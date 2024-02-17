Период, когда главой города был Сергей Носов, многие до сих пор называют «эпохой тагильского ренессанса». 17 февраля «самый лучший мэр» отмечает свой 63-й день рождения (ВИДЕООПРОС)

Период, когда администрацию Нижнего Тагила возглавлял Сергей Константинович Носов, до сих пор многие называют «эпохой ренессанса» нашего города. Измученный и почти обескровленный перестройкой и бестолковыми экономическими реформами 1990-х, Нижний Тагил являл собой удручающее зрелище: разбитые дороги в заплатках после «карточного» ремонта, тёмные улицы и скверы, грязные дворы, свалки мусора, задержки зарплат, долги перед поставщиками электроэнергии, тепла, газа. И новый мэр сразу взялся наводить в городе порядок.

17 февраля 1961 года в семье потомственного металлурга Константина Григорьевича Носова родился сын, которого назвали самым популярным именем того времени — Сергей. С детства мальчик проявлял целеустремлённость и настойчивость во всём, чем бы ни занимался, и почти всегда добивался успеха. В школе учился только на хорошо и отлично, активно участвовал в олимпиадах по физике и математике и сильно расстраивался, когда не получал первое место. Стремление быть лучше других привело Серёжу Носова сначала в библиотеку, а затем в спортивные секции. Он занимался лёгкой атлетикой, боксом, баскетболом, свободное время посвящал чтению. Своё будущее юноша определил уже в девятом классе, начав готовиться к поступлению в Магнитогорский горно-металлургический институт (ныне — Магнитогорский государственный технический университет), носящий имя его деда Григория Ивановича Носова.

Сергей Носов — ученик 9-го класса (фото неизв. автора из личного архива С. К. Носова / фрагмент ориг. изображения)

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В 1978 году Сергей стал студентом горно-металлургического института. Учился на отлично и вскоре стал получать Ленинскую стипендию (100 рублей), которой стимулировались наиболее выдающиеся студенты советских вузов. В этот период отца Сергея, Константина Григорьевича Носова, назначили на должность главного инженера Макеевского металлургического комбината. Сергей мог поехать вместе с семьёй на Украину, но остался учиться в Магнитогорске. В 1983 году он с отличием окончил институт и пошёл работать на Магнитогорский металлургический комбинат. Начал карьеру подручным сталевара, затем стал производственным мастером печей, а в 1989-м был назначен начальником кислородно-конвертерного цеха ММК.

С. К. Носов с отцом К. Г. Носовым (фото неизв. автора из личного архива С. К. Носова / фрагмент ориг. изображения)

(https://images.uznayvse.ru/960x540/p/images/content/2023/7/24/sergey-nosov-with-his-father-in-his-study-late-80s_66.jpg)

В 1994 году Сергей Носов возглавил управление Магнитогорского металлургического комбината по производству и инвестициям, а вскоре стал заместителем гендиректора по тем же вопросам и вошёл в совет директоров. Производственная деятельность не помешала ему продолжать учиться. В 1995 году он получил диплом Академии народного хозяйства, а в 1997-м защитил диссертацию и получил учёную степень кандидата технических наук.

15 лет жизни Сергей Константинович отдал Магнитогорскому комбинату. Но затем произошёл конфликт с генеральным директором ММК Виктором Рашниковым и Носов, не желая поступаться своими принципами, ушёл с «семейного» предприятия.

Новая работа оказалась не хуже прежней: в самом конце 1998 года Носов уехал в Нижний Тагил и стал первым замом гендиректора местного металлургического комбината. А спустя несколько месяцев он сменил кресло первого зама на кресло гендиректора градообразующего предприятия. В те времена Нижнетагильский металлургический комбинат находился в глубоком кризисе: рабочие места сокращались, люди месяцами не получали заработную плату, завод испытывал серьёзные проблемы с поставками сырья и сбытом продукции. Носов энергично взялся исправлять ситуацию. Забот прибавилось, когда его назначили управляющим директором НТМК. При этом он входил в советы директоров других металлургических предприятий и банков, занял пост вице-президента ООО «ЕВРАЗ-Холдинг» и по совместительству был управляющим директором Западносибирского металлургического комбината в Новокузнецке.

