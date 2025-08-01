В Свердловской области участились случаи телефонного мошенничества в отношении пожилых людей

В Свердловской области участились случаи телефонного мошенничества, особенно в отношении пожилых граждан. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Один из инцидентов произошёл в Алапаевске. На телефон 78-летней жительницы города позвонил мужчина, который представился курьером. Он сообщил, что у него есть посылка для её супруга, но пенсионеры ответили, что ничего не заказывали. Тем не менее, курьер настаивал, что посылка уже оплачена и должна быть доставлена. В итоге он так и не пришёл. Вскоре женщине пришли два сообщения, якобы от сервиса Госуслуги, о входе в личный кабинет и выгрузке документов. В них утверждалось, что если вход был осуществлён посторонними, нужно немедленно уведомить об этом.

Супруг женщины набрал по указанному в СМС номеру. На его звонок ответил мужчина, представившийся сотрудником Роскомнадзора. Он сообщил, что на имя пенсионера был оформлен крупный кредит. Чтобы уладить ситуацию, пожилому человеку предложили обратиться к специалисту из финансового отдела Центробанка. Общение с мошенниками продолжилось в одном из мессенджеров, где дедушка получил фальшивое подтверждение на кредит в 550 тысяч рублей.

Звонившие стали требовать от пенсионера доказательства того, что он не брал кредит. Затем они уговорили его под камеру показать номера всех банкнот из его сбережений, запугивая строгой проверкой. В завершение «спектакля» дедушку заставили аккуратно упаковать деньги в сумку и передать их человеку, который должен был отправить их на проверку подлинности в налоговую службу, уверяя, что вскоре ему вернут средства. Когда соседи рассказали, что это были мошенники, мужчина обратился в полицию.

«Схемы облапошивания людей, разумеется, жуликами могут постоянно меняться и трансформироваться. В вышеописанном случае общая сумма ущерба, причинённая аферистами пожилой паре, составила около трёх миллионов рублей. Следственным отделом ОВД Алапаевска по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Несмотря на то, что многие масс-медиа практически ежедневно трубят о том, как не стать жертвой мошенников, кривая такого рода криминальных эпизодов, увы, растёт. К большому сожалению, многие из тех, кто берёт трубку и смело общается с неизвестными, до сих пор напрасно тешат себя надеждой, что подобное не может произойти с ними, забывая элементарный профилактический совет — настоящие представители органов правопорядка и банковских учреждений не связываются с клиентами по телефону для решения финансовых вопросов. Что касается конкретно сообщений о неожиданных посылках и письмах, то, на мой взгляд, нужно всегда помнить известное старинное выражение: бойтесь коварных данайцев, дары приносящих. Тогда и не придётся кусать себе локти после общения по телефону или в социальных сетях с фальшивыми силовиками, почтальонами и прочим криминальным двуногим гнусом», — резюмировал полковник Горелых.