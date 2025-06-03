В Черноисточинске детский театр-игра «Ку-кушка» приступил к постановке нового спектакля по рассказу Д. Н. Мамина-Сибиряка

Детский театр-игра «Ку-кушка» в посёлке Черноисточинск в конце 2024 года стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Проект «Милые зелёные горы» получил высокую оценку жюри и финансирование на реализацию. Сейчас коллектив работает над новым спектаклем в рамках этого проекта, который направлен на развитие детей через искусство театра кукол и краеведение, а также на популяризацию творчества уральского писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка.

«Участники проекта уже побывали на малой родине Мамина-Сибиряка — в посёлке Висим, где посетили два музея — быта и ремёсел и дом-музей писателя. Так же дети вместе с родителями приняли участие в экскурсии “Урок истории на горном заводе” в своём родном посёлке Черноисточинске. В процессе читок команда проекта выбрала для постановки рассказ Д. Н. Мамина-Сибиряка “Кормилец” (12+). Он очень хорошо встает в параллель с тем, что театр находится в стенах бывшего железоделательного завода. В спектакле будут задействованы две группы артистов театра», — рассказала АН «Между строк» руководитель театра «Ку-кушка» Юлия Пиляй.

По её словам, ребята активно участвуют в создании кукол и декораций, а также репетируют сцены будущего спектакля. Уже готова первая сцена, в которой задействованы участники младшей группы. Особое внимание уделяется использованию местных артефактов, например, часть старого окна с фабрики стала элементом декорации, что придаст спектаклю особый колорит и атмосферу.

«Проект “Милые зелёные горы” не только развивает творческие способности детей, но и помогает им глубже понять историю и культуру родного края. Спектакль станет частью репертуара театра и будет представлен на различных площадках, включая музеи и образовательные учреждения. Осенью театр всегда ездит на театральные фестивали, куда так же будет заявляться с новой постановкой», — отмечает Юлия Пиляй.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.