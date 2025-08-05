ЮУрГУ даёт стартовые преимущества для талантливых студентов на платной основе

Обучение на платной основе в ЮУрГУ — это отличная возможность для студентов, которые не поступили на бюджет, но хотят получить качественное образование в престижном вузе. Обучение за счёт собственных средств позволяет не терять год и начать учёбу сразу, воспользовавшись гибкой системой скидок и различными вариантами финансирования.

Студенты, поступившие на первый курс на образовательные программы бакалавриата и специалитета на очную форму обучения, могут претендовать на скидки в зависимости от суммы баллов ЕГЭ.

Направления подготовки, на которые необходимы 3 экзамена ЕГЭ при поступлении:

скидка 10% предоставляется, если сумма баллов ЕГЭ составляет 240 и выше;

5% — в диапазоне от 200 до 239.

Направления подготовки, на которые необходимы 2 экзамена ЕГЭ при поступлении:

скидка 10% может быть получена, если сумма баллов ЕГЭ составляет выше 160 баллов;

15% — от 133 до 159 баллов.

Для того чтобы получить скидку на второй год обучения, необходимо соблюдать следующие условия: отсутствие академических задолженностей; отсутствие задолженности по оплате за обучение; окончание сессии в предыдущих семестрах только на оценки «хорошо» и «отлично».

Студенты, поступившие на первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения, также могут рассчитывать на скидки в случае, если средний балл оценок на предыдущем уровне образования (бакалавриат/специалитет) находится в следующих диапазонах:

4,5 балла и выше — 10%;

от 4,0 до 4,49 балла — 5%.

Обучающиеся всех курсов и форм обучения (это относится в том числе к тем, кто уже обучается в ЮУрГУ), оплатившие до 31 августа 2025 года полную стоимость обучения, установленную приказом ЮУрГУ на 2025/2026 учебный год, могут претендовать на скидку в размере 3%.

Финансирование обучения на платной основе возможно за счёт средств материнского (семейного) капитала и образовательного кредита.

Номер телефона приёмной комиссии ЮУрГУ: 8 (800) 300-00-55.

Время работы: Пн–Пт с 10:00 до 16:00, Сб с 9:00 до 13:00 Вс - выходной

Всё о поступлении: https://abit.susu.ru

Сайт ЮУрГУ: https://www.susu.ru/ru

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Фото: УЮрГУ