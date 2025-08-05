Эксперты прогнозируют исчезновение Верхнего Тагила с карты Свердловской области 

В список 130 населённых пунктов, находящихся на грани исчезновения, попал Верхний Тагил, расположенный в Свердловской области. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование, проведённое Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте России.

За последние десять лет население малых городов с численностью до 50 тысяч человек сократилось на 314,5 тысяч человек. Особенно сильно это заметно в моногородах, расположенных на севере, где жители заняты в угольной, металлургической и лесной промышленности.

Помимо Верхнего Тагила (сейчас в нём проживает чуть более 9 тысяч человек), сложная ситуация наблюдается в таких городах, как Трубчевск (Брянская область), Инта (Республика Коми), Кемь и Медвежьегорск (Республика Карелия), Торжок (Тверская область). Также в список попали и другие города, расположенные на периферии развитых регионов, такие как Рошаль (Московская область) и Оха (Сахалинская область).

К проблемным территориям также относятся Порхов (Псковская область), Заволжье (Нижегородская область) и Нолинск (Кировская область).

«Убывающие города в аграрно-индустриальных регионах находятся в более выгодном положении благодаря продовольственной безопасности и более благоприятным условиям жизни. Однако кризис промышленного производства и продолжающееся переселение населения в более крупные города повышают риски потери населённых пунктов», — говорится в исследовании.

Эксперты отмечают, что у указанных населённых пунктов не хватает ресурсов, хотя на развитие малых городов из бюджета выделено 4 млрд рублей.