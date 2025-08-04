«Мы даже не могли представить, что это возгорание находится на стратегическом объекте». Тагильчанка рассказала АН «Между строк», зачем сняла ролик на фоне горящей нефтебазы в Сочи (ВИДЕО)

Трое тагильчан стали известны на всю страну благодаря видео, снятому на фоне горящей нефтебазы в Сочи. На ролике, выложенном в TikTok, молодые люди пели под песню Сослана Бурнацева (Andy Panda) «Малиновый рассвет» на фоне пожара. Видео попало в поле зрения полиции. В тот же день, 3 августа, авторов скандального ролика задержали. Ими оказались трое тагильчан 19, 20 и 21 года, которые приехали в Сочи на заработки.

Как сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в отношении 20-летней девушки, снимавшей видео, составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения). Проводится проверка. По её итогам будет принято процессуальное решение.

Как рассказала АН «Между строк» автор видео Карина Ошуркова, они не знали, что снимают видео на фоне пожара на стратегическом объекте энергетики.

«Видео на фоне пожара сняли, так как видели множество роликов до этого на таком же фоне. О том, что горело здание нефтебазы, узнали только потом. Мы сами не местные и даже не могли представить, что это возгорание находится на стратегическом объекте. Наказание соответствует закону РФ, больше сказать нечего. Судебное заседание ещё ожидается, штраф предусмотрен от 1 тысячи до 30 тысяч рублей», — рассказала АН «Между строк» тагильчанка.

Напомним, в ночь на 3 августа Сочи подвергся атаке БПЛА. В Адлерском районе обломки беспилотника попали в цистерну с нефтепродуктами, в результате чего произошло возгорание, сообщалось ранее в Telegram-канале губернатора Краснодарского края.

UPD: сегодня, 4 августа, Адлерский районный суд признал девушку виновной в совершении административного правонарушения и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

«Размещённая Ошурковой информация нарушает правила о запрете на съемку БПЛА и работы систем ПВО, а значит, в действиях фигурантки усматриваются признаки административного правонарушения “Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения”. Свой необдуманный поступок в суде девушка объяснила состоянием алкогольного опьянения», — сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.