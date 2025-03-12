Стала известна биография горе-матери, оставившей новорождённого ребёнка на лавочке в Нижнем Тагиле

Тагильчанка, оставившая на морозе своего новорождённого ребёнка, оказалась ранее сидевшей за убийство, имеющей проблемы с алкоголем и до этого родившей ещё шестерых детей 36-летней женщиной.

Напомним, 4 марта этого года в Нижнем Тагиле на улице Красноармейской местный житель обнаружил новорождённого ребёнка с пуповиной, оставленного на лавочке у подъезда. Малыша удалось спасти, он был доставлен в больницу с диагнозом общее переохлаждение, где ему оказали необходимую помощь. Женщину удалось идентифицировать по результатам экспертизы ДНК. 7 марта её задержали и доставили на допрос, где она призналась в содеянном. В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается.

Безответственная мать Алёна родилась под Нижним Тагилом. Когда ей было 17, её семья осталась без отца, и матерью было принято решение переехать, однако девушка решила остаться с бабушкой. В 19 лет она родила первого ребёнка, а позже у неё появились ещё четверо детей. В этот период женщина начала злоупотреблять алкоголем, что повлияло на её поведение и отношения с детьми.

В 2016 году Алёна была осуждена за смерть своего ребёнка, которого, как сообщает Ura.ru, уронила на пол во время кормления грудью. Тогда её приговорили к исправительным работам, однако спустя год неотбытая часть наказания была заменена на тюремное заключение в колонии общего режима сроком на два с половиной месяца.

После освобождения у Алёны снова родился ребёнок, однако её возлюбленный сообщил в органы опеки о ненадлежащем содержании, после чего всех пятерых детей поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Женщина неоднократно привлекалась к ответственности за ненадлежащее воспитание детей.

В 2018 году Алёна была обвинена в жестоком убийстве своего пожилого соседа. По версии следствия, она убила мужчину, которого знала с детства и который фактически заменял ей отца. Конфликт возник из-за угрозы оформления опеки над её ребёнком на комиссии по профилактике социального сиротства, которую пенсионер озвучивал в связи с её алкоголизмом.

Из материалов суда следует, что Алёна нанесла пенсионеру удар утюгом по голове, а затем задушила его проводом от утюга. Первоначально она призналась в преступлении, но впоследствии заявила, что сделала это под давлением сотрудников правоохранительных органов. Она утверждала, что её заставили подписать признательные показания под угрозой насилия.

В 2019 году суд признал её невиновной, учитывая отсутствие доказательств её вины и наличие генетического материала другого человека на месте преступления. Однако дело было пересмотрено, и осенью того же года её приговорили к семи годам лишения свободы. Попытка защиты обжаловать приговор не увенчалась успехом.

Алёна отбывала наказание в колониях Нижнего Тагила и Краснотурьинска. В 2022 году она вышла на свободу, вероятно, по условно-досрочному освобождению, а в марте этого года Алёна родила сына, которого и оставила на улице, завёрнутым в одеяло. Согласно последним сведениям, она снимала квартиру и жила одна, работая дорожным рабочим.