Установлена личность женщины, труп которой был найден на мусороперерабатывающем комплексе в Нижнем Тагиле

Стали известны причины, по которым тело женщины оказалось на ленте конвейера в мусороперерабатывающем комплексе в Нижнем Тагиле. Погибшей оказалась жительница Вагонки, которая вела асоциальный образ жизни.

Напомним, 9 июля на территории мусоросортировочного комплекса (МСК в районе Рогожино) в Нижнем Тагиле было обнаружено тело женщины.

«После разгрузки мусоровоза на ленте конвейера работники предприятия, осуществляющие сортировку, обнаружили труп женщины. На место сразу были вызваны правоохранители», — говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

По информации Е1, в смерти женщины следователи не нашли признаков криминала.

«Личность установили по отпечаткам, это тагильчанка. Контейнерную площадку, с которой тело уехало, нашли благодаря оборудованию мусоровозов ГЛОНАСС и маршрутизации. Оказалось, что женщина выпивала на Вагонке с другими лицами и потом умерла от естественных причин, так показала экспертиза. Граждане не придумали ничего лучше, чем сложить её тело в мешок и выкинуть в контейнер для мусора. Это аморально, но, увы, не преследуется по закону», — рассказал E1 осведомленный источник.

В региональном СУ СКР воздержались от официальных комментариев.