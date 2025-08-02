В Нижнем Тагиле пьяный мужчина едва не устроил серьёзный пожар в многоквартирном доме (ВИДЕО)

Сегодня, 2 августа, около 16:30 произошёл пожар в одной из квартир дома № 103а на улице Газетной. На место прибыли 3 единицы пожарной техники и 6 человек личного состава.

По предварительной версии, в квартире произошло сильное задымление из-за пригоревшей еды на плите, в какой-то момент загорелся и матрас. Как сообщили АН «Между строк» очевидцы, мужчина, проживающий в квартире, ведёт асоциальный образ жизни и злоупотребляет алкоголем. Предположительно, матрас мог загореться из-за непотушенной сигареты, следов которой пожарные не обнаружили.

Жильцы дома неоднократно обращались к участковому из-за поведения мужчины. По их словам, это не первый случай, когда действия соседа представляют угрозу для других людей. Сейчас сотрудники газовой службы установили заглушку на газовую трубу, ведущую в его квартиру.