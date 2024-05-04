Улица Тагильская: Горбатый мост, купеческие дома, конспиративные квартиры, женская гимназия и музеи

Улица Тагильская впервые появилась на планах Нижнетагильского заводского посёлка в 1734 году. Название её с тех пор оставалось неизменным, а сама улица долгое время считалась одной из центральных в посёлке.

Попасть на старейшую улицу Нижнего Тагила можно с разных сторон. С Выи — по улице Черных, с Гальянки — по Черноисточинскому шоссе через улицу Кирова. Можно выбрать и другой, самый интересный маршрут — через мост Металлургов, который тагильчанам более известен под именем Горбатый.

Мост Металлургов (фото Андрея Шадрина / фрагмент ориг. изображения / с разрешения автора)

(https://andreyshad.ru/wp-content/uploads/2014/05/Nizhnij-Tagil-08.jpg)

Пешеходный мост, длина которого составляет почти 300 метров, появился над рекой Тагил и заводом имени Куйбышева в 1928 году и соединил собой улицы Нижняя Ерзовка (ныне — Папанина) и Береговую (Максима Горького). В народе мост почти сразу окрестили Горбатым из-за того, что его центральный пролёт был приподнят, чтобы под ним могли проходить паровозы. Сначала мост был деревянным и время от времени горел из-за проходящих под ним составов с расплавленным металлом. Конец «деревянному» периоду в жизни моста положил весной 1941 года визит на завод делегации обкома профсоюзов, во время которого Горбатый мост в очередной раз загорелся. Тогда руководство завода приняло решение заменить деревянную конструкцию на металлическую и инициировало инженерно-геологические изыскания для постройки нового моста. Но завершить реконструкцию помешала война. К проблеме вернулись только летом 1944-го. Новый мост начали строить 5 сентября того же года, и к празднованию 27-й годовщины Великой Октябрьской революции все работы были завершены. Проект был разработан сотрудниками проектного отдела завода имени Куйбышева Троицким, Першиным и Архиповым, а строительные работы были выполнены отделом капитального строительства предприятия. В день открытия — 7 ноября 1944 года — новый мост, который стал длиннее старого на 60 метров, получил официальное название мост Металлургов.

Открытие моста Металлургов 07.11.1944 (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://www.visit-tagil.ru/upload/iblock/8d3/Otkrytie_mosta_1944.png)

Жители окрестных улиц и работники завода сразу же перенесли на новый мост название старого, и до сих пор тагильчане именуют мост Горбатым, хотя расположен он не на месте старого, а в двух десятках метров правее.

Перейдя по мосту Металлургов на левый берег реки, мы оказываемся вблизи самых интересных мест улицы Тагильской. Первая её достопримечательность — здание общежития для молодых рабочих ВЖР/ВРУ (Высокогорского рудоуправления), построенное на паях с Высокогорским механическим заводом (нынешний адрес — улица Тагильская, 5). Проектом, разработанным в ОКСе ВРУ, в общежитии были предусмотрены молодёжный клуб, библиотека и прачечная. Здание было радиофицировано. Не факт, что в общежитии жила только молодёжь, однако известно, что многие работники ВРУ, проживающие в общежитиях в других районах, мечтали переселиться в это здание. Причина была проста: отсюда до главного карьера ВРУ было рукой подать — 15–20 минут пешком.

Общежитие на улице Тагильской, 5 (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d0b3d0bed180d0bed0b4//Obshhezhitie-na-ulice-Tagilskaja-Rudjanskaja-5.-1950-e-gody..png)

Всего каких-то 250 метров вправо, и мы окажемся возле двух старинных зданий, в которых расположены интереснейшие музеи Нижнего Тагила: Музей истории подносного промысла (улица Тагильская, 24) и Музей быта и ремёсел Горнозаводского округа (улица Тагильская, 26).

Начнём с особняка, построенного в первой половине XIX века купеческой вдовой Евдокией Дерябиной, где ныне разместился Музей быта и ремёсел. Уже по одному внешнему виду дома можно догадаться, что купчиха была дамой весьма состоятельной, хотя бывший её супруг, уроженец Кушвинского завода Андрей Дерябин, был записан верхотурским купцом всего 3-й гильдии, то есть имел минимальный «объявляемый капитал» — от 500 рублей. Дерябин начинал с мелкой торговли, перепродажи продукции ремесленников, выполнения небольших подрядов. Затем судьба свела его с приказчиком Нижнетагильского завода Григорием Матвеевым и он получил несколько крупных подрядов. Работать на демидовских подрядах оказалось выгодно, и дерябинские дела быстро пошли в гору. Переходить из низшей гильдии в высшую купчина не стал, чтобы не платить более высокий гильдейский сбор, который зависел от величины объявляемых капиталов.

