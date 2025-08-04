УрФУ принял участие в проекте «Яндекса» по использованию ИИ при подготовке дипломных работ

Уральский федеральный университет (УрФУ) в числе 11 российских вузов принял участие в проекте «Яндекса» и НИУ ВШЭ по использованию искусственного интеллекта при подготовке дипломных работ.

«Одиннадцать университетов приняли участие в проекте “Яндекса” и НИУ ВШЭ по применению ИИ в дипломах. Эксперты “Яндекс Образования” и факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ научили студентов и научных руководителей использовать нейросеть YandexGPT в трудоёмких задачах — для анализа источников, структурирования информации, визуализации данных и работы с текстом в процессе подготовки дипломов», — сообщили РИА Новости в пресс-службе «Яндекс Образования».

Помимо УрФУ в проекте приняли участие НИУ ВШЭ, ИТМО, КФУ, НГТУ, ННГУ, СибГМУ, СКФУ, ТГУ, ТюмГУ и Университет правительства Москвы.

В рамках проекта более 500 студентов гуманитарных и социальных наук, экономики и менеджмента, истории и коммуникаций, филологии, медиа и педагогики освоили ИИ-навыки работы с генеративными моделями и применили их при подготовке дипломных работ.

На защитах студенты рассказывали, в каких именно задачах применяли большие языковые модели и как планируют использовать нейросети в будущей работе. Согласно данным «Яндекс Образования», 60% студентов использовали ИИ для структурирования текста, 57% — для литературного обзора, 47% — для создания черновиков и написания текста, 45% — для автоматизации обработки данных, 42% — для стилистической корректировки текста.

При этом студенты воспринимают ИИ как вспомогательный инструмент, а не как замену полноценной работы. 45% студентов ИИ помог лишь в некоторых аспектах работы, 34% использовали GPT эпизодически, а на итог работы это не повлияло, 17% студентов обращались к ИИ на всех этапах работы, на 4% участников опыт применения ИИ практически не повлиял.