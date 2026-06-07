История уральского рока. Часть 23

Итоги Первого фестиваля Свердловского рок-клуба широко освещались в местной прессе. Газеты «Вечерний Свердловск», «На смену!» и «Уральский рабочий» посвятили событию свои статьи. В газетах Перми и Хабаровска появились заметки о прошедшем фестивале. Музыкальный самиздат Ленинграда, Риги и Уфы крайне положительно отозвался о прошедшем мероприятии.

Вскоре по инициативе Николая Грахова в Свердловске был проведён соцопрос среди горожан и жителей ближайших населённых пунктов. Социологическими исследованиями руководила сотрудница отделения кафедры научного коммунизма философского факультета УрГУ Галина Вохминцева. Официально заказчиками соцопроса выступили обком ВЛКСМ и обком КПСС. Результатами работы социологов на фестивале все остались довольны. По результатам опроса составили зрительский хит-парад фестиваля. Получалась следующая картина (в скобках указано количество голосов):

1. Лучшая группа: «Наутилус Помпилиус» (50), «ЧайФ» (41), «Группа Скрипкаря» (20).

2. Лучшая программа: «Наутилус Помпилиус» (63), «ЧайФ» (36), «Группа Скрипкаря» (10).

3. Лучшая песня: «Последнее письмо» (47).

4. Лучший вокалист: Вячеслав Бутусов (51).

5. Лучший гитарист: Игорь Белкин (75).

6. Лучший клавишник: Александр Пантыкин (74).

7. Лучший бас-гитарист: Дмитрий Умецкий (55).

8. Лучший ударник: Владимир Назимов (81).

9. Лучший музыкант: Александр Пантыкин (36).

10. Самые слабые группы: «С-34» (52), «Метро» (40), «Апрельский марш» (19).

Группа «Апрельский марш» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://gruppasssr.ru/A/img5/apmarsh_gal09.jpg)

Впрочем, хвалебные оды в адрес рок-клуба звучали недолго. К осени в прессе и на радио начали появляться критические материалы о прошедшем фестивале. Пионером в этом начинании стала редактор музыкальной редакции Свердловского радио Мария Кирилловна Пинаева. Она была безусловным профессионалом в журналистике, к её мнению прислушивались в кабинетах горкома и обкома партии. Пик её славы пришёлся на 1985 год, когда она сделала цикл передач о народной песне исчезающих деревень Урала. В отличие от коллег по цеху, писавших положительные статьи на основании пресс-релизов клуба или впечатлений знакомых, побывавших в ДК им. Свердлова, Мария Пинаева лично присутствовала в зале все три дня, от начала до конца, и записывала на магнитофон «Репортёр» программы участников.

Мария Пинаева (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://royallib.com/zip_emu/br/453/453970/i_061.jpg)

И 5 июля в газете «Уральский рабочий» появилась большая статья «Совсем небезобидный рок». Подписана статья была некой Н. Быковой, инженером-технологом, членом бюро комитета ВЛКСМ Уралхиммашзавода. Автор делилась своими впечатлениями о творческой мастерской рок-клуба, на которой ей довелось побывать. Статья оказалась разгромной. Иначе и быть не могло, так как «разбор полётов» в материале проходил на фоне самых неудачных выступлений членов рок-клуба. В заключение автор статьи прямо призвала к «беспощадному разоблачению идейно-художественно чуждых влияний». В комментарии к статье редакция «Уральского рабочего» призвала «руководителей рок-клуба дать правильную оценку проявлениям безыдейности и наладить целенаправленную работу по повышению идейно-художественного уровня ансамблей, воспитанию эстетических вкусов занятой в них молодёжи».

Свердловский горком партии потребовал от Николая Грахова обсудить статью на общем собрании членов рок-клуба. На следующий день Грахов доложил «наверх», что мероприятие проведено и выводы сделаны. Музыканты ждали, что их аттестации будут аннулированы или, в лучшем случае, приостановлены на полгода или год, но этого не произошло. Зато в сентябре и октябре «Уральский рабочий» вернулся к статье Н. Быковой (Марии Пинаевой) и опубликовал две большие подборки откликов читателей на статью. Дело принимало серьёзный оборот: почти все отклики были написаны реальными людьми и все они были не в пользу рок-музыкантов. В довершении в эфир Свердловского радио вышла передача Пинаевой «Хроники рокового братства», которая должна была завершить разгром рок-движения в столице Среднего Урала.

Обсуждение газетной публикации в рок-клубе (фото неизв. автора, 1986 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://ok.ru/video/7209223640)

Руководство Свердловского рок-клуба вызвали в горком «на ковёр» и пригрозили: если шум в СМИ не утихнет, «лавочку прикроют». Через несколько лет после того, как рок-клуб прекратил своё существование, Николай Грахов вспоминал: «Я особо не расстраивался из-за этого — у меня была поддержка массы людей, а у Пинаевой не было, и я это чувствовал».