Действовал Сергей Константинович решительно и последовательно, и постепенно комбинат стал возвращать утраченные позиции. Работники НТМК начали вовремя получать зарплату, заработала система льгот, завод начал строить жильё, возобновилась реконструкция производства, снова начали готовить по целевым программам молодых специалистов в вузах и техникумах. Авторитет Сергея Носова в городе стремительно рос. Но осенью 2004 года в городе стали циркулировать слухи о том, что управляющий директор НТМК вот-вот покинет свой пост. Причиной ухода называли конфликт Носова с тогдашним губернатором Свердловской области Эдуардом Росселем, возникший на политической почве. Слухи подтвердились уже в январе 2005-го, и Сергей Константинович ушёл с НТМК, став советником замдиректора «Рособоронэкспорта».

Сергей Носов и полпред Пётр Латышев на НТМК (фото неизв. автора, 2003 г. / фрагмент ориг. изображения)

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В этот же период разгорелся первый скандал, связанный с именем экс-директора комбината. Как оказалось, в 2002 году была отдана на слом Висимо-Уткинская узкоколейная железная дорога, построенная в 1892–1895 годах ещё Демидовыми и известная тагильчанам как «кукушка». Поначалу Носов категорически отрицал своё участие в уничтожении узкоколейки, но затем объяснил разбор дороги тем, что с середины 1990-х она принадлежала НТМК и комбинат волен делать со своей собственностью всё что угодно, а о том, что дорога представляет собой историческую ценность, он не знал. Скандал получился негромким и на дальнейшую карьеру управленца не повлиял, однако он окончательно рассорил Носова с Эдуардом Росселем. Областные СМИ рассказывали о том, что экс-директор НТМК распродал свои акции, эмигрировал во Францию и ведёт праздную жизнь рантье, и наперебой повторяли слова губернатора: «Носов — предатель интересов Свердловской области». Казалось бы, о возвращении на Урал мятежного топ-менеджера не может быть и речи. Но в 2009-м губернатором Свердловской области стал Евгений Куйвашев, а в 2012 году в его команде появился Сергей Носов. Он занял пост вице-губернатора, и сразу пошли разговоры, что его прочат в мэры Нижнего Тагила. Так оно и случилось: в этом же году Сергей Константинович одержал более чем убедительную победу на выборах главы города. Тогда, в октябре 2012-го, за него проголосовали 92% избирателей.

Предвыборная кампания Носова выглядела более чем привлекательно. Он обещал создать условия для развития малого и среднего бизнеса, насытить рынок недвижимости жильём по доступным ценам, привести в порядок дороги, улицы, дворы и скверы. А его программы «Светлый город» и «Безопасный город» выглядели амбициозно и даже фантастически. Тогда многие из тех, кто поддерживал кандидатуру Носова на выборах, отнеслись к этим обещаниям скептически. Два оставшихся месяца 2012 года ушли у нового мэра на формирование администрации, встречи с руководителями градообразующих предприятий и администраций районов, а в январе 2013-го Сергей Носов публично рассказал о своих планах преобразования города: реконструкция спуска к набережной и цветомузыкального фонтана, реконструкция самой набережной от здания цирка до Городского дворца детского и юношеского творчества, глубокая реконструкция «Демидовской дачи», капитальный ремонт и модернизация драмтеатра и городского цирка, возвращение к жизни памятников истории, ремонт дорог, строительство доступного жилья, увеличение мест в детских садах, повышение зарплат бюджетникам и улучшение благосостояния всех жителей города.

Весной 2013 года новый мэр с присущими ему энергией и решимостью приступил к реализации своих замыслов. Ремонт дорог и трамвайных путей, глубокая реконструкция спуска к набережной и «Демидовской дачи», ремонты детских садов и яслей. Носов лично, иногда по несколько раз на дню, посещал объекты, держал руку на пульсе, как любил говорить он сам. Кроме того, Сергей Константинович обращал своё внимание на темы, волнующие горожан. Он поддержал создание музея Булата Окуджавы, начал разбираться с махинациями управляющих компаний, проводил встречи с общественными объединениями, призывая граждан активнее помогать благоустраивать город. При этом мэр еженедельно отчитывался через СМИ о ходе выполнения работ.

«Нам, как потомкам, наши предки оставили очень много, прежде всего, в вопросах культуры, объектов культуры, культурного наследия. Наша задача — не только сохранить, но на этих примерах учить наших детей и внуков. Потому что есть чему учиться, есть на чём учиться, есть чем гордиться», — такими словами начал Сергей Носов полуторачасовой прямой эфир на «Экорадио» в августе 2013 года.