Дом Евдокии Дерябиной (фото Антона Ивакина / с разрешения автора)

В дерябинской усадьбе кроме дома, спроектированного демидовским архитектором Александром Петровичем Чеботарёвым, находилось ещё полдюжины строений подсобного назначения, а под усадьбой были устроены обширные подземные хранилища. Построив дом, «купецкая вдова» передала управление делами сыну Тарасу Андреевичу Дерябину, который и владел усадьбой в течение 20 лет. Затем Тарас Дерябин уехал в родную Кушву, а дом сдал в аренду Главному правлению демидовских заводов с правом последующего выкупа, и в начале второй половины XIX столетия дом и усадьба оказались в собственности Демидовых. Управляющий Нижнетагильским заводом приспособил усадьбу под резиденцию для VIP-гостей. Некоторое время здесь проживали Аврора Карловна Демидова-Карамзина и её второй супруг Андрей Николаевич Карамзин. Позднее в доме останавливался и другие Демидовы: Елена Петровна Трубецкая-Демидова и Елим Павлович Демидов с женой.

В начале XX века в дерябинском особняке были устроены квартиры для ведущих инженерно-технических работников завода, а после Октябрьской революции дом был обращён в коммуналку. Дом знаменит ещё и тем, что здесь в начале 1920-х на чердаке «в кучах барского хлама» была найдена жемчужина Нижнетагильского музея изобразительных искусств — картина Рафаэля «Мадонна дель Пополо» («Святое семейство»), более известная как «Тагильская Мадонна».

Все годы советской власти дерябинский дом нещадно эксплуатировали и в 1980-х едва не снесли по причине аварийного состояния. Спасла здание перестройка. Его отреставрировали и передали в ведение краеведческого музея, а в 1993 году здесь был открыт Музей быта и ремёсел.

Буквально в нескольких шагах от него в старинном бревенчатом двухэтажном доме находится Музей подносного промысла. До 1989 года этот дом стоял на улице Максима Горького (бывшей Береговой) и был перенесён сюда в соответствии с концепцией развития Нижнетагильского музея-заповедника. Дом знаменит тем, что в середине XIX века в нём проживала семья крепостных художников Худояровых, которые основали тагильскую школу лаковой росписи по металлу. Подносы тагильского производства, расписанные в мастерских Худояровых в первой половине XIX столетия были чрезвычайно популярны в Западной и Восточной Сибири. Однако после отмены крепостного права Демидовы перестали уделять достаточно внимания развитию этого промысла и лидерство в России в области росписи по металлу перешло к династии Вишняковых из деревни Жостово.

Музей подносного промысла (фото из архива НТГИА / фрагмент ориг. изображения)

(https://ntgia.ru/wp-content/uploads/2015/02/749.jpg)

Дом Худояровых не сохранил ни первоначальной планировки, ни ремесленного оборудования тех лет, и большое количество экспонатов музейщикам пришлось восстанавливать практически с нуля. Оба музея представляют большой интерес, в особенности для тех, кто изучает историю родного края или увлечён этнографией.

Здесь же, на Тагильской улице, сохранилось несколько домов, некогда принадлежавших «рабочей элите» демидовского завода — мастеровым. Мастеровые имели высокие оклады и вполне могли бы строиться с купеческим размахом, если бы не были стеснены размерами выделенных земельных участков. Демидовы всегда старались поддерживать сословие мастеровых на своих заводах. Кроме премий (как в денежном, так и в натуральном виде), мастеровые имели ряд других привилегий: их детей обучали в заводских училищах за счёт завода, им позволялось заниматься предпринимательством и так далее. В начале XX века отношение заводовладельцев к мастеровым изменилось. В годы экономического кризиса, когда Демидовы начали экономить на всём подряд, им пришлось обрезать «соцпакеты» для ряда категорий рабочих и служащих, в том числе для мастеровых. И квалифицированные кадры потянулись из заводских цехов в торговлю или... революцию. Во времена первой русской революции на улице Тагильской бурно кипела политическая жизнь. Здесь устраивали свои конспиративные квартиры и подпольные типографии разные политические партии. Одних только конспиративных квартир РСДРП в 1904–1907 годах на Тагильской было пять. До наших дней сохранились два дома, где тагильские социал-демократы устраивали свои сходки.

