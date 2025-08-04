17-летняя девушка на папиной машине сбила двух пешеходов в садах под Нижним Тагилом

1 августа в 18:30 в коллективном саду «Озерки» 17-летняя девушка не справилась с управлением автомобилем и совершила наезд на женщину с ребёнком. В результате ДТП пострадали 34-летняя женщина и 5-летний мальчик, которые с различными травмами были госпитализированы в больницы Нижнего Тагила.

«Установлено, что в момент ДТП за рулём автомобиля Kia Sportage находилась 17- летняя девушка, которой передал право пользования автомобилем отец, чтобы дочь обучилась навыкам вождения. По факту происшествия законный представитель пояснил, что, заехав в коллективный сад, он решил обучить навыкам вождения автомобилем свою дочь. Посадив дочь за руль, проехав несколько метров, нужно было свернуть налево. При выполнении манёвра дочь перепутала педали газа и тормоза, совершила наезд на пешеходов, которые шли навстречу транспортному средству», — сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды Госавтоинспекции Нижнего Тагила.

Сотрудники Госавтоинспекции составили протоколы в отношении несовершеннолетней по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством), а также законного представителя, который передал управление автотранспортом, по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ (передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством).

На месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции провели необходимые процессуальные действия. Также информация будет направлена в подразделение по делам несовершеннолетних для рассмотрения возможности привлечения родителей к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребёнка).

Отметим, что в официальном сообществе во «ВКонтакте» МБУ «Центр защиты населения» о деталях ДТП сообщается несколько иначе.

«Водитель автомобиля при повороте на улицу не заметил велосипедиста-девушку и совершил наезд на неё. В результате чего нога пострадавшей оказалась зажата в районе моторного отсека. Спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшую и передали сотрудникам скорой помощи», — говорится в посте.