Всего в ходе того прямого эфира редакцией было получено более 300 сообщений от слушателей, и в большинстве из них были слова поддержки деятельности нового мэра. Правда, немало звонков в редакцию содержали критику. Тагильчанам категорически не нравился новый фонтан, который уже устанавливали в Театральном сквере, многие возмущались затянувшимся ремонтом дорог, отсутствием внимания городской администрации к местам массового отдыха и даже нехваткой на улицах урн.

Строительство нового фонтана (фото: Тарас Лей, 2013 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/stroitelstvo-tagila//Foto-TARAS-LEJ-2013-g-kopija.jpg)

В ходе каждого прямого эфира или очной встречи с тагильчанами Сергей Носов призывал решать проблемы города совместными усилиями. Об этом же он говорил во время концерта, посвящённого Дню города.

Источник: паблик «Типичный тагильчанин»

23 сентября состоялось открытие дома-музея «Демидовская дача», а 27 сентября был запущен обновлённый цветомузыкальный фонтан в реконструированном Театральном сквере. Завершались и ремонты дорог. Вскоре мэр выступил в СМИ с планами благоустройства города на следующий год: реконструкция парка им. Бондина и набережной, строительство престижного отеля Park Inn By Radisson, ремонт здания цирка, капитальный ремонт драмтеатра и закупка для него современного звукового и светового оборудования, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на ГГМ, благоустройство скверов и остановочных комплексов, начало строительства доступного жилья. Тагильчане, отвыкшие от такого внимания к проблемам своего города, пребывали в состоянии приятного шока. Поддержка Сергея Носова в городе была массовой!

Немаловажную роль в завоевании симпатий тагильчан сыграли его внешний вид, открытость и манера общения, благодаря которым Сергей Константинович стал «своим парнем» для большинства жителей города. Рейтинги Носова зашкаливали, ему доверяли практически все — от школьников до пенсионеров.

Фото Ильи Колесова, 2016 г. / с разрешения автора

Но прошло два года, и эйфория от слов и дел нового мэра начала спадать, а на смену ей пришли недоумение и непонимание. Носов, обещавший перед выборами поддержку малому и среднему бизнесу, неожиданно объявил войну уличной торговле, включая киоски и мини-рынки. Когда предприниматели попытались объяснить мэру, что киоски и мини-рынки — это и есть малый и средний бизнес, тот пустился в пространные объяснения про преимущества мегамаркетов перед ларьками и магазинами «шаговой доступности».

В начале 2015 года разразился громкий скандал после того, как новый мэр попытался изъять из «Тагилбанка» хранившееся там золото, намытое во время чистки русла реки Тагил. Не успел утихнуть «золотой» скандал, как возник новый: весной того же 2015 года выяснилось, что реконструкция Театрального сквера и фонтана была произведена некачественно и дешёвыми материалами, отчего полюбившийся тагильчанам сквер приобрёл непрезентабельный вид. Глава города пообещал через суд заставить подрядчиков исправить брак.

На этом скандалы не закончились. Жители Рудника им. III Интернационала выступили с протестами против строительства в посёлке мусоросортировочного комплекса, да ещё и нашли поддержку в лице депутата городской думы Вячеслава Горячкина. В декабре стало известно о финансовых махинациях в строительной компании «Магнитострой», которую привёл в Нижний Тагил Сергей Носов. Выяснилось, что строителям, которые возводили «магнитостроевские» дома на Муринских прудах, выплачивают только 1/6 часть обещанной зарплаты, ссылаясь на отсутствие денег на счетах, а задолженность по зарплате составляет два и более месяца. Не добавила плюсов в карму мэра и частая смена руководства муниципального телевидения, причиной которой стали нарушения финансовой дисциплины.

Тем не менее Сергей Носов продолжал выполнять свои обещания. Был поставлен на реконструкцию Маральский мост через реку Тагил и запущен путепровод для легкового и грузового транспорта по улице Красноармейской, отреставрирована башня на Лисьей горе и в ней открыт музей, продолжились ремонты дорог и благоустройство улиц. В ноябре 2015-го в Нижний Тагил прибыл президент РФ Владимир Путин, который был приятно удивлён произошедшими в городе изменениями и пообещал мэру всестороннюю поддержку.

