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В этот день, 11 апреля 2012 года. Мэр Исаева обвинила губернатора Мишарина в том, что в Нижнем Тагиле могут отключить горячую воду, а он выделил городу 200 млн рублей на ремонт дорог

11.04.2025 10:35
В этот день, 11 апреля 2012 года. Мэр Исаева обвинила губернатора Мишарина в том, что в Нижнем Тагиле могут отключить горячую воду, а он выделил городу 200 млн рублей на ремонт дорог

Долг «Тагилэнерго» по газу за отопительный сезон составил 525 млн рублей, и возникла реальная угроза отключения половины города от горячей воды на лето. Глава администрации Нижнего Тагила Валентина Исаева подтвердила наличие долга, отметив при этом, что угроза отключения горячей воды в городе возникла во многом из-за жёсткой позиции по этому вопросу губернатора области Александра Мишарина. 

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин во время своего визита в Нижний Тагил пообещал выделить городу 200 млн рублей на ремонт тагильских дорог, которые в то время находились в плачевном состоянии.

В Свердловской области начался паводок. В селе Байкалово подтопленными оказались 38 жилых домов, в селе Николо-Павловском от паводковых вод пострадали 3 дома, а в Каменске-Уральском разрушен пешеходный мост. В результате повышения температуры воздуха и таяния снега поднялся уровень воды: в реках Сарабайка и Ница на 2,5 метра, в реке Шайтанка на 1,8 метра, в реке Исеть — на 1 метр. В ряде районов области наблюдались снегопады. В Нижней Салде, Нижнем Тагиле и Невьянске высота снежного покрова составила 8–10 сантиметров. 

До конца апреля министерство финансов Свердловской области пообещало выделить муниципалитетам из областного дорожного фонда 1,3 млрд рублей на капремонт дорог, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям. 

В кинотеатре «Красногвардеец» стартовала Неделя французского кино. В Нижнем Тагиле это мероприятие проходило впервые. В программе Недели французского кино были короткометражные ленты, комедии, артхаус, детективы и триллеры.

© 2025. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»
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