Стали известны подробности о состоянии младенца, найденного на скамейке в Нижнем Тагиле

Врачи Детской городской больницы Нижнего Тагила борются за жизнь новорождённого мальчика, который был обнаружен на скамейке у третьего подъезда дома на улице Красноармейской ранним утром 4 марта.

Напомним, около семи часов утра житель дома № 59 на улице Красноармейской обнаружил на скамейке свёрток из одеяла. Внутри оказался новорождённый мальчик с пуповиной, которому на тот момент было не больше суток с момента рождения. Медики доставили ребёнка в Детскую городскую больницу на Красном Камне с диагнозом общее переохлаждение. Сейчас сотрудники полиции продолжают беседовать с местными жителями, пытаясь установить очевидцев произошедшего и найти безответственных родителей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство новорождённого). По одной из версий, ребёнок мог быть оставлен неизвестным мужчиной, личность которого в настоящий момент устанавливается полицией.

«Ребёнок поступил в тяжёлом состоянии в отделение реанимации. Проведён комплекс мероприятий интенсивной терапии. Состояние ребёнка стабильное, с положительной динамикой», — сообщили АН «Между строк» в пресс-службе ДГБ.

В ближайшее время младенца переведут в отделение для новорождённых и недоношенных детей для дальнейшего лечения и последующей адаптации.