Фото пресс-службы президента РФ, 2015 г. / фрагмент ориг. изображения

(http://static.kremlin.ru/media/events/photos/big2x/iAFHCsc8JeSd5LACvZriHaP4jc0EsJAc.jpg)

В 2016 году АН «Между строк» опубликовало расследование о московской компании «Метко Индастриз Рус», от которой Носов избавился перед выборами 2012 года. Впрочем, к середине 2015 года фирма с уставным капиталом в 11 тысяч рублей получила доли в крупнейших девелоперских проектах, добывающей промышленности и дорожном строительстве Нижнего Тагила с общим оборотом в несколько миллиардов рублей. Сергей Носов так и не прокомментировал, является ли он бенефициаром этой компании.

Накануне выборов главы города в 2017 году Сергей Носов озвучил свой план благоустройства Нижнего Тагила на ближайшие четыре года. Ключевыми проектами мэр назвал строительство парка «Народный» на месте бывшей улицы Ветеринарной, моста через Тагильский пруд, благоустройство дворов и улиц, ремонт школ, обеспечение тагильчан качественной питьевой водой.

С. К. Носов и Е. В. Куйвашев в парке «Народный» (фото Ильи Колесова, 2017 г. / с разрешения автора)

Тогда же в ряде городских и областных СМИ начала появляться информация, что Носов в скором времени может стать губернатором Кемеровской области. Но в пресс-службе мэра информацию назвали слухами, не имеющими под собой основания. На выборах, прошедших 10 сентября 2017 года, Сергей Константинович одержал уверенную победу: за него проголосовали 121 303 человека, или 90,72% от общего числа избирателей.

После избрания на второй срок Носов в эфире «Тагил-ТВ» рассказал о ближайших планах, которые отразили все его предвыборные обещания: строительство второй очереди парка «Народный», возведение моста через Тагильский пруд для разгрузки транспортных потоков через центр города, ремонт и реконструкция путепровода на Тагилстрой, благоустройство дворов и капитальный ремонт жилых зданий, построенных в 50-х годах прошлого века, очистка Черноисточинского пруда, улучшение экологической обстановки в городе. А в эфире «Экорадио», отвечая на вопросы слушателей, глава Нижнего Тагила пообещал... рассмотреть возможность восстановления Висимо-Уткинской узкоколейки. Неожиданным стало и его заявление о намерении восстановить памятник Николаю Демидову, уничтоженный в первые годы советской власти.

С. К. Носов на объезде реконструируемых объектов (фото Ильи Колесова, 2017 г. / с разрешения автора)

Кредит доверия тагильчан главе города, изрядно потраченный большими и малыми скандалами, связанными с деятельностью администрации города в течение прошлого срока, восстановился. А ряд СМИ озвучил предположение, что в обозримом будущем тагильский мэр может претендовать на пост губернатора одного из российских регионов. Предположения оказались верными: указом президента РФ от 28 мая 2018 года Сергей Константинович Носов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области. Для большинства тагильчан это известие стало полной неожиданностью, и прощание с главой города выплеснулось в соцсети сотнями постов протеста, сожаления, разочарования, десятками мемов. Нижний Тагил начали называть «городом-брошенкой», вспомнив слова мэра, сказанные накануне выборов: «Если вы поддержите меня, если мы вместе будем преображать наш город, делать его лучше, я не брошу Нижний Тагил».

После избрания его губернатором Магаданской области Сергей Носов записал видеообращение к тагильчанам, в котором тепло поблагодарил жителей города за поддержку, попросил поддержать нового главу городской администрации и пообещал приезжать в гости.

С. К. Носов (фото пресс-службы УВЗ, 2018 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://storage.myseldon.com/news-pict-ee/EE2A2A0DA7D91D75627A8C3C5DF4A31F)

Журналисты АН «Между строк» вышли на улицы Нижнего Тагила, чтобы спросить о том, чем горожанам запомнился Сергей Носов на посту мэра и попытались сравнить его с действующим главой Владиславом Пинаевым.

P. S.: в 2023 году Сергей Носов был приглашён на празднование 300-летия города, однако не приехал, отправив вместо себя мэра Магадана Юрия Гришана.

© 2024. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»

При создании публикации использованы материалы городских и областных СМИ, сайта kremlin.ru.

Отдельная благодарность Илье Колесову за предоставленные фотоматериалы.