обстоятельств совершённого преступления оказывается следователями-криминалистами следственного управления СК России по Свердловской области. В частности, был взят образец буккального эпителия у младенца, который направлен для установления генотипа в региональный экспертно-криминалистический центр Следственного комитета России. После того, как генотип был установлен, он с помощью экспертов-криминалистов МВД сопоставлен с имеющейся базой данных геномной информации, в результате чего выявлено совпадение с ДНК-профилем ранее судимой жительницы Нижнего Тагила, которая, согласно выводам экспертов, является либо матерью, либо сестрой обнаруженного младенца. Полученная информация незамедлительно передана руководителю следственной группы с целью организации мероприятий по установлению местонахождения указанной жительницы Нижнего Тагила. Она была найдена и допрошена следователем СК по обстоятельствам уголовного дела. Женщина призналась в том, что это она родила младенца и решила избавиться от него, оставив на улице. В настоящее время в виду тяжелого послеродового состояния женщина доставлена в одну из больниц Нижнего Тагила. В дальнейшем следователем будет решён вопрос об избрании в отношении подозреваемой соответствующей меры пресечения», — рассказали в СУ СК России по Свердловской области.

По уголовному делу продолжается выполнение всех необходимых мероприятий, в том числе направленных на установление обстоятельств, причин и условий, которые способствовали совершению данного преступления. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления СК России.

«Подозреваемую гражданку оперуполномоченные уголовного розыска отдела полиции № 16 Нижнего Тагила 7 марта доставили для проведения следственных мероприятий. Ею оказалась местная жительница, 1989 г.р., по имени Алёна, дорожный рабочий одного из предприятий города, ранее судимая, в том числе по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) – в 2016, по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) – в 2019 году. Крайнее наказание отбывала в исправительной колонии Краснотурьинска, откуда освободилась в 2022 году. Долго юлить с сыщиками она не стала и дала признательные показания. 3 марта вечером она вне медицинского учреждения родила мальчика. Затем несколько часов думала, что с ним делать. После чего, завернув в одеяло, отнесла на улицу и оставила на лавочке. Дама проживает в съёмной квартире одна. На учёте по беременности не состояла. До этого неоднократно привлекалась полицией к административной ответственности по 5.35 КоАП РФ – за ненадлежащее воспитание собственных детей. В мае 2018 года была лишена родительских прав в отношении 6 своих несовершеннолетних детей. К счастью, брошенный горе-матерью на морозе малыш выжил и, как говорится, дай бог ему здоровья и в последующем достойной жизни в хорошей семье. Отец новорождённого также представителями МВД установлен и опрошен», — отметил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.