Вернёмся к Горбатому мосту, где улица Тагильская пересекается с улицей Рудянской. В демидовские времена Рудянская носила название Малой Рудянской. По ней с завода на гору Высокую тянулись вереницы порожних подвод, перевозивших на завод руду. По сей день улица Рудянская ведёт напрямую к отвалам главного карьера ВГОКа.

Если пройти немного дальше, в ту сторону, где Тагильская соединяется с улицей Кирова, нам встретятся ещё два старых здания. Одно из них — дом купца Григория Давыдовича Волгина, имя которого в XIX веке здесь знал, наверное, каждый. Известен он был не только своими лавками, но и общественной деятельностью. Записавшись в Верхотурье купцом 2-й гильдии, Григорий Давыдович Волгин развернул торговлю по всему уезду. Торговал сахаром, тканями, табаком, изделиями из серебра и золота, выполнял подряды на поставку продовольствия для Нижнетагильского завода. Кроме того, он был известен как популяризатор единоверия и член благотворительного общества. В советские времена дом Волгина попал в областной реестр историко-архитектурных памятников. Однако здание столько раз перестраивалось, что от его первоначального облика остался только фасад, который, находясь долгое время без должного внимания, имеет плачевный вид.

Напротив волгинского дома находится ещё одно известное в Тагиле здание — бывшее Анатольское женское училище, а в советские времена — образцовая школа № 1 им. Н. К. Крупской.

Анатольское женское училище (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/dorevoljucionnyj-tagil//Pavlo-Anatolevskaja-zhenskaja-gimnazija-ul.-Tagilskaja1.jpg)

Своим возникновением училище обязано Авроре Карловне Шернваль-фон Валлен-Демидовой-Карамзиной. После смерти мужа, Павла Николаевича Демидова, Аврора отдавала всю себя воспитанию сына и (до его совершеннолетия) управлению оставшихся от мужа заводов. Уже вскоре после своего первого приезда на Нижнетагильские заводы Аврора обратила внимание на низкий уровень образованности детей заводских служащих. Особенно несправедливым «госпожа владелица» считала то, что «девочки в семьях заводских служителей получают куда меньший объём знаний, нежели мальчики». Аврора высказала свои замечания управляющим заводами, которые согласно покивали головами, но так ничего и не сделали. Но вскоре в управленческой цепочке демидовских заводов появилась новая административная единица — главный уполномоченный всеми демидовскими заводами округа. На этот пост был взят Антон Иванович Кожуховский. Аврора Карловна и Анатолий Демидов составили для главного уполномоченного список «поручений первостепенной важности», одним из которых являлся вопрос об организации специального обучения для дочерей заводских служащих.

В 1847 году Антон Иванович Кожуховский прибыл в Нижнетагильский горнозаводской округ и принялся претворять в жизнь поручения господ владельцев. Решив организационные, технические и управленческие вопросы, Кожуховский не забыл и о школе для девочек. Деятельный Антон Иванович, ознакомившись с заводскими делами и заведя деловые и даже приятельские отношения со многими людьми, живущими «в Нижнем Тагильске», принялся за организацию «учреждения для воспитания дочерей служащих». Там изучали Закон Божий, арифметику, русский язык, грамматику, географию, историю, чистописание и рукоделие. Занятия в училище должны были начинаться в 8 утра и длились до 16 часов с перерывами на отдых.

Распорядок проживания воспитанниц предусматривал время для приготовления домашнего задания не только вечером, но и утром, за час до начала занятий. Первым директором училища стала Дарья Ивановна Даммер. В 1894 году на базе Анатольского училища была открыта Павло-Анатольская прогимназия, которая через девять лет была реорганизована в женскую гимназию на 500 мест. В 1906 году в гимназии было введено восьмилетнее обучение. Здесь поддерживались образцовая дисциплина и строгий порядок, для учителей и учащихся была введена единая форма, организованы горячие завтраки.

После Октябрьской революции, в 1920 году, на базе Павло-Анатольской гимназии была открыта школа II ступени, которой через три года было присвоено имя Н. К. Крупской. В дальнейшем школа ещё не раз меняла профиль: на её базе открывались и закрывались ФЗУ, полная средняя школа, женская восьмилетняя школа, средняя школа совместного обучения. В годы Великой Отечественной войны в школе № 1 был развёрнут госпиталь № 5967. В 1978 году школа имени Крупской переехала в новое здание на улице Оплетина.

Здесь, на углу бывшего Анатольского женского училища, заканчивается улица Тагильская и начинается улица Кирова, ещё одна старейшая улица Нижнего Тагила.

© 2024. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»