По словам Ильи Кормильцева, на самом деле от разгрома рок-клуб спасли «высшие силы». 13 октября 1986 года в областной ВПШ (Высшей партийной школе) перед первыми секретарями зоны Урала выступила заведующая отделом культуры Свердловского обкома КПСС Галина Наумова, которая подвергла резкой критике статью Пинаевой и заявила, что рок-музыку на Урале никто душить не будет и не собирается. По предположению Кормильцева, выступлению Галины Наумовой предшествовал звонок из Москвы от Бориса Ельцина, а тот узнал о травле рок-клуба, скорее всего, от дочери. После этого Мария Пинаева перестала заниматься музыкальной критикой и стала пробовать себя в жанре публицистики. Её статьи печатали в ряде областных журналов и в газетах других городов Урала и Предуралья, но особого резонанса они не имели.

Когда стало ясно, что рок-клуб не разгонят, у всех «отлегло». «ЧайФ» посвятили посрамлённой Пинаевой песню «Вольный ветер», в которую Володя Бегунов вставил соло на балалайке, а под финал выдал «до-ре-ми-до-ре-до». В защиту рокеров дважды выступила газета «На смену!», а в ноябре с руководством клуба встретились кураторы из КГБ и заверили, что «рок-движение никто в обиду не даст». Рок-клуб начал понемногу готовиться к проведению второго фестиваля, который было решено провести в мае 1987 года.

Группа «ЧайФ» (фото неизв. автора, 1987 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://nationmagazine.ru/upload/medialibrary/600/600f91916dd4bd7e78b0791429ae48a7.jpg)

Новый год начался с гастролей. Лауреаты первого фестиваля — группа Егора Белкина, «Наутилус-Помпилиус» и «ЧайФ» — отправились в первое официальное турне Свердловского рок-клуба в Казань. Следующим городом, где свердловских музыкантов с нетерпением ждали, была Пермь. А дальше готовилась поездка в Ленинград. Но тут началась «вторая часть Марлезонского балета»: 4 февраля заведующая отделом культуры Юлия Матафонова опубликовала в «Уральском рабочем» внушительный обзор «Страсти по року», в котором подвергла свердловских рокеров критике за «низкий художественный уровень» их песен и «пропаганду чуждой каждому советскому человеку идеологии». Статья заканчивалась словами: «Хочется верить, что руководству клуба удастся создать в нём атмосферу творчества и взыскательности, что не придётся представителям старшего поколения возмущаться поведением иных молодых, глумящихся над духовными и культурными ценностями своего народа. Пока опасения такие не сняты». В защиту рокеров вновь выступила газета «На смену!», и страсти вокруг рок-клуба быстро утихли.

Тем временем на II фестиваль Свердловского рок-клуба уже начали поступать заявки. Выступить на фестивале изъявили желание ленинградские группы «АукцЫон» и «Телевизор», а также панк-рок группа из Новосибирска «Путти». Грахов посчитал, что фестиваль выходит на новый, более высокий качественный уровень. Видимо, поэтому отбор претендентов на участие в мероприятии стал жёстче. Начались отказы, что в первую очередь коснулось любительских групп из провинции — Красноуральска, Нижнего Тагила, Кушвы и других городов. Кроме «залитованных» текстов песен, от претендентов на участие в фестивале требовалось доказать приёмной комиссии «свой высокий технический и художественный уровень». Для этого достаточно было предоставить членам комиссии «качественную фонограмму». Где её взять, например, в Кушве или Верхней Туре, было проблемой претендентов. Сколько исполнителей тогда отозвали свои заявки, а сколько и вовсе махнули рукой на эту затею, неизвестно. К началу апреля 1987 года утвердили список первых допущенных к выступлению на фестивале: это были группы «Настя», «ЧайФ», «Сфинкс», «Наутилус Помпилиус», «Флаг», «Экипаж» и «Трек» (Свердловск), «Отражение» (Новоуральск), «Коктейль» (Верхн. Пышма), «Путти» (Новосибирск), «АукцЫон» (Ленинград), «Телевизор» (Ленинград).

«Фестиваль грозил превратиться в междусобойчик для своих, праздник для рок-элиты местного розлива, которую по большому счёту элитой никто не считал. Рок-клуб начал закукливаться, не пуская внутрь себя новичков со свежими идеями. Это было очень похоже на начало конца», — вспоминал в начале 2000-х Илья Кормильцев.

Свердловский рок-клуб прекратил своё существование через четыре года.

Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».

По материалам:

— Д. Карасюк «Ритм, который мы...» онлайн проект "Вики Чтение" (https://design.wikireading.ru/h4AQ8pW3R1)

— Д. Карасюк «История свердловского рока 1961-1991 От «Эльмашевских Битлов» до «Смысловых галлюцинаций»

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— СРК «Свердловское рок-обозрение» (самиздат) №№ 1 и 2 1986 г. и №3 1987 г. (pdf-копии)

— А. Кушнир «100 магнитоальбомов советского рока», © 1999 г. изд. «Омега-Л», 2024 г.