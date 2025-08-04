На Луганском проспекте в Нижнем Тагиле автомобиль насмерть сбил 17-летнего велосипедиста

1 августа около 17:30 у дома № 9 на Луганском проспекте в результате ДТП погиб 17-летний подросток.

«По предварительным данным, 29–летний водитель Volvo, двигаясь по Луганскому проспекту со стороны Южного подъезда в сторону Уральского проспекта, допустил наезд на 17-летнего юношу, который пересекал проезжую часть дороги на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу не спешившись», — сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции Нижнего Тагила.

В результате ДТП велосипедист погиб на месте до прибытия медиков. По информации АН «Между строк», погибшим оказался 17-летний ученик школы № 64 Степан П., который перешёл в 11-й класс. Прощание с юношей пройдёт 5 августа, сообщают представители школы.

Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что водитель автомобиля Volvo — тагильчанин с 11-летним стажем вождения. По словам мужчины, он двигался по Луганскому проспекту и, подъезжая к пешеходному переходу, заметил молодого человека, который пересекал дорогу на велосипеде. Он попытался избежать столкновения, применив экстренное торможение, но, ослеплённый солнцем, не успел среагировать, что привело к